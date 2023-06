“Mörkö” on metsäkone, joka ampuu vettä tykillä 50 metriin – suomalaiskeksintö taltuttaa metsäpaloja eri puolilla maailmaa

Etelä-Savon pelastuslaitoksella on käytössään kaksi sammutusmetsäkonetta, jotka auttavat metsäpalojen sammutuksessa. Koko Suomessa on voimassa metsäpalovaroitus.

Etelä-Savon pelastuslaitoksella on ollut useita vuosia käytössään Suomen ainoat sammutusmetsäkoneet, joiden lempinimi on Mörkö. Mörkö on metsäkone, jonka päälle on rakennettu sammutuslaitteet.

– Menee tunnottomasti paikkaan kuin paikkaan, palomestari Joni Himberg kuvailee laitteen käyttöominaisuuksia.

Viime viikolla kone oli käytössä Juvalla syttyneessä maastopalossa. Siellä Mörköä käytettiin palaneen alueen jälkikasteluun. Himberg kertoo, että noin hehtaarin kokoisen palaneen kuusitaimikon jälkikastelu kesti sammutusmetsäkoneella alle tunnin.

– Käsivoimin jälkisammutuksessa olisi mennyt 2–3 tuntia.

Koneen käyttöön tarvitaan kerrallaan kaksi henkilöä. Toinen ajaa metsäkonetta, ja toinen käyttää sen katolla sijaitsevaa kauko-ohjattavaa vesitykkiä. Sillä voidaan ampua vettä noin 50 metrin etäisyydelle.

Koneen vesisäiliö täytetään paikalle tuotavasta säiliöautosta tai imaisemalla vettä luonnonvedestä.

Metsäkoneen ajaminen on ammattilaisten työtä, ja Etelä-Savon pelastuslaitoksella on sopimuspalokuntalaisina tehtävään pystyviä metsäkoneenkuljettajia.

Vuonna 2020 sammutusmetsäkoneet olivat ensimmäistä kesää kunnolla pelastuslaitoksen työkäytössä. Sami Ikonen / Yle

Raskaaseen sammutuskalustoon erikoistuneella Etelä-Savon pelastuslaitoksella on kaksi sammutusmetsäkonetta, jotka ovat olleet apuna metsäpalojen sammutuksessa eri puolilla Suomea.

Pelastuslaitos lainaa kalustoa ja henkilöstöä virka-apupyynnöistä.

– Kalajoki on kaukaisin paikka, missä meiltä on oltu tositoimissa, pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti kertoo.

Mikkelistä on Kalajoelle noin 400 kilometriä. Siellä sammutettiin suurta maastopaloa vuonna 2021.

Avaa kuvien katselu Sammutuslaitteistoon kuuluu pumppu, jonka avulla se voi ottaa veden esimerkiksi järvestä. Kuva: Etelä-Savon pelastuslaitos

Vieremältä maailmalle

Ensimmäinen sammutusmetsäkone oli pelastuslaitoksen ja erilaisia metsäkoneita valmistavan Ponssen joitakin vuosia sitten rakentama prototyyppi.

Nykyisin palonsammutuslaitteisto on Ponssen tuotannossa, ja niitä on myyty eri puolille maailmaa, kuten Yhdysvaltoihin, Etelä-Amerikkaan ja Eurooppaan.

Ponssen myynti-, huolto- ja markkinointijohtaja Marko Mattila kertoo sähköpostivastauksessa, että koneita on myyty muutamia kymmeniä kappaleita kahden vuoden aikana.

– Kysyntä ei ole erityisen vilkasta, mutta toki tällä hetkellä keskusteluja käydään eri tahojen kanssa varsinkin maissa, joissa on aktiivisia metsäpaloja päällä.

Mattila kertoo, että ulkomaille laitteistoja ovat hankkineet yksityiset metsäkoneurakoitsijat sekä isommat metsäyhtiöt.