Uusi ilmiö huolestuttaa kesäduunarineuvojaa: Nuoria päätyy puolivahingossa kevytyrittäjiksi

Nuori allekirjoittaa kesän alussa sopimuksen, mutta jälkikäteen käykin ilmi, että se on toimeksiantosopimus kevytyrittäjäksi. Hän tulee kipeäksi, eikä saa sairausajan palkkaa ja työterveyshuollon palveluita. Nuori luulee olevansa työsuhteessa, mutta onkin puolivahingossa ryhtynyt kevytyrittäjäksi. Hän saa lopulta irtisanottua sopimuksen.

Tämä on esimerkki SAK:n, Akavan ja STTK:n kesäduunari-infoon kesäkuussa tulleesta yhteydenotosta. Palvelu neuvoo kesätyöntekijöitä työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä.

– Pidän sitä todella huolestuttavana ilmiönä. Nuorelle voi jäädä todella ikävä kokemus työelämästä, jos hän on luullut olevansa työsuhteessa, mutta onkin kevytyrittäjä. Pahimmassa tapauksessa nuori on oikeasti työsopimuslain tarkoittama työntekijä, jolloin työnantaja ei täytä hänelle kuuluvia velvollisuuksia, sanoo SAK:n, Akavan ja STTK:n kesäduunarineuvoja Vee Tirinen.

Kevytyrittäjyyttä saatetaan tarjota myös nuorille normaalin kesätyön vaihtoehtona.

Alkukesästä kevytyrittäjyyteen liittyviä yhteydenottoja kesäduunari-infoon tuli lähes joka toinen viikko, mutta tällä viikolla jo kolme kyselyä.

– Tänä vuonna kevytyrittäjyyttä on tarjottu puhelinmyynnissä ja vanhustenhoidossa. Aikaisempina vuosina on tehty kioskityötä kevytyrittäjyyden kautta. Sitä odotellessa, Tirinen kertoo.

Avi: Sateisella säällä työt loppuvat

Aluehallintoviraston työsuojelu valvoo ja tekee tarkastushavaintoja yrityksiin.

Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelulakimies Aki Eriksson sanoo, että kevytyrittäjyys kesätöissä yleistyy. Moni nuori on päätynyt kevytyrittäjäksi.

– Viime kesänä oli orastavaa ja nyt näyttää siltä, että kevytyrittäjyys ottaa jalansijaa aina vahvemmin.

Myös haittapuolet näkyvät tänä kesänä yhä enemmän.

Nuorta saatetaan silloin joko tietoisesti tai tiedostamatta johtaa harhaan.

– Pidän erityisen vahingollisena, että siinä kohtaa kun ei ole tieto-taitoa suomalaisen työelämän pelisäännöistä, ruvetaan kevytyrittäjiksi. On toki paikkoja, joissa se voi toimia hyvinkin.

Eriksson nostaa esimerkiksi säähän liittyvät vaihtelut, jossa laki on työntekijän puolella.

– On keksitty, että työpäivä voidaan perua sateen vuoksi, jos hän on kevytyrittäjä. Kesätöitä muutenkin valvotaan sen takia, että on työelämästä tietämättömiä nuoria, jotka eivät tunne kaikkia lain yksityiskohtia.

Jäätelökioskeja ja kahviloita pyöritetty kevytyrittäjillä

Eriksson kertoo, että tänä kesänä on tullut vastaan muutama jäätelökioski ja kahvila, jossa koko toiminta pyörii nuorten kevytyrittäjien varassa.

Havaintoja epäkohdista on ollut myös kiinteistöpalvelualalla.

Eriksson muistuttaa, että siinä kohtaa kun työnantaja määrää, koska, miten ja millä hinnalla tuotteet tehdään, silloin se on työsuhde.

– Nuorten kohdalla voidaan puhua hyväksikäyttötilanteista. Etenkin ulkomaalaisten kohdalla määrä on kasvanut räjähdysmäisesti.

Kyseessä on hyväksikäyttö myös silloin, jos työnantaja saavuttaa kevytyrittäjyydellä kilpailuetua ja jos kevytyrittäjällä jää saamatta korvauksia, joita hänen kuuluisi saada.

– Ongelmia tulee myös niissä tilanteissa kun jäädään sairauslomalle tai riitaa tulee työsuhde-eduista.

