Melissa ja Mika Järvensivu kävivät häitä varten tanssitunneilla ja niin tekee nyt moni muukin – paras lääke häästressiin, sanoo morsian

Enää ei jokaisissa kesän hääjuhlissa valssata Akselia ja Elinaa, vaan iso osa pareista valitsee valssin sijaan häätanssin. Häihin panostetaankin nyt entistä enemmän, sillä suomalaisten hääbudjetit ovat kasvaneet merkittävästi. Nyt häistä halutaan tanssia myöten persoonalliset.

Hääsuunnittelija Micu Mäkitalo kertoo, että vain aniharvat hänen asiakkaistaan tanssivat häävalssin: jotkut parit päättävät olla tanssimatta ollenkaan, kun toiset taas haluavat tehdä tanssista kokonaisen ohjelmanumeron.

– Maksimissaan 20 prosenttia hääpareista, joita tiedän ja jotka ovat olleet asiakkaitani, tanssii enää klassista valssikappaletta, arvioi Mäkitalo.

Näin tekivät myös lempääläläiset Melissa ja Mika Järvensivu, jotka opettelivat tanssinopettajan suunnitteleman koreografian. Pariskunta kertoo, että heille hieman yllättäen harjoitukset olivatkin tapa purkaa stressiä ja päästä arjessa toisen lähelle.

– Meille tämä häätanssi ja se prosessi oli tapa purkaa häästressiä. Saattoi olla vaikka vaikea päivä ja sitten kun illalla tanssittiin, niin aina tuli hyvä fiilis. Naurettiin ja aina oli hauskaa, Melissa Järvensivu kertoo.

Parin hääjuhlat olivat jo itsessään poikkeukselliset, sillä ne pidettiin häätapahtuman yhteydessä kauppakeskuksessa. Häätanssilla he halusivat rohkaista ja inspiroida muitakin hääpareja tanssimaan juuri itselleen sopivan tanssin. Järvensivut kertovat, että he harjoittelivat tanssia noin kymmenen tunnin verran.

– En ole koskaan aiemmin tanssinut, joten koreografia toi varmuutta, kertoo Mika Järvensivu.

Omannäköiset juhlat tanssia myöten

Erilaisia vaihtoehtoja häätanssiin on yhtä paljon kuin parejakin.

Toiset eivät halua tanssia huomion keskipisteenä, toiset taas hyppäävät tanssitunneille. Perinteiselle pohjalle voidaan harjoitella taivutusta tai nostoa.

Hääsuunnittelija Micu Mäkitalo kertoo, että jos tanssiminen jännittää, voi yhtye esimerkiksi soittaa kappaleesta lyhyemmän version tai tanssiin voivat tulla jo hyvin alussa mukaan vieraatkin.

– Joidenkin kanssa on keksittävä keino, ettei heidän tarvitse tanssia ollenkaan, tai sitten tanssimassa ovat alusta asti kaasot ja bestmanit, kertoo Mäkitalo esimerkkejä.

Järvensivujen tapaan yli puolet Mäkitalon tämän kesän asiakkaista on käynyt tanssitunneilla treenaamassa jonkin koreografian. Mäkitalo kertoo järjestävänsä tänä kesänä yhteensä 40 häät.

– Kannustan pareja tekemään omannäköistä juhlaa myös tanssin osalta, Mäkitalo sanoo.

”All of me” vai ”Oikeesti”?

Micu Mäkitalo kertoo, että parit valitsevat useimmiten juuri heille itselleen sopivan kappaleen perinteisten kappaleiden sijaan.

Trendit näkyvät häiden maailmassakin selkeästi, sillä tietyt kappaleet nousevat aika ajoin häätanssien suosikeiksi. Persoonallisuuden lisäksi tuttuun kappaleeseen voi liittyä tärkeitä, yhteisiä muistoja.

– Nykybiisejä ja moderneja kappaleita muokataan vähän romanttisempaan tai esimerkiksi suomenkieliseen versioon, Mäkitalo sanoo.

Esimerkiksi kymmenisen vuotta sitten useat parit tanssivat Finlandersin Oikeesti-kappaleen tahtiin. Jo muutaman vuoden ajan puolestaan John Legendin All of me on ollut Mäkitalon mukaan hääparien suosiossa.

Järvensivujen häätanssin kappaleeksi valikoitui Kaija Koon Illan tullen, joka kertoo arkisesta rakkaudesta. Siinä pari menee yhdessä kauppakeskukseen, ihan kuten Järvensivut hääpäivänään.

