Tiesitkö? Säästät rahaa, jos asut vuokralla ja asunnossasi on tarpeeksi kuuma

Alennuksen saamisen ehtoina on se, että asunnon lämpötilaa on pyritty viilentää esimerkiksi tuulettamalla ja pitämällä verhoja kiinni.

Kun asunnossa on yli 32 astetta, vuokranantajan on alennettava asunnon lämpötilaa tai annettava vuokrasta alennusta asukkaalle.

Vuokralaisella on oikeus saada asuntonsa vuokrasta alennusta, mikäli kesän helteet kuumentavat kodin. Lain mukaan alennusta voi saada päiviltä, kun asunnon lämpötila ylittää 32 astetta.

– Sitä kuumemmilta päiviltä alennusta saa 10–20 prosenttia, jos on tehnyt kaiken viilentääkseen asuntoa, kuten tuulettanut ja pitänyt verhoja kiinni, kertoo Suomen vuokranantajien toiminnanjohtaja Sanna Hughes.

Suomen vuokranantajille ei tule suoraan pyyntöjä vuokranalennuksesta, mutta Hughes on kuullut jäseniltä joistakin tapauksista. Hänen tiedossaan pyyntöjä on kuitenkin vähäisesti.

– Varmasti joillakin vuokralaisilla lämpö nousee liian korkealle, mutta alennusta saa vain muutamia euroja päivää kohden, jolloin kaikki eivät välttämättä edes ilmoita asiasta vuokranantajalleen.

Tilanteessa hän neuvoo ottamaan yhteyttä vuokranantajaan ja ilmoittamaan päivistä, jolloin asumisoloissa on ollut puutteita. Vuokranalennusta ei voi saada takautuvasti, vaan siitä hetkestä eteenpäin, kun vuokranantajalle on ilmoitettu asiasta. Vuokranantajalla on lisäksi oikeus tulla tarkistamaan puutteet, mutta Hughes ei näe sitä tarpeelliseksi pidemmässä helleputkessa.

Hän kertoo, että alennuksen antamisen sijaan vuokranantaja voi hankkia ilmastointilaitteen, jolla viilentää asumuksen lämpötila sallittujen rajojen sisäpuolelle. Kuumuudelle voi kuitenkin olla vaikea tehdä mitään välittömästi.

Ilmastointilaitteet on saatettu kuumina kausina myydä loppuun, eikä ilmalämpöpumppuakaan ole aina niin nopea asentaa. Lisäksi pumpun asentaminen ei ole välttämättä mahdollista.

Vaikeuksia asentaa ilmalämpöpumppu

Muutama vuosi sitten korkein oikeus linjasi, ettei taloyhtiö voi enää kieltää osakkeenomistajaa asentamasta ilmalämpöpumppua omalle parvekkeelleen. Asentaminen ei kuitenkaan aina edelleenkään onnistu.

– Korkeimman oikeuden päätös paransi hieman tilannetta, mutta taloyhtiöltä vaaditaan yhä lupa, Hughes sanoo.

Usein kerrostalossa luvan voi saada vain, jos ilmalämpöpumpun ulos asennettava osa sijoitetaan parvekkeelle kaiteiden sisäpuolelle. Taloyhtiö voi vaatia, ettei käytöstä aiheudu tärinää ja että jäähdytysvedet poistetaan asiaankuuluvalla tavalla. Taloyhtiön päätökseen voi vaikuttaa myös julkisivun esteettisyys.

Tänään torstaina 30 asteen raja voi rikkoutua paikoin sisämaassa eteläisessä Suomessa. Rannikkoalueilla ja pohjoisemmassa ei todennäköisesti vielä ylitetä rajapyykkiä.

Voit keskustella aiheesta 16.6. kello 23:een saakka.