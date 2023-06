Olemmeko nyt turvassa Nato-Suomessa, ulkoministeri Pekka Haavisto?

Pekka Haaviston ulkoministerikaudella on riittänyt historiallisia käänteitä.

Ulkoministeri Pekka Haaviston ministerikaudella on riittänyt dramaattisia käänteitä. Liittyminen Natoon oli Haaviston ulkoministerikauden mieleen painuvin tapahtuma.

Ulkoministeri Pekka Haaviston vaiherikas ministerikausi on lopuillaan.

Hän nostaa kaudestaan esiin yhden käänteen, sen kaikkein dramaattisimman.

– Yllättävin tai dramaattisin käänne on ollut se, että Suomi haki Naton jäsenyyttä tai Suomesta tuli Naton jäsen, Haavisto kertaa Ylen 8 minuuttia -ohjelmassa.

Olemmeko nyt turvassa?

– Tietyssä mielessä olemme turvallisemmassa tilanteessa kuin aikaisemmin. Suomella on vahva oma puolustus, suuri rauhanajan reservi ja pakollinen asevelvollisuus, Haavisto toteaa.

– Nyt tiedämme, että jos Suomeen kohdistuisi jokin hyökkäys, aggressio, emme olisi yksin, vaan Nato-maat mobilisoisivat apua Suomelle.

Seuraavaa ulkoministeriä odottavat niin ikään monet haasteet. Uutena Naton jäsenmaana edessä on erilaisiin Naton työryhmiin asettuminen ja Naton Suomen kattavan puolustussuunnittelun tekeminen.

– Niin kauan kuin sota jatkuu Euroopassa, kukaan ei ole täysin turvassa. Tilanne on vakava ja poikkeuksellinenkin tällaisen hyökkäyssodan olosuhteissa, hän toteaa.

Muuta maailmaa ei pidä unohtaa

Haavisto muistuttaa myös, että Venäjän hyökkäyssodan edelleen jatkuessa Ukrainaan on pidettävä huolta, että ei keskitytä vain Ukrainaan.

– Liikutaan Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa ja yritetään selittää miksi on niin tärkeää, että kansainvälinen yhteisö tuomitsee Venäjän hyökkäyksen, miksi on tärkeää noudattaa kansainvälisiä sopimuksia, miksi on niin tärkeää noudattaa YK:n peruskirjaa. Yhteydet näihin maanosiin ovat erittäin tärkeitä.

Haaviston ulkoministerikauteen sattui myös Afganistanin romahdus ja maan joutuminen Talibanin kynsiin. Haaviston mukaan se on erityisesti teettänyt työtä.

Haavisto ilmoitti viime viikolla tavoittelevansa presidenttiehdokkuutta valitsijayhdistyksen kautta.

Haaviston ilmoitus herätti innostusta vihreissä, ja nosti eduskuntavaaleissa suosiotaan menettäneen puolueen uuteen alkuun.

Haavisto kertoo huomanneensa, että Suomessa syntyy helposti jakolinjoja.

– Kaupunki, maaseutu, maahanmuuttajat ja kantasuomalaiset. Usein ruvetaan korostamaan näitä eroja eikä sitä, että on hyvin monia asioita, jotka yhdistävät meitä suomalaisia. Varsinkin tällaisessa turvallisuustilanteessa Euroopassa yhteenpelaaminen on äärimmäisen tärkeää. Haavisto muistuttaa.

Ulkoministeri Pekka Haaviston haastattelun voi katsoa kokonaisuudessaan Areenasta: