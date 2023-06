Viranomainen jyrähti: Oulun nuorisopsykiatrian osaston toiminta on ollut laitonta ja isoin ongelma on ratkaistava kahdessa viikossa

Alaikäisiä potilaita on sijoitettu aikuisten osastolle, kun nuorisopsykiatria on ollut jatkuvasti ylitäynnä. Potilaiden turvallisuuden vaarantuminen on avin mukaan ollut jatkuvaa.

Avaa kuvien katselu Nuorisopsykiatrian osaston kyltit. Kuva: Paulus Markkula / Yle