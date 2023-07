Ulkokuntosaleja löytyy Suomesta jo satoja – nyt laitteet keräävät tietoa jokaisesta tehdystä liikkeestä

Sairionrannan ulkokuntosalista on hulppeat näkymät.

Hämeenlinnassa Sairionrannan ulkokuntosalilla on riittänyt kävijöitä. Keskiviikkona 12. heinäkuuta laitteita on käyttänyt yli 4 000 ulkoilijaa ja niillä on tehty jo yli 400 000 toistoa.

Tiedot käyvät ilmi laitteiden keräämästä datasta, kertoo kotimaisten Omnigym-laitteiden myyntipäällikkö Mika Sangi.

Ulkokuntosalilaitteet asennettiin Sairionrannan uimarannan läheisyyteen viikolla 23 ja ne puretaan pois viimeistään 14. heinäkuuta. Sangin mukaan laitteiden käyttäjiltä kerätään käyttäjäkokemuksia.

– Tähän mennessä olemme saaneet noin 300 palautetta laitteista. Kun saamme koko kokeilujakson eli viiden viikon datan analysoitua, me toimitamme sen Hämeenlinnan kaupungille.

Omnigym oy:n myyntipäällikkö Mika Sangi kertoo, että laitteiden painoa voidaan säätää viiden kilon välein aina melkein sataan kiloon asti. Lähtöpaino on 10 kiloa. Kuva: Harri Oksanen / Yle

Saadun palautteen ja käyttömäärätietojen pohjalta kaupunki päättää, hankitaanko ulkokuntosali hämeenlinnalaisten käyttöön vai ei.

Jokainen toisto tallentuu pilveen

Ulkokuntosalilaitteiden kehitys on ottanut loikan pilveen. Jokainen minuutti, jota laitetta käytetään ja jokainen sillä tehty toisto tallentuu pilveen. Tiedoista selviää myös mihin kellonaikaan laitteet ovat olleet käytössä.

Hämeenlinnaan avattu ulkosali on osa yrityksen kansainvälistä tutkimushanketta, jossa tutkitaan laitteiden käyttäjätyytyväisyyttä, kokemuksia sekä tietoa käyttäjämääristä erikokoisilla paikkakunnilla ympäri Suomea ja Eurooppaa.

Yritys aloitti laitteiden kehitystyön yhdessä Helsingin kaupungin kanssa 2015. Laitteiden käyttöä mittaavia sensoreita on kehitetty vuodesta 2020 ja tänä vuonna kehitystyö saatiin valmiiksi.

Käyttötiedot auttavat päätöksenteossa

Koejaksosta ja laitteiden tekemistä rekisteröinneistä on kunnille apua kun neuvotellaan kuntoilulaitteiden hankinnasta ja sijoittelusta. Saatu palaute ja käyttömäärätiedot jaetaan myös Hämeenlinnan kaupungille. Käyttäjät voivat myös antaa palautetta QR-koodin ja älypuhelimen avulla.

Kunnat tekevät panostuksia ulkoliikuntaan, mutta liikuntapaikkojen suosiosta ei ole ollut aiemmin tietoa.

Jokaisessa laitteessa on ohjeet niiden oikeaoppisesta käytöstä ja siitä mihin lihasryhmiin laitteet vaikuttavat. Kuva: Harri Oksanen / Yle

– Nyt me näemme kuinka kovalla käytöllä ne ovat. Milloin käyttäjät tulevat, mitkä ovat suosituimmat tunnit ja koska on vähän hiljaisempaa. Hämeenlinnassa ensimmäiset käyttäjät ovat tulleet aamukuudelta ja viimeisimmät ovat käyneet puoli yhdentoista aikaan illalla, Sangi kertoo.

Sangi oli ensimmäisenä käyttöönottopäivänä opastamassa paikalle osuneita kaupunkilaisia Sairionrannassa. Laitteita käyttäneet kehuivat estoitta kuntosalin sijaintia Vanajaveden äärellä, josta on hulppea näkymä vastarannalla sijaitsevaan keskiaikaiseen Hämeen linnaan.

Harri Oksanen jutteli ulkosalilaitteista Mika Sangin ja treenaamaan tulleen Jarmo Mamian kanssa.

Hämeenlinnalainen Jarmo Mamia on poikennut kävely- tai pyöräilylenkkien ohessa käyttämässä laitteita jo useasti.

– Oli erittäin positiivinen yllätys, kun näin nämä laitteet. Paikka on erinomainen vilkkaan rantareitin varrella. Harmi, että nämä ovat vain viisi viikkoa, ja sitten kaupunki tekee ratkaisunsa hankitaanko vai ei, Mamia toteaa.

Helsinkiläinen Omnigym kehittää ja valmistaa laiteitaan Kaarinassa. Tähän mennessä yrityksen ulkokuntosalilaitteita on jo yli 200 kohteessa ympäri Suomen.