Mieti mihin ryhdyt ja ota aikalisä

Kun ihminen on kevytyrittäjä eli yrittäjä, työntarjoaja ei sovella häneen työntekijän oikeuksia turvaavaa työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia, muistuttaa Vee Tirinen. Jos oikeussuhde kuitenkin täyttää työsuhteen kriteerit, eivät osapuolet voi pätevästi sopia, että työntekijä on kevytyrittäjä. Riitatilanteissa työsuhde pitää vahvistaa oikeudessa – sitä ennen ei voi päästä käsiksi työlainsäädännön oikeuksiin.

– Jos on painostava tunne, että pitää heti saada nimi paperiin, sitä suuremmalla syyllä pitäisin paussin ja sanoisin, että haluaisin tutustua tähän omalla ajallani, Tirinen sanoo.

Sopimuksessa kannattaa katsoa tarkkaan läpi termit.

– Onko se toimeksiantosopimus vai työsopimus. Puhutaanko siinä työntekijästä ja työnantajasta vai toimeksiantajasta ja toimeksisaajasta?

Myös työn luonnetta on hyvä miettiä ennen kuin kirjoittaa sopimuksen. Onko se jäätelökioskissa työskentelyä, kaupan kassaa vai puhelinmyyntiä?

– Aito kevytyrittäjyys voi sisältää esimerkiksi palvelun myyntiä, jonka saa itse hinnoitella ja itse määrätä, kenelle sitä tarjoaa. Siinä on vapaammat kädet työn suorittamisessa, eikä työntarjoajalla ole merkittävää määräämisvaltaa kevytyrittäjään.

Myös työtunneista ja hinnoittelusta kannattaa ottaa selvää ennen kuin allekirjoittaa sopimusta.

– Onko korvaus sen verran korkea, että siitä saa maksettua yrittäjän eläkemaksut ja tarvittavat vakuutukset, ja jääkö työstä loppujen lopuksi plussalle?

Tirinen kehottaa myös pohtimaan työturvallisuutta. Jos työssä sattuu tapaturma, nuoren pitää itse kustantaa hoitonsa, ja hän saattaa joutua korvaamaan asiakkaalle tapahtuneet vahingot.

EK:ssa ilmiö ei näy

Työnantajapuolella ilmiö kevytyrittäjyydestä kesätöissä ei ole noussut millään tavalla esille.

– Kesätyö edelleen tehdään ylivoimaisessa valtaosassa tilanteita työsuhteessa, sanoo Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n lakiasiainjohtaja Markus Äimälä.

Hänen mukaansa kevytyrittäjyys on kuitenkin muutoin yleistynyt viime vuosina.

Kaikkeen sopimuksen tekoon liittyy se, että jos toista puolta harhautetaan tai huijataan, niin silloin sopimus on mahdollista saada purettua.

– Jos sen sijaan on kaikki kerrottu ihan ok, mutta työtätekevä ei ole täysin mieltänyt, että se tarkoittaa tätä, niin silloin ei yleensä ole mahdollisuutta saada sopimusta juridisesti purettua. Eri asia on, kuinka järkevää on pitää kiinni sopimuksesta, jonka toinen osapuoli on ymmärtänyt väärin.

Työnantajan pitäisi olla avoin

Vee Tirinen ei sinällään näe yrittäjätyössä mitään vikaa. Sen vain tulee aidosti olla sitä.

Työntarjoajan pitäisi kuitenkin tehdä selväksi, mitä nuori on allekirjoittamassa.

Kevytyrittäjyys saattaa olla aikuisillekin vaikea asia. Jos avoimuutta ei ole, niin silloin nuori voi Tirisen mukaan luulla, että hän on allekirjoittanut työsopimuksen.

– Se on karua menoa loppupeleissä, varsinkin jos on nuori. Hän voi jäädä tosi yksin ongelmiensa kanssa, mikä ei ole reilua.

Aluehallintoviraston Eriksson muistuttaa, että kevytyrittäjyys sopii hyvin harvoin suorittavaan työhön. Riitatilanteessa sitä käsitellään työsuhteena, jos se näin on.

– Jos tosiasialliset työn tekemisen olosuhteet osoittavat, että kyse on työsuhteesta, niin se on työsuhde ja piste.

