Helsingin Pride-yhteisö valmistautuu vuoden päätapahtumaan pelottomasti, vaikka translain käsittely kuumensi tunteet

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ajava Helsinki Pride -yhteisö valmistautuu lähestyvään Pride-viikkoon tulenarassa ilmapiirissä.

Vastaavassa tapahtumassa Tallinnassa suomalaispuhuja sai puukosta toissa viikonloppuna. Tamperelaisen sateenkaariyökerhon asiakkaita on häiriköity ainakin maaliskuussa ja kesäkuussa. Joensuussa sateenkaariliput olivat ilkivallan kohteena toukokuussa.

Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen kertoo, että viime vuosi oli Euroopan seksuaalivähemmistöjä kohtaan väkivaltaisin yli kymmeneen vuoteen. Näin raportoi ILGA Europe.

– Tilanne on huolestuttava ja surullinen. Samaan aikaan meillä on kuitenkin yhä suuremmat ja suuremmat tukijoukot, joten luottavaisin mielin menemme kohti Pride-viikkoa, hän tiivistää.

Translain käsittely kuumensi tunteet

Kemppaisen mukaan keskustelu kiihtyi Suomessa erityisesti translain eduskuntakäsittelyn yhteydessä keväällä.

– Silloin käytettiin todella transvihamielisiä ja väkivaltaisia puheenvuoroja meidän yhteisöä kohtaan. Tuntuu, että kun puheet kovenevat, se johtaa valitettavasti myös entistä kovempiin tekoihin.

Avaa kuvien katselu Helsinki Pride -yhteisön toiminnanjohtaja Annu Kemppainen odottaa Pride-viikkoa innoissaan, vaikka