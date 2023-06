Analyysi: EU yrittää tekoälyasetuksella toisintaa Bryssel-efektiä, mutta muu maailma ei välttämättä seuraa nyt perässä

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen lupasi loppuvuonna 2019, että EU laatii säännöt tekoälylle hänen virkakautensa ensimmäisen sadan päivän aikana. Nyt vajaat 1 300 päivää myöhemmin tekoälyasetus on etenemässä kolmikantaneuvotteluihin.

Euroopan unionin tavoitteena on omia sisämarkkinoita säätelemällä luoda globaaleja standardeja. Tietosuoja-asetuksessa näin kävi, mutta tekoälyssä tilanne on toinen, kirjoittaa Ylen teknologiatoimittaja Teemu Hallamaa.

Euroopan unionin tekoälyasetus nytkähti tänään loppusuoralle, kun Euroopan parlamentti hyväksyi oman kantansa sääntelyyn. Kyse on merkittävästä sääntelyhankkeesta, jonka tavoitteena on luoda yhteiset ja reilut pelisäännöt digitaaliseen villiin länteen.

Tekoälyasetuksen taustalla on EU:n halu olla suunnannäyttäjä uusien teknologioiden sääntelijänä. Tekoälyasetus on siis jatkumoa tietosuoja-asetus GDPR:lle ja tänä vuonna voimaan tulleille digimarkkina- ja digipalvelusäädöksille.

Tavallaan tekoälyasetus on sääntelyn lisäksi brändityötä, jolla EU vahvistaa kuvaa itsestään sääntöjen laatijana. Sen takia kyseessä on tekoälyasetus (AI Act), eikä esimerkiksi automaattisia tietojärjestelmiä koskeva asetus.

Brändityöllä EU-päättäjät haluavat toisintaa Bryssel-efektin.

Columbian yliopiston professori Anu Bradfordin lanseeraaman termin idea on, että koska EU on merkittävä markkina-alue, se pystyy omia sisämarkkinoitaan säätelemällä luomaan globaaleja standardeja. Yrityksille on helpointa tehdä asiat yhdellä tavalla, joten EU:n säännöillä päädytään pelaamaan ympäri maailman.

Näin on tapahtunut muun muassa torjunta-aineiden, lentoliikenteen päästöjen ja latureiden liitäntöjen kanssa. Myös GDPR toi paremman tietosuojan EU:n rajojen ulkopuolelle – pop-up -ilmoitusten kera.

EU:n rooli digitaalisessa maailmassa on kutistunut

EU-päättäjien puheissa tekoälyasetuksen odotetaan jatkavan digitaalista Bryssel-efektien sarjaa, jonka GDPR käynnisti.

– Koko maailman katseet ovat meissä, sanoi Euroopan parlamentin kannan esitellyt italialaismeppi Brando Benifei eilen parlamentin käsittelyssä.

Tekoälyasetuksen edellytykset toisintaa GDPR:n temppu ovat kuitenkin heikot.

GDPR syntyi erittäin suopeassa ympäristössä. Cambridge analytica -skandaali oli nostanut henkilökohtaisen datan ja sen käyttömahdollisuudet kaikkien tietoisuuteen. Ihmiset halusivat vahvempaa tietosuojaa.

Tekoälyn suhteen tilanne on nyt lähes päinvastainen. Ihmiset ovat innoissaan Chat GPT:n tai Midjoyrneyn kaltaisista tekoälysovelluksista. Niiden käytön rajoittaminen sääntelyllä olisi kuin veisi tikkarin lapselta.

Tavallisille internetin käyttäjille GDPR on näkynyt lähinnä jatkuvina vaatimuksina hyväksyä evästeet. Yhtiöille pop-up -ilmoitusten laittaminen sivustoilleen on ollut pieni hinta siitä, että ne saavat klikkauksia myös EU-alueelta.

Tekoäly on kuitenkin erilainen peto, kuten Amerikassa sanotaan. Sen potentiaali menee paljon kohdennettuja mainoksia pidemmälle. Se on tiukasti sidoksissa suurvaltapolitiikkaan. Ja sen kehitys tapahtuu tällä hetkellä pääosin kaikkialla muualla kuin EU:ssa.

Eikä EU ole enää se sama EU kuin se oli GDPR:n aikaan. Yleisen tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen EU on pienentynyt yli 67 miljoonalla kansalaisella. Iso-Britannian merkitys EU:n digitaaliselle jalanjäljelle oli merkittävä.

Ja viimeiseksi on todettava, ettei EU suinkaan ole ainoa, joka yrittää luoda sääntöjä tekoälyn kehitykseen ja käyttöön. Yhdysvalloissa ja Kiinassa sääntely on voimakkaasti esille. Ehkä tekoälyn kohdalla tapahtuukin Washington- tai Peking-efekti. Tai sitten mitään efektiä ei tapahdu.