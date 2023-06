400 keikkaa vankiloissa ovat opettaneet Nina Åströmille, että ihmisyys on kaikkialla sama: ”Jokainen haluaa tulla rakastetuksi ja nähdyksi”

Vuosikymmenten matkustaminen erilaisissa paikoissa on vahvistanut Åströmin näkemystä siitä, että me kaikki kuulumme samaan joukkoon. – Welcome to human race, kuten englanniksi sanotaan, hän sanoo.

Entisen elinkautisvangin vierellä istuminen yleisön edessä korosti aluksi sitä, että Åström tuli toisenlaisista oloista. Pian hän ymmärsi, että siinä on myös voimaa.

Kokkolalainen Nina Åström käveli lentokoneeseen vievään tuubiin. Tutisutti vähän. Kone oli viemässä häntä ensimmäiselle vankilakeikalle Muurmanskiin. Oli vuosi 2001.

Perillä olot näyttivät odotetun ankeilta, mutta tunnettaan Åström kuvaa inhimillisesti ajatellen epäloogiseksi:

– Olin ihan, että mitä ne puhuu – täällähän on niin kuin kotiinsa olisi tullut! Näin vain ne ihmiset ja heidän silmänsä.

Hän tiesi kyllä, että yleisöllä oli taustallaan vaikka minkälaisia rikoksia. Silti Åström koki, että vangit kuuntelivat häntä ja jopa kunnioittivat.

– Jos olet esiintyvä artisti, jolla on vielä sanoma ja koet, että jengi ottaa sen vastaan, niin sä haluat tehdä sitä lisää. Niin se jotenkin siitä lähti.

Tuon Muurmanskin matkan aikana pidettiin Euroviisut ja joku porukasta kysyi illalla Åströmiakin katsomaan showta. Tämä paineli kuitenkin mieluummin nukkumaan. Viisut oli jo nähty: edellisenä vuonna hän edusti niissä Suomea kappaleella A Little Bit.

– Silloin ajattelin, että onpa vähän erilainen tämä miljöö, hän nauraa.

Viisut eivät kaduta

Jo ennen Euroviisuja Åström oli tehnyt paljon töitä ulkomailla ja isoilla lavoilla ja katsoi meininkiä eri tavalla kuin monet, joille kyseessä oli ensimmäinen isompi keikka.

Kristityn laulajan ja evankelistan profiiliin nähden viisurumba oli kuitenkin erilainen kokemus. Se oli myös opettavainen ja työteliäs ja avasi ovia, joita Åström ei edes osannut kuvitella olevankaan.

Vaikka Euroviisuja ei sittemmin ole tullut juuri seurattua, ei niihin osallistuminen kaduta.

– Tiesin, että minun pitää olla siellä silloin eikä luultavasti koskaan sen jälkeen.

Vankiloissa ja huumeparantoloissa esimerkiksi Venäjällä ja Ukrainassa Åström on sen sijaan käynyt useamman kerran. Arviolta keikkoja on takana nelisensataa.

Alussa ei ollut vielä sellainen olo, että jippii – lähdetääs Venäjän vankiloihin. Tiesin vain että lähdetään, jippii tuli vasta myöhemmin Nina Åström

Nina Åström on koulutukseltaan opettaja, mutta musiikki on kuulunut hänen elämäänsä alakouluiästä asti. Hän on tehnyt musiikkia työkseen laskutavasta riippuen 30–35 vuotta, vaikka ajatteli aikanaan, ettei hänestä koskaan muusikkoa tule.

Englannin opiskelusta ja opettajan koulutuksesta on kuitenkin ollut valtavasti hyötyä paljon ulkomailla työskennelleelle ihmiselle, jota on aina kiinnostanut kommunikointi.

– Suora kontakti ihmisiin on se, mistä eniten diggaan.

Pyyntöön vankilatyöhön lähtemisestä Åström suhtautui aluksi yhtä nihkeästi kuin euroviisuehdokkaaksi pyrkimiseen. Mutta hän oli tullut luvanneeksi rukoilla aiheesta ja koki saavansa lähtökehotuksen.

– Alussa ei ollut vielä sellainen olo, että jippii – lähdetääs Venäjän vankiloihin. Tiesin vain että lähdetään, jippii tuli vasta myöhemmin.

Alkuajat hän kulki kahden entisen vangin vetämän tiimin mukana ja mietti, miten länsimaiseen, hyväosaiseen naiseen mahdetaan vankiloissa ja huumeparantoloissa suhtautua.

– Ajattelin alussa, että eihän mulla oo mitään jakoa. Mä en tiedä heidän maailmastaan mitään.

Nina Åström ja ukrainalainen Yuliia puhuvat vangille oviluukun kautta ukrainalaisessa vankilassa. Kuva: Nina Åström

Vain omana itsenään voi kohdata toisen

Ero konkretisoitui usein, kun vieressä lavalla istui entinen elinkautisvanki, jonka olemuksessa näkyi eletty elämä.

Se voisi johtaa kiusaukseen esittää kovempaa kuin onkaan, mutta sen kiusauksen Åström ohitti. Vaikka vankilatyössä tarvitaan heitä, joilla on samoja kokemuksia kuin nyt istuvilla, tarvitaan muutakin, Åström uskoo.

– Kyllähän vangitkin haluavat nähdä muutakin. Ja se on sellainen ahaa-juttu, kun näkee, että joku jolla on kaikki niin sanotusti hyvin, haluaa seurata Jeesusta.

Ja jos yrittää olla jotain muuta kuin on, vangit näkevät nopeasti lävitsesi, hän uskoo.

Olot vankiloissa vaihtelevat maiden välillä ja sisälläkin. Åström on nähnyt ahtaita paikkoja, huonokuntoisia vankeja ja ruokaa, joka on vähän sinne päin.

– Toisaalta olen nähnyt, että ihmisyys on todella sama joka paikassa. Ei pidä antaa ulkokuoren hämätä, ei vankilassa eikä Euroviisujen backstagella. Jokainen haluaa tietää, välittääkö kukaan siitä, että just mää oon elossa. Jokainen haluaa tulla kunnioitetuksi, rakastetuksi ja nähdyksi.

Tämä ymmärrys on opettanut Åströmin rentoutumaan paremmin ihmisten parissa: sekä niin sanotussa hienossa seurassa että karuissa paikoissa.

​Nina Åström ajatteli jo nuorena haluavansa tehdä jotain, millä on merkitystä, mutta ajatteli että siihen vaadittaisiin vaikkapa papin tai sairaanhoitajan koulutusta. Kuva: Natte Witick

Arki on tasapainottelua

Åström ei koe tekevänsä vankilatyötä ikään kuin hyvityksenä siitä, että on itse syntynyt hyviin oloihin. Ei, vaikka välillä ajatteleekin, miten eri lailla asiat voisivat olla, jos hän olisi syntynyt elinkautisvangin oloihin ja tämä hänen.

Uusi näkymä on myös saanut näkemään paremmin, mitä kotimaassa on. Jo lentokentällä puhtaat vessat ja toimiva arki saavat hymyilemään. Iso asia on myös se, että voi luottaa: kun itse tekee näin, tapahtuu todennäköisesti noin.

– Täällä voi olettaa tiettyjä asioita. On paljon maita, joissa ei voi olettaa kuin ehkä niin, että kun sulla on tarpeeksi rahaa, voit olettaa jotain. Ja päinvastoin.

Vuosikymmenten matkustaminen tuntuu jo kropassa ja käy koko ajan rankemmaksi. Elämä on myös jatkuvaa tasapainoilua työn ja niiden läheisten välillä, joille Åström on ainoa laatuaan. Muusikoita on muitakin, hän tietää.

Silti työ on hänelle todella tärkeää. Sen näkeminen, miten vankien ja narkomaanien elämä voi muuttua. Ja millaiset kerrannaisvaikutukset sillä voi moneen ihmiseen olla, kun joku ei esimerkiksi tapakaan toista eikä joku toinen jää ilman vanhempaa ja niin edelleen.

– Ja se, ettei hän vain lakkaa tekemästä pahaa vaan tekee myös hyvää. Se on niin ykköstä. Olen kauhean iloinen, että voin pienesti olla mukana tekemässä jotain, mikä muuttaa asioita.

Åströmistä tehtiin jakso Muotokuvassa-sarjaan kymmenen vuotta sitten: