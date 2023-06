Kanojen tarttuva keuhkoputkentulehdus on levinnyt jo kymmeniin kanaloihin – rokottamisesta kohutaan turhaan, sanoo liitto

Kanoja sairastuttavaa IB-virusta on tavattu yli 60 tilalla, ja taudin leviämistä on alettu ennaltaehkäistä rokottamalla. Siipikarjaliitto uskoo munia riittävän kauppojen hyllyille.

Keskustelu kanaloissa leviävästä IB-viruksen muunnoksesta ja siihen annettavasta rokotteesta on saanut etenkin sosiaalisessa mediassa siivet alleen.

Kanoille annettava rokote on yhdistetty virheellisesti ihmisillä käytettyihin koronarokotteisiin.

Kanalat ovat joutuneet vastailemaan huolestuneiden kuluttajien kysymyksiin.

Siipikarjaliitto ja Ruokavirasto muistuttavat, ettei siipikarjan IB-rokotteiden valmistuksessa käytetä ihmisten koronarokotuksissa suurta julkisuutta saanutta mRNA-teknologiaa.

IB-tautia aiheuttava virus kuuluu gammakoronavirusten sukuun. Se ei ole läheistä sukua COVID-19-koronavirustautia aiheuttavalle SARS-CoV-2-virukselle, eikä se tartu ihmiseen tai muihin kotieläimiin. Virus aiheuttaa sairautta ainoastaan kanoilla.

Munia voi syödä huoletta

Virusta on tavattu toistaiseksi vasta Länsi-Suomessa. Ruokaviraston mukaan virustapauksia oli keskiviikkona iltapäivällä reilut 60.

Itä-Suomessa kanaloita on vähemmän ja ne sijaitsevat kauempana toisistaan. Virukseen on silti varauduttu muun muassa Juvalla.

– Jonkin verran asiakkailta kyselyjä on meillekin tullut. Olemme todenneet, että se ei vaikuta millään tavalla kananmuniin tai niiden syötävyyteen. Rokote on elävä virus, jota on vuosia käytetty kyseisen viruksen torjuntaan, juvalaisen Farmila oy:n Alena Matveeva kertoo.

Hän pyörittää Juvan Karkeamaalla 30 000 kanan munintakanalaa puolisonsa Antti Laitisen kanssa.

– Rokote on heikennetty virus, jonka avulla kana luo itselleen vastustuskyvyn. Se on luonnollinen tapa luoda vastustuskyky, Antti Laitinen korostaa.

Vuorenmaassa kanat rokotettiin sunnuntaina. Aikaa 30 000 kanan rokottamiseen meni kaksi tuntia.

– Sekoitimme rokotteen 25 litran vesiastiaan ja lisäsimme siihen väriaineen, jonka avulla näimme, että neste meni kaikille juoma-asemille. Samaa menetelmää käytämme jakaessamme kanoille vitamiineja.

Ruokavirasto suosittelee kanojen rokottamista, sillä IB-virus sairastuttaa ainoastaan kanat. Virus leviää ilman välityksellä, mutta ei tartu ihmiseen eikä muihin kotieäimiin.

Avaa kuvien katselu Alena Matveeva ja Antti Laitinen pakkaavat munia kuljetuskuntoon. Kuva: Petri Vironen / Yle

Siipikarjaliitto: Munia riittää kauppoihin

Siipikarjaliiton toiminnanjohtaja Hanna Haminan mukaan rokotukset ovat päässeet hyvään vauhtiin Suomen yli 500 kanatilalla.

Tiloista noin puolet kuuluu kananmunaketjuun ja toinen puoli broilerin tuotantoketjuun.

– Ihan heti kaikkia ei voida rokottaa, sillä parven ikä ja mahdolliset siirrot vaikuttavat ajankohtaan.

Ilmateitse leviävää IB-virusta on jo kymmenillä suomalaiskanaloilla. Aiempia muunnoksia esiintyy muutamia vuodessa.

Uusi virusmuunnos on kanatiloille hankala etenkin taloudellisesti. Tartunnan saanut kana sairastuu keuhkoputkentulehdukseen.

– Munintatiloilla tämä näkyy muninnan merkittävänä vähentymisenä, mikä tuo isoja taloudellisia tappioita. Sen takia rokotuksiin lähdettiin. Ei olisi lähdetty, ellei olisi tosi kyseessä.

Siipikarjaliitossa uskotaan, että esimerkiksi kananmunia kauppojen hyllyillä riittää.

– Rokotus estää taudin leviämisen, joten kyllä kaupassa munia riittää, Hanna Hamina sanoo.

Alan yrittäjiä harmittaa rokotuksista noussut kohu. Rokotukset ovat siipikarjan kohdallakin tavanomainen käytäntö.

– Tämä tuntuu olevan joillakin uutinen, että siipikarjaa rokotetaan. On rokotettu tähänkin asti tiettyjä tauteja vastaan ja tämä on vain yksi lisää.

– Toivomme, että elinkeinomme saa työrauhan vastustaa tautia ja rokote on siinä paras keino. Elinkeinolla yhdessä viranomaisten kanssa on paras asiantuntemus tilanteen hoitamiseen.

Avaa kuvien katselu Antti Laitisen mukaan 30 000 kanan rokotus sujui pari tunnissa. Kuva: Petri Vironen / Yle

Vahinko voi olla satoja tuhansia

Myös juvalaiskanalassa päädyttiin rokottamiseen välittömästi, kun Ruokavirasto sitä suositteli.

– Jos virus tulisi, muninta pienenisi heti ja tappiota alkaisi muodostua välittömästi. Käytännössä rehut maksaisivat enemmän kuin munista saatavat tulot. Jos tilanne ei paranisi eikä tuotanto palaisi entiselle tasolle, pitäisi miettiä koko kanaerän uudistamista ennen aikojaan. Ehdottomasti kannattaa rokottaa ja vastustaa tautia, Antti Laitinen sanoo.

Kanojen rokottaminen maksaa vain muutamia satoja euroa kerralta. Viruksen vahingot voisivat pahimmillaan olla kohtalokkaita.

– Saamatta jääneet tulot ja kanojen ennenaikainen uusiminen tietäisivät satojen tuhansien eurojen tappioita.

