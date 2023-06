Kohuista kärsinyt Golden Globes -palkintogaala myytiin sijoittajille – Hollywoodin ulkomaisten viihdetoimittajien järjestö lakkautetaan

Kohusta toiseen ajautunut Hollywoodin ulkomaisten viihdetoimittajien järjestö HFPA on myynyt hallinnoimansa Golden Globes -palkintogaalan oikeudet. Ostajina ovat miljardööri Todd Boehlyn sijoitusyhtiö Eldridge ja mediayhtiö Dick Clark Productions.

Boehly on toiminut HFPA:n väliaikaisena toimitusjohtajana vuoden 2021 lokakuusta. Kalifornian osavaltion yleinen syyttäjä hyväksyi maanantaina Boehlyn suunnitelman lakkauttaa palkintoa tavoittelematon järjestö ja tehdä sen jäsenistä palkinnot jatkossa jakavan voittoa tavoittelevan yrityksen työntekijöitä.

Iso osa kaupan tuotoista on tarkoitus siirtää uudelle säätiölle, joka keskittyy viihdealan hyväntekeväisyystyöhön.

Uusi alku vai kultapallon kiillotusta?

HFPA on viime vuosina ajautunut kohusta toiseen. Se on esimerkiksi laventanut äänestäjäkuntaansa sen jälkeen, kun Los Angeles Times raportoi vuonna 2021, että järjestön silloisten 87 jäsenen joukossa ei ollut ainuttakaan mustaa jäsentä.

Raportin seurauksena vuoden 2022 palkintogaalaa ei televisioitu lainkaan. Tänä vuonna Golden Globes palasi tv-ruutuun, mutta gaala sai ennätysvähän katsojia ja moni nimekäs voittaja jätti osallistumatta tilaisuuteen.

Avaa kuvien katselu HFPA:n puheenjohtajaksi syyskuussa 2021 valittu saksalainen Helen Hoehne on reagoinut kohuihin tekemällä järjestön äänestäjäkuntaan ja sääntöihin isoja muutoksia. Kuva: Emma McIntyre / EPA-EFE / AOP

Uusi järjestely on saanut osakseen myös arvostelua. Esimerkiksi yhdysvaltalainen elokuvakriitikko Mark Harris paheksui Twitterissä palkinnon kaupallistamista. Hänen mukaansa äänestäjistä on myös tehty kahden kerroksen väkeä, kun HFPA:n vanhoille jäsenille maksetaan uudessa työssään 75 000 dollarin vuosiansiot eivätkä uudet, äänestäjäkunnan laventamiseksi mukaan otetut jäsenet saa mitään.

Tällä hetkellä Golden Globes -palkinnolla on 310 äänestäjää, joista 95 on HFPA:n jäseniä.

Kritiikkiä on kirvoittanut myös se, että Dick Clark Productions omistaa Golden Globesin lisäksi osuuksia elokuva-alan medioista The Hollywood Reporterista, Varietysta ja Deadlinesta. Yhtiö omistaa myös osan viime vuosina palkintogaaloissa menestyneestä tuotantoyhtiö A24:stä, jonka viimeisin menestystarina oli Oscar- ja Golden Globe -gaaloissa palkintoja rohmunnut Everything Everywhere All at Once.

The Hollywood Foreign Press Association ehti jakaa Golden Globes -palkintoja elokuvien ja tv-ohjelmien tähdille ja muille tekijöille 80 vuotta. Järjestön vaikutusvalta oli huipussaan 1990-luvulla, jolloin gaalan tarjoama tähtiloisto toi sille rahakkaita televisiointisopimuksia.

Ensi vuoden Golden Globes -palkintogaalan televisioinnista ei ole vielä tietoa.