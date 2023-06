Trumpin somekäytös on muuttunut entistäkin rajummaksi, sanoo tutkija – testaa, erotatko Trumpin postaukset ennen ja nyt

Muistatko vielä Donald Trumpin tviitit?

Niissä hän haukkui armottomasti vastustajiaan, levitti perättömiä vaalivilppisyytöksiä, laukoi itsevarmoja Amerikka ensin -julistuksia, haastoi riitaa ulkomaisten valtionjohtajien kanssa, esitti tiukkaa popkulttuurikritiikkiä ja paljon, paljon muuta.

Trumpin Twitter-fiidi tarjosi reaaliaikaisen kurkistusaukon Yhdysvaltain presidentin tajunnanvirtaan. Muutaman lauseen mittaiset somepäivitykset ohjasivat kansainvälistä uutisvirtaa ja politiikkaa vuosien ajan.

Mihin presidentiksi jälleen pyrkivä Trump oikein katosi? Twitterin käyttäjille hän tuntuu haihtuneen ilmaan, ja viime aikoina häntä on näkynyt uutisissa lähinnä oikeussaleissa.

Kerrataanpa, mitä Trumpin sometaipaleella on tapahtunut.

Vuoden 2021 alussa Trump potkittiin pois Twitteristä, Facebookista ja Youtubesta. Kamelin selän katkaisi se, kun Trumpin tukijat hyökkäsivät vaalit hävinneen presidentin yllyttäminä Yhdysvaltain kongressirakennukseen.

Viime vuoden alussa Trump lanseerasi vastaiskuna oman sosiaalisen median alustansa nimeltä Truth Social, jossa hän nimen mukaisesti levittää omia totuuksiaan. Arvioiden mukaan alustalla on vain pari miljoonaa käyttäjää, ja he ovat Trumpin ydinkannattajia. Sinne Trump postaa viestejään useita kertoja päivässä.

Tässä esimerkki siitä, mitä ex-presidentti nykyisin omalla alustallaan julkaisee:

”TOSI ISOA VARAINKERUUTA JA VIELÄ PAREMPIA KANNATUSLUKUJA SEN JÄLKEEN, KUN POIKKEAVAT, MUTANTIT, MARXISTIT JA KOMMUNISTIT PISTIVÄT ALULLE RADIKAALIVASEMMISTON SYYTEHUIJAUKSEN! KIITOS!!!” Donald Trump Truth Socialissa 15.6.2023

Tässä jutussa kerromme, millaista Trumpin somekäytös nykyisin on ja mitä se kertoo ensi vuoden vaaleista, joissa hän pyrkii taas presidentiksi.

– Trumpin retoriikasta on tullut jyrkempää ja sisäänpäin kääntyneempää, sanoo tutkija Zeve Sanderson Ylelle videohaastattelussa.

Sanderson on New Yorkin yliopiston (NYU) sosiaalisen median ja politiikan tutkimuskeskuksen perustaja ja toiminnanjohtaja.

Twitteriä ja Facebookia on joskus kuvailtu kaikukammioiksi, joissa samanmielisten käyttäjien jakamat sisällöt vahvistavat toinen toisiaan. Truth Socialissa ei tviitata, vaan truthataan ja retruthataan. Nämä voisi kääntää suomeksi ”totuutuksiksi” ja ”uudelleentotuutuksiksi”. Ja ne ovat aivan omassa luokassaan.

– Mikään ei ole selkeämmin kaikukammio kuin alusta, jonka on perustanut yksi poliitikko ja jonka käyttäjät ja sisältö heijastavat tämän yhden ihmisen maailmankuvaa, Sanderson sanoo.

Videolla tutkija kertoo, miksi Trumpin sanankäyttö on somessa nyt rajumpaa kuin aiemmin.

Ääri-Trump voi palata Twitteriin

Tutkija Sanderson näkee kaksi syytä siihen, että Trumpin somekäytöksestä on tullut aiempaakin estottomampaa:

Twitterissä Trumpin yleisönä oli laaja kirjo ihmisiä kaikista politiikan suuntauksista. Truth Socialissa hän puhuu suoraan pienelle ydinkannattajiensa joukolle. Valtavirran somealustoilla moderoidaan sisältöä, vaikka periaatteissa ja käytännöissä onkin eroja. Truth Socialissa ei ole ainakaan sellaista moderointia, joka rajoittaisi alustan perustajan ja päähenkilön sanomisia.

Trump sai Twitteriltä armahduksen viime marraskuussa, kun Elon Muskin ostama yhtiö palautti hänen tilinsä. Helmikuussa Trump päästettiin takaisin myös somejätti Metan omistamiin Facebookiin ja Instagramiin, ja maaliskuussa Googlen omistamaan Youtubeen.

Ainakaan vielä Trump ei ole ottanut vanhoja Twitter- ja Facebook -tilejään käyttöön. Tilanne voi muuttua, kun hänen kampanjansa käynnistyy kunnolla ja Trump tarvitsee viestilleen laajemman yleisön.

On arvioitu, että Truth Socialilla on noin kaksi miljoonaa aktiivista käyttäjää. Alustalla sanotaan, että Trumpilla itsellään on siellä 5,4 miljoonaa seuraajaa.

Vertailun vuoksi: Twitterissä Trumpilla on nytkin yli 86 miljoonaa seuraajaa, vaikka hän ei ole julkaissut siellä mitään kahteen ja puoleen vuoteen.

– Jos Trump päättää palata valtavirran somealustoille, oletan, että hän tuo mukanaan jyrkän retoriikkansa. Kysymys kuuluu, mitä someyhtiöt silloin tekevät, Sanderson sanoo.

Hän muistuttaa, että Twitterin uusi toimitusjohtaja Linda Yaccarino on saanut tehtäväkseen someyhtiön mainosmyynnin elvyttämisen sen jälkeen, kun se kärsi kovia iskuja Elon Muskin tempausten vuoksi.

– Äärimmäinen versio Trumpista ei ole jotain, jonka viereen mainostajat haluavat mainoksiaan, Sanderson uskoo.

Samaan aikaan Twitter on kuitenkin vähentänyt rankalla kädellä moderointia, kuten ovat myös muut teknologiayhtiöt alkuvuoden laajojen irtisanomisten yhteydessä.

– Kyky valvoa palveluehtojen noudattamista on pienentynyt selvästi vuoden 2020 vaaleista, Sanderson sanoo.

Myös itse palvelujen säännöt voivat muuttua. Esimerkiksi Youtube lakkasi kesäkuun alussa poistamasta videoita, joissa valheellisesti väitetään, että vuoden 2020 presidentinvaalit varastettiin Trumpilta.

Avaa kuvien katselu Presidenttiehdokkuutta tavoitteleva Donald Trump puhui Pohjois-Carolinan republikaanien puoluekokouksessa 10. kesäkuuta. Kuva: AFP / Lehtikuva

Vuoden 2024 some on tuntematonta seutua

Sosiaalinen media on Zeve Sandersonin mukaan käynyt läpi suuren murroksen sitten vuoden 2020 presidentinvaalien, ja seuraavan vuoden aikana muutokset kiihtyvät entisestään.

Sanderson nostaa esiin somen neljä uutta ilmiötä, jotka vaikuttavat vuoden 2024 vaaleihin:

1. Somen käyttö on sirpaloitunut yhä useammalle alustalle.

”On vaikeampi saada kokonaiskuvaa siitä, mitä lukuisilla eri somealustoilla tapahtuu.”

2. Videot lisääntyvät, ja videosisältöjä on vaikeampi valvoa kuin tekstisisältöjä.

”Emme vielä tiedä, miltä näyttävät vaalit, joissa videoita ja livestriimausta käytetään näin laajasti.”

3. Tekoälyllä tuotetaan kaikenlaisia sisältöjä.

”Tekoälyä voivat käyttää disinformaation levittäjät, mutta myös kampanjapäälliköt nopeaan ja halpaan viestintään.”

4. Somesisältöjen moderointi on kokenut kolauksen irtisanomisista.

”Jos moderointitiimejä ei taas kasvateta ennen vaaleja, kyky valvoa somealustoilla kiertäviä sisältöjä heikkenee.”

Ensi vuoden vaaleissa demokraattipresidentti Joe Biden pyrkii jatkokaudelle. Republikaanien esivaalien asetelmat ovat vasta muotoutumassa. Varmaa on, että vaalit jakavat yhdysvaltalaisia jälleen kerran rajusti.

Trumpin kampanjointia on Sandersonin mukaan vaikea vielä ennakoida, mutta jyrkentynyt somekäytös antaa siitä osviittaa. Uutta on myös se, että Trumpia syytetään nyt vakavista, liittovaltiotason rikoksista – ensimmäisenä entisenä presidenttinä koskaan.

Syytteistä tulee Sandersonin mukaan keskeinen osa Trumpin kampanjaa. Ne antavat hänelle mahdollisuuden rummuttaa itsestään kuvaa oikeamielisenä entisenä presidenttinä, joka on joutunut vastustajiensa ja ”syvävaltion” vainon kohteeksi.

Kuten Truth Socialin viime aikojen postaukset osoittavat, tämän Trump on jo aloittanut.

– Trump on toiminut näin aiemminkin, mutta syytteiden myötä mennään turbovaihteelle.

Voit keskustella aiheesta lauantaihin 24.6. kello 23:een saakka.