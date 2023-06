VM: Talous on nollakasvussa, mutta piristyy tulevina vuosina – velkasuhde painuu syvemmäksi

Nollakasvua kuluvana vuonna, loppuvuonna talous piristyy, mutta näkymät ovat kaksijakoiset. Näin ennustaa valtiovarainministeriö tänään julkistetussa talouskatsauksessaan.

Yle näyttää ministeriön tiedotustilaisuuden suorana lähetyksenä tässä jutussa ja Yle Areenassa kello 11.

Ministeriön katsaus kertoo, saako tuleva hallitus suhdanteesta, inflaatiokehityksestä ja kysynnästä vetoapua vai hidastetöyssyjä aloitukseensa. VM:n näkemyksillä on potentiaalisesti suuri vaikutus tulevan hallituksen linjoissa. Ainakin hallitusneuvotteluissa ja hallitusta muodostavan kokoomuksen tavoitteissa valtiovarainministeriön ääni on kuulunut voimakkaana.

VM ennustaa, että Suomen talous pysyy tänä vuonna viime vuoden tasolla. Vielä keväällä ministeriö ennusti, että Suomen talous supistuu kuluvana vuonna.

Tulevina vuosina edessä on ministeriön mukaan kohtalaista kasvua.

vuonna 2024 bruttokansantuote kasvaa 1,4 prosenttia

vuonna 2025 kasvua tulee 1,9 prosenttia

Juuri nyt tilanne on ministeriön mukaan kaksijakoinen.

Työllisyys on ennätyskorkeaa, palkat nousevat, palvelut ovat vahvassa kasvussa. Teollisuudessa tilanne on sen sijaan heikompi ja rakentaminen on syvässä alhossa, kun korkojen äkkinousu on jäädyttänyt asuntomarkkinat. Tukea ei tule myöskään euroalueelta, jonka kasvu on niin ikään pysähtynyt.

Loppuvuonna talous alkaa piristyä. Vauhtia on luvassa kasvavasta kysynnästä. Sitä tukee inflaation hidastuminen, korkojen nousun pysähtyminen ja kotitalouksien palkat ja etuudet, jotka kääntyvät nopeampaan kasvuun.

Työllisyys puolestaan heikkenee hieman loppuvuonna. Heti ensi vuonna työllisyys kuitenkin taas kasvaa. VM ennustaa, että työttömyysaste laskee vuoteen 2025 mennessä 6,6 prosenttiin, mikä olisi vuositasolla alin työttömyyden taso 1990-luvun alun jälkeen.

Vihreän siirtymän investoinnit alkavat tuoda ministeriön mukaan pian kasvua. Investointinäkymät ovat VM:n mukaan nyt poikkeuksellisen valoisat.

VM: Velkasuhde heikkenee tulevina vuosina

Ministeriön mukaan julkinen talous on vahvistunut vuosina 2021 ja 2022, mutta vahvistuminen pysähtyy.

Julkista taloutta rasittaa inflaatio, joka nostaa julkisia menoja, ja nousevat korot, mikä kasvattaa velanhoitokuluja. Ministeriö ennustaa

Vuonna 2023 julkisyhteisöjen alijäämä on 2,4 prosenttia suhteessa bruttokansantuoteeseen

Vuonna 2024 alijäämä kasvaa 3 prosenttiin

Myös monet hallituksen päätökset heikentävät julkista taloutta.

– Näistä merkittävimpiä ovat Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumistoimet sekä jo aiemmin päätetyt puolustushankinnat, katsauksessa todetaan.

Ministeriö varoittaa, että julkisen talouden rahoitusasema alkaa heikentyä.

