Ota nämä asiat huomioon valitessasi koiralle punkkilääkettä – eläinlääkäri neuvoo, kuinka valita lemmikille oikea tuote

Punkinestolääkkeiden sijaan voi myös suorittaa punkkisyynejä ja poistaa salamatkustajat vaikkapa pinsettien avulla. Jos asuinalueella punkkeja on vähän, lääkitseminen ei välttämättä ole tarpeen.

Lemmikkien punkkien häätöön on olemassa lukuisia vaihtoehtoja, joista monet ovat reseptivapaita. Eläinlääkäri neuvoo tutustumaan huolella tuoteselosteisiin ja noudattamaan tarkasti ohjeistusta.

Kun koiran haluaa suojata punkeilta, markkinoilta löytyy useita erilaisia vaihtoehtoja. Monet punkinestolääkkeistä ovat kaikkien saatavilla apteekista, kun taas osa vaatii eläinlääkärikäynnin ja reseptin.

Kysyimme eläinlääkäriltä, mitä asioita tulisi ottaa huomioon punkkihäätöä valitessa.

Onko taloudessa muita eläimiä tai lapsia?

Moni markkinoilla myytävä, koiralle tarkoitettu punkinestoaine on myrkkyä kissoille. Perheen kissa voi päästä lääkkeen kanssa tekemisiin esimerkiksi siten, että se nuolee lääkkeen annoskohtaa koiran niskassa.

– Myrkyllisten liuosten kanssa täytyy olla erityisen varovainen, ettei kissa nuole annoskohtaa ennen lääkkeen kuivumista. Jos tähän on pienikin mahdollisuus, tuotetta ei kannata käyttää, sanoo eläinlääkäri Linda Lammi eläinsairaala Veteristä.

Lapsiperheessä on syytä muistaa, että punkkipannat sisältävät hyönteismyrkkyä, joka on suuhun jouduttuaan vaarallista. Kun panta on käytössä, siitä vapautuu lääkeaineita koiran iholle ja turkkiin.

Tämän vuoksi pitkäaikaista kosketusta, kuten nukkumista samassa sängyssä pannallisen koiran kanssa, suositellaan vältettäväksi. Varotoimi koskee erityisesti lapsia.

Uiko koira paljon tai pestäänkö sitä usein?

Linda Lammin mukaan paljon uivalle tai usein pestävälle koiralle paras vaihtoehto on suun kautta annettava tabletti. Se ei karkota punkkeja, mutta punkit kuolevat kiinnittyessään ihoon. Vaikutus perustuu koiran veressä olevaan lääkeaineeseen.

Punkkeja karkottavista vaihtoehdoista Lammi valitsisi vesipedoille punkkipannan.

– Niskaan laitettavien liuosten teho saattaa heikentyä huomattavasti annetusta vaikutusajasta, jos koira kastuu usein.

Niin liuoksissa kuin pannoissakin teho perustuu siihen, että lääkeainetta imeytyy koiran turkkiin sekä iholle. Yhden pannan käyttöikä on useita kuukausia, kun taas yhden liuosannoksen teho on keskimäärin neljä viikkoa.

Punkkipannat ovat reseptivapaita. Tuotteesta riippuen niitä voidaan käyttää myös uidessa, jolloin niiden teho saattaa hieman heikentyä. Markkinoilla on myös pantoja, joita ei saa käyttää uidessa, sillä vaikuttava aine on myrkyllistä kaloille ja vesieliöille.

Avaa kuvien katselu Punkkipanta sopii liuoksia paremmin koiralle, joka ui paljon. Kuvituskuva. Kuva: Iina Pietikäinen / ILO VIsuals

Huomio koiran ikä, koko ja mahdolliset allergiat

Lääkkeiden tuoteselosteessa on kerrottu, minkä kokoiselle koiralle valmiste on tarkoitettu ja onko lääkkeen käytössä iän tai painon suhteen rajoituksia. Näitä kannattaa noudattaa tarkasti. Samoin tiineen koiran punkkilääkityksessä on noudatettava valmistajan ohjeita.

– Kaikissa punkkien torjuntaan tarkoitetuissa lääkkeissä haittavaikutukset ovat yleisesti vähäisiä. Mutta jos on vaikkapa allerginen koira, niin iholla vaikuttava aine saattaa aiheuttaa oireita.

Avaa kuvien katselu Muiden lääkkeiden tavoin myös punkinestolääkkeissä voi ilmetä haittavaikutuksia. Tällaista epäillessä on syytä olla yhteydessä eläinlääkäriin. Kuvituskuva. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Noudata aina ohjeita

Olipa kyseessä reseptivapaa tai lääkäristä saatu lääke, on tärkeä noudattaa tuoteselosteen ohjeita ja annosmääriä. Siinäkin tapauksessa, että annettu lääke ei tunnu tehoavan ja punkkiongelma jatkuu.

– Ohjeessa annettuja määriä ei missään tapauksessa pidä mennä ylittämään tai antaa uutta lääkettä edellisen vielä vaikuttaessa.

Lammi suosittelee tällaisessa tilanteessa olemaan yhteydessä eläinlääkäriin. Lääkäriin kannattaa olla yhteyttä myös silloin, jos punkkihäätö oman koiran kohdalla mietityttää.

– Silloin voidaan yhdessä miettiä, mikä olisi juuri tälle koiralle se paras vaihtoehto.

Juttua varten on haastateltu myös eläinlääkäri Ilona Kuoppamäkeä eläinsairaala Veteristä.

