Nikotiinipusseista päätös: Sallitun vahvuuden rajaksi 20 milligrammaa

Yli 20 milligramman vahvuisten nikotiinipussien myynti kielletään. Tukesin päätös on väliaikainen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) asetti rajan sille, kuinka vahvoja nikotiinipusseja Suomessa saa myydä.

Päätös kieltää 20 milligrammaa nikotiinia sisältävien ja sitä vahvempien pussien myynnin ja markkinoille tuonnin Suomessa.

Väliaikainen päätös tulee voimaan 21. kesäkuuta ja on voimassa siihen saakka, kunnes valtioneuvosto eli tuleva hallitus tekee asiasta päätöksen.

Nyt päätetty raja on hieman korkeampi, kuin mitä Tukesista arveltiin Ylelle paria viikkoa aiemmin.

Toukokuun lopussa Tukesin kemikaalituotteiden ryhmäpäällikkö Jouni Räisänen arvioi, että rajaksi saattaisi tulla 16,7 milligrammaa.

Täysin villi länsi jäi lyhytaikaiseksi

Tukesin päätös perustuu kemikaalilakiin. Sen mukaisesti Tukes voi kieltää väliaikaisesti kemikaalin myynnin, jos kyseinen kemikaali aiheuttaa vakavaa haittaa tai vaaraa.

Nikotiinipussit siirtyivät huhtikuussa lääkelain piiristä kemikaalilain piiriin. Sitä ennen ne luokiteltiin lääkkeiksi ja sallittu vahvuus kulki neljässä grammassa nikotiinia. Tämä koski myyntiä ja maahantuontia.

Huhtikuussa myynti vapautui: nikotiinipusseja on saanut myydä ilman erillistä myyntilupaa eikä vahvuudelle ole ollut rajoituksia.

Tukes perustelee päätöstä erityisesti nuorten terveydellä

Nikotiinipussit sisältävät nikotiinia, mutta eivät varsinaista tupakkaa toisin kuin nuuska.

Nikotiini on terveydelle ja ympäristölle haitallinen kemikaali.

Tukesin mukaan nikotiinipussien maut ja pakkaukset on suunniteltu houkuttelemaan etenkin nuoria ja pakkauksista on voinut olla vaikeaa päätellä, kuinka vahvasta tuotteesta on kyse.

– Nikotiinia 20 mg tai sitä enemmän sisältävät nikotiinipussit voivat olla hengenvaarallisia vauvoille ja pienille lapsille. Vaikka toistaiseksi vakavilta myrkytystapauksilta on vältyttykin, vakava vaara on todellinen, toteaa Tukesin Räisänen toteaa tiedotteessa.

Juttu päivittyy.