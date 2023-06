Perinteinen lentopallon Kultavaskooli Rovaniemellä viikonloppuna – ”Lentopalloperhe pääsee näkemään kerran vuodessa toisensa”

Kultavaskooliturnaus on järjestetty vuodesta 1978. Turnaukseen osallistuu 159 joukkuetta ympäri Suomea ja Ruotsia. Matseja nähdään 674. Turnauksessa on noin 1600 pelaajaa.

Rovaniemellä järjestetään tänä viikonloppuna lentopalloturnaus Kultavaskooli.

Huoltojoukot mukaan lukien kaupunkiin saapuu yli 2000 ihmistä. Turnaus kestää kolmen päivän ajan perjantaista sunnuntaihin.

Ottelut pelataan 20 kentällä ympäri Rovaniemeä. Päätapahtumapaikka on Santasport Lapin urheiluopisto. Muut pelikentät ovat muunmuassa Ounasrinteen monitoimitalolla, Keltakankaan liikuntasalissa ja koulujen liikuntasaleilla ympäri Rovaniemeä.

Pari viikkoa normaalia aikaisemmin

Turnaukseen osallistuu 159 joukkuetta ympäri Suomea ja Ruotsia. Joukkuemäärä on pysynyt samana kuin viime vuonna. Kultavaskooliturnauksen tapahtumavastaava Kimmo Ulvas on tyytyväinen.

– Olen tyytyväinen Rovaniemelle tulevien joukkueiden määrään, kertoo Kimmo Ulvas.

Kultavaskooliturnaus on tavallisesti järjestetty viikko juhannuksen jälkeen. Tänä kesänä Santasportilla Lapin Urheiluopistolla järjestetään tuolloin maastojousiammunnan MM-kisat 3.-7.7. Lentopalloturnauksen siirrosta huolimatta ihmiset haluavat tulla Rovaniemelle pelaamaan.

– Kultavaskooliturnaus järjestetään nyt eri aikaan kuin tavallisesti. Siitä huolimatta joukkueita tulee paikalle saman verran kuin viime vuonna. Ihmiset haluavat tulla Kultavaskooliturnaukseen, vaikka sitä on jouduttu siirtämäänkin. Se kertoo tapahtuman merkityksestä.

Suomen huipulta puulaakipelaajiin

Otteluita pelataan 674 kappaletta. Pelaajat tapahtumassa ovat Suomen huippupelaajista, veteraaneihin ja puulaakipelaajiin.

– Tapahtuma on siksikin hienoa että kentille nähdään todella monentasoisia pelaajia.

Turnauksen laajuudesta kertoo osallistuvien pelaajien ikähaarukka. Pelaajat ovat 15-vuotiasta lähes 70-vuotiaisiin saakka. Osa pelaajista on käynyt Rovaniemellä lähes alusta saakka. Tässä piileekin turnauksen vahvuus ja voima.

– Kultavaskooliturnauksen isoin asia on että lentopalloperhe pääsee näkemään kerran vuodessa toisensa. Turnauksessa näkee pelikavereita vuosien varrelta. Osa on ollut mukana jo kymmeniä vuosia. Täällä he näkevät toisensa kerran vuodessa. Tämä on Kultavaskooliturnauksen juttu, sanoo Kimmo Ulvas.