Asiantuntijat jo vakuuttuneita: Hallitus syntyy varmasti

Turun yliopiston Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä uskoo, että hallitusohjelma on hienosäätöä vaille valmis.

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) arvioi keskiviikkona, että hallitusohjelma saadaan valmiiksi torstaina.

Julkisuudessa on kuitenkin vielä viime päivinä noussut esiin erimielisyyksiä hallitusneuvottelijoiden välillä. Tämä on Jokisipilän mukaan osittain julkisuuspeliä.

– Puolueet haluavat näyttää kannattajilleen, että ovat viimeiseen saakka taistelleet omien tavoitteiden puolesta.

Myös Suomen Kuvalehden toimituspäällikkö Vappu Kaarenoja pitää hallituksen syntymistä hyvin todennäköisenä.

– Omat tietoni ovat, että Säätytalolla on jo helpottunut tunnelma. Petteri Orpo ei sitä uskaltanut luvata, mutta kyllä me Markun kanssa melkein uskalletaan luvata, että hallitus syntyy, Kaarenoja totesi keskiviikon A-studiossa.

Julkisuudessa on arveltu, että hallitusohjelmasta tulisi pitkä, jopa yli 200-sivuinen. Myös itse neuvottelut ovat kestäneet poikkeuksellisen kauan, nyt jo seitsemättä viikkoa. Viimeksi yhtä pitkään on neuvoteltu vuonna 1951.

Mistä pitkät neuvottelut ja pitkä hallitusohjelma kertovat?

Jokisipilä uskoo, että Petteri Orpo haluaa jättää ohjelmaan mahdollisimman vähän tulkinnanvaraa.

– Ilmiselvästi Orpo on seurannut aikaisempia neuvotteluja. Kompastuskivi on ollut, että kirjauksia ei ole tehty täsmällisesti, jolloin hallituskauden aikana on ikään kuin ruvettu neuvottelemaan uudestaan.

Jokisipilän mukaan ajankäyttö neuvotteluihin kuitenkin palkitsee myöhemmin. Kaarenoja puolestaan muistuttaa, että hallitusohjelmassa on mahdoton varautua kaikkeen.

– Jos tosi paljon rakastuu omaan hallitusohjelmaan ja sen kirjauksiin, mutta niistä ei pystykään pitämään kiinni, voi sekin aiheuttaa hankaluuksia. Ei voi tuudittautua siihen, että kaikesta on sovittu.

