Kuinka paljon korot vielä nousevat? Euroopan keskuspankki kertoo pian merkittävän korkopäätöksensä – seuraa suorana klo 15.45

Euroopan keskuspankin (EKP) neuvoston odotetaan jatkavan korkojen nostamista tämänpäiväisessä kokouksessaan.

Analyytikkojen yleisin arvio on, että ohjauskorkoja nostetaan 0,25 prosenttiyksikköä eli saman verran kuin viimeisimmässä neuvoston kokouksessa toukokuussa. Tämä tarkoittaisi sitä, että seuratuin ohjauskorko eli liikepankkeja koskeva talletuskorko nousisi 3,5 prosenttiin, mikä olisi korkein taso sitten kesän 2001.

Päätöksestä kerrotaan klo 15.15 ja EKP:n tiedotustilaisuus alkaa klo 15.45. Seuraamme korkopäätöstä ja tiedotustilaisuutta tässä päivityvässä jutussa.

EKP:n korkopäätökset heijastuvat laajalle Euroopan talouteen ja myös suomalaisiin. Erityisesti korkopäätökset vaikuttavat asuntovelallisten elämään, sillä ohjauskoron taso ja odotukset keskuspankin liikkeistä näkyvät yleisimmissä asuntolainojen viitekoroissa. 12 kuukauden euribor on tällä hetkellä noin 3,9 prosenttia. Mikäli EKP:n korkopäätös on odotuksien mukainen, 12 kuukauden euriborissa tuskin tapahtuu isoa liikettä.

Asuntovelallisen ei kannata säikähtää 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa, sillä ”tämä nosto ja pari lisääkin” on jo hinnoiteltu 12 kuukauden euriboriin, arvioi S-Pankin päästrategi Lippo Suominen.

– Vasta sitä isommat nosto-odotukset nostaisivat korkoa merkittävästi, Suominen kirjoittaa viestipalvelu Twitterissä.

Suomessa asuntolainoista maksetut korot ovat vuoden aikana nousseet Tilastokeskuksen mukaan hurjat 256 prosenttia.

Kuinka paljon korkoja vielä nostetaan?

EKP pyrkii korkojen nostamisella hidastamaan euroalueen inflaatiota eli yleistä hintojen nousua. Hinnat ovat nousseet viimeisen parin vuoden aikana poikkeuksellisen nopeasti, mutta kevään mittaan inflaatiovauhti on hidastunut. Ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio oli toukokuussa 6,1 prosenttia, kun huhtikuussa se oli 7,0 prosenttia.

EKP on nostanut ohjauskorkojaan viime kesästä lähtien. Sen tavoitteena on kahden prosentin inflaatiovauhti keskipitkällä aikavälillä. Keskuspankki on viestinyt, että inflaatio on euroalueella yhä liian nopeaa ja siksi sen odotetaan edelleen jatkavan korkojen nostamista. Yhdysvaltain keskuspankki FED päätti sen sijaan keskiviikkona pysäyttää rahapolitiikan kiristämisen ja pitää ohjauskoron ennallaan.

Pääjohtaja Christine Lagarden tiedotustilaisuuden kiinnostavin anti on odotetusti siinä, mitä hän sanoo keskuspankin tulevista koronnostoista. Viime kuussa Lagarden viesti oli selvä. Hän sanoi, ettei keskuspankki ole ”vielä perillä”, mikä viittasi koronnostojen jatkumiseen.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan markkinat ennakoivat, että korkoja nostetaan vielä ensi kuun kokouksessa, mutta ei enää sen jälkeen. Samaa odottaa esimerkiksi finanssikonserni OP.

– Ennakoimme vielä yhtä 0,25 prosenttiyksikön koronnostoa heinäkuussa ja odotamme keskuspankin asemoituvan tämän jälkeen tarkkailulinjalle seuraamaan jo tehtyjen merkittävien rahapolitiikan kiristystoimien välittymistä talouteen, OP:n seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen arvioi kommentissaan.