Kanadan valtavat metsäpalot ovat mahdollisia myös Suomessa, sanoo pelastusylitarkastaja: ”Uhkaa ei pidä aliarvioida”

Lukuisat maastopalot ovat pitäneet pelastuslaitokset kiireisinä. Eri puolilla Suomea on syttynyt tällä viikolla jo yli 30 keskisuurta tai suurta maastopaloa, ja pelkästään viime sunnuntaina vastaavia paloja syttyi 22.

Esimerkiksi Hämeenlinnassa 27 pelastuslaitoksen yksikköä ja helikopteri sammuttivat noin viiden hehtaarin maastopaloa tiistai-iltana. Jäkiraivaus jatkuu päiviä.

Syynä paloherkkyyteen on kuiva ja helteiseksi muuttunut keli. Metsäpalovaroitus ja samalla avotulentekokielto on voimassa jo liki koko maassa.

Avaa kuvien katselu Maastopalovaroitukset laajenevat. Ennakkovaroitukset tuleville päiville voivat vielä muuttua. Kuva: Elias Paakkanen / Yle

Sisäministeriön pelastusylitarkastaja Rami Ruuska ei pidä tämän kesän tilannetta toistaiseksi huolestuttavana. Hän kuitenkin sanoo, että parikymmentä vähintään keskisuurta maastopaloa on paljon yhdessä päivässä.

– Kun nyt on kuivaa, maastopaloja syttyy vähän enemmän kuin normaalisti. Alkuvuoden osalta ollaan kuitenkin tavallisessa määrässä.

Tämän vuoden kesäkuussa on tähän mennessä syttynyt 353 maastopaloa. Se on enemmän kuin viime vuonna koko kuussa, mutta silloin paloja oli tavallista vähemmän. Vuosien 2019–2021 keskiarvo on 640 maastopaloa kesäkuussa.

Valtavat palot mahdollisia myös Suomessa

Yli 10 hehtaarin maastopaloja syttyy kesässä jokunen, Rami Ruuska kertoo. Sellaisen sattuessa pelastuslaitos ilmoittaa palosta sisäministeriöön.

Tämän kesän roihut ovat toistaiseksi pysyneet maltillisina. Yli 50 hehtaarin kokoisia paloja ei syty joka kesä.

Toissa kesänä suurpalo Kalajoella levisi yli 200 hehtaarin alueelle, ja sen sammuttaminen oli haastavaa. Pelastuslaitokset ja Puolustusvoimat taistelivat tulimyrskyksi äitynyttä paloa vastaan viikon.

Pelastusylitarkastaja Rami Ruuskan mukaan on mahdollista, että hankalat ja suuret maastopalot lisääntyvät Suomessa ilmastonmuutoksen myötä.

Toukokuussa Kanadassa alkaneet valtavat metsäpalot ovat polttaneet tieltään jo kymmeniä tuhansia neliökilometrejä maastoa. Ruuska pitää Kanadan paloja poikkeuksellisina, koska ne ovat niin pohjoisessa.

– Kanadassa metsä on melko samanlaista kuin Suomessa. Ilmastollisesti ja puustollisesti vastaava palo olisi mahdollinen täälläkin. Uhkaa ei pidä aliarvioida.

Avaa kuvien katselu Kanadan metsäpalot raivoavat kuudetta viikkoa. Kuva: AFP

Suomessa tilanne on kuitenkin toisesta näkökulmasta helpompi: Suomen metsäalat ovat huomattavasti pienempiä kuin Kanadassa. Lisäksi täällä paloihin varaudutaan ja niiden syttymistä valvotaan tehokkaasti.

Kansallisessa riskiarviossa on määritelty, että usea yli 500 hehtaarin maastopalo samaan aikaan olisi Suomen pelastustoimelle liikaa. Tällaisessa tapauksessa apua on varauduttu pyytämään ulkomaita myöten.