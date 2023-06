Miksi suomalaismuseon leuattomasta kalasta tuli hittimeemi Japanissa? Porilaistuneella koomikko Gen Takagilla on teoria sen suosiosta

Japanilaiset ovat innostuneet tekemään meemejä Helsingin Luonnontieteellisessä museossa esillä olevasta erikoisen näköisestä leuattomasta kalasta, josta on tullut somehitti Japanissa.

Helsingin Luonnontieteellisessä museossa esillä olevasta erikoisen näköisestä leuattomasta kalasta on tullut viraalihitti Japanissa. Japanilaisella twitter-tilillä jaettu kuva on kerännyt jo lähes 150 miljoonaa näyttöä.

Lisäksi kalasta on tehty viime päivinä runsaasti erilaisia meemejä Japanissa. Monet niistä ovat keränneet Twitterissä myös miljoonia näyttöjä. Kalasta on tehty jopa lyhyt animaatio.

Leuaton kala (Sacabambaspis janvieri) eli miljoonia vuosia sitten. Luonnontieteellisessä museossa esillä oleva tulkinta kalan ulkonäöstä on tahattoman koominen, sillä muinaiskalan rekonstruktiolla on litteä naama ja pyöreät silmät. Japanissa viraaliksi menneessä twiitissä sen ulkonäköä luonnehditaankin säälittäväksi.

Japanista Suomeen muuttanut koomikko ja tubettaja Gen Takagi uskoo kalan suosion johtuvan siitä, että japanilaiset pitävät söpöistä hahmoista kuten vaikkapa pokemoneista.

– Leuaton kala näyttää ihan anime-hahmolta. Monelle japanilaiselle kalan ulkonäkö tuntuu varmasti tutulta, sen takia siitä varmaan tuli suosittu meemi. Japanilaisilla aikuisilla on paljon söpöjä pehmoleluja ja niitä ostetaan myös tuliaisiksi, Takagi kertoo.

Leuattomasta kalasta löytyy kuva jo pehmolelunakin.

Gen Takagi asui vielä Tokiossa, kun hän törmäsi Tinderissä suomalaiseen vaihto-opiskelijaan. Häitä juhlittiin Suomessa muutama vuosi sitten, ja nyt hän asuu puolisonsa työn takia Porissa. Hän on viihtynyt kaupungissa.

– Porilaisten komedian tyyli on tuttu japanilaisillekin. Porilaiset kommentoivat usein hauskasti, kun tervehtivät toisiaan: Eläks sääki viäl? Takagi kertoo.

Perjantailaulusta tuli hitti

Porissa asuva koomikko julkaisee Youtubessa, Tiktokissa ja Instagramissa suomeksi videoita, joissa pohtii suomalaisen ja japanilaisen komiikan yhtäläisyyksiä ja eroja.

Hänen suosituimmalla videollaan, Perjantailaululla, on yhteensä yli miljoona näyttöä Youtubessa, Tiktokissa ja Instragramissa.

– Perjantailaulussa lauletaan helpolla sanoituksella pe-pe-perjantai. Se kuvaa kaikkien suomalaisten iloista perjantaifiilistä. Japanilaisesta p-alkuinen sana kuulostaa hassulle, koska japaninkielessä ei ole paljon sellaisia sanoja. Sen takia tein laulun, Takagi kertoo.

Takagin mielestä huumorin ydin on samanlainen joka maassa. Huumorin tyylilaji vaihtelee enemmän sen esittäjän kuin kansallisuuden mukaan.

Kummelin sketsi työpaikkahaastattelusta, jossa töitä hakevan tuoli pettää toistuvasti hänen altaan, saa Takagin repeämään Youtubeen tehdyllä reaktiovideolla. Fyysinen huumori ylittää kielirajat kuten vaikkapa Charlie Chaplinin mykkäelokuvien huumori.

Toisaalta Suomen kansainvälisesti tunnetuimman stand up -koomikko Ismo Leikolan yksi vitsi no niin -ilmaisun monikäyttöisyydestä saa Takagin vain hymyilemään. Hänelle Leikolan vitsi on tavallaan jo entuudestaan tuttu. Hän pitää itse enemmän samalla idealla tehdystä vanhasta japanilaisesta sketsistä, jossa kaksi koomikkoa pohtii lavalla yleisön edessä japanilaisen ah-ilmaisun monikäyttöisyyttä eri tilanteissa.

Japanissa komedia on hyvin suosittua, vaikka se ei olekaan sillä tavalla vielä tunnettua Suomessa.

Suomalaistuneen koomikon tavoite on esitellä suomalaisille Japanissa hyvin suosittu komiikan muoto manzai. Siinä komiikkoduo esiintyy lavalla yleisön edessä.

– Se muistuttaa suomalaisille tuttua stand upia, mutta esiintyjiä on kaksi. He juttelevat vähän samaan tapaan kuin suomalaisille YleX:stä tutut Viki ja Köpi Takagi kuvaa manzaita.

Japanilaisten rakastama karaoke valloitti aikanaan Suomen, joten seuraavaksi saattaa olla manzain vuoro.

Unelma komediakilpailusta

Suomessa Gen Takagi haluaa tulla tunnetuksi koomikkona. Hänen suomalainen esiintyjänimi on Korkealinna, joka on suora käännös hänen nimestään.

Japanilaista komediasanastoa boke = vitsi

konto = sketsi

manzai = komediaesityksen muoto, jossa kaksi koomikkoa esiintyy yhdessä ja naurattaa yleisöä keskustelullaan

tsukkomi = hauska kommentti tai reaktio vitsiin

Ympäri Japania on komediateattereita, joissa esitetään manzaita. Teatterit ovat erikoistuneet eri ikäiseen yleisöön. Koululaiset käyvät katsomassa eri esityksiä kuin eläkeläiset.

Japanin komediakentän suuruutta kuvaa se, että alan suurimman komediafirma Yoshimoton listoilla on noin 6 000 komediaryhmää, joista moni esiintyy juuri näissä komediateattereissa. Lisäksi Yoshimoton kouluttaa vuosittain tuhat alalle pyrkivää aloittelevaa koomikkoa.

Takagi ei ole käynyt komiikkokoulua vaan taideyliopistoa, jonka entisistä oppilaista moni on nykyisin tunnettu koomikko Japanissa. Takagi tekee myös japaniksi videoita Youtubeen, joissa hän kertoo Suomesta japanilaisille.

Hän on tehnyt myös suoria radiolähetyksiä japanilaiseen Radiotalk-sovellukseen. Sitä voisi verrata vaikkapa Instagramin tai Facebookin suoriin live-lähetyksiin, mutta ilman kuvaa.

Hänen unelma on tuoda Suomeen Japanissa hyvin suosittu manzai-komediakilpailu. Siinä koomikkoduot kilpailevat yleisön edessä siitä, kuka heistä on hauskin. Vuosittain siihen osallistuu Takagin mukaan Japanissa jopa 7 000 koomikkoryhmää.

– Komediakilpailu olisi samanlainen kuin UMK musiikissa. Siitä tulisi todella hauska, siksi haluan toteuttaa sen Suomessa.

Mitä ajattelet, voisiko Japanissa suosittu manzei rantautua myös Suomeen? Voit keskustella aiheesta perjantaihin 16.6.2023 kello 23:een asti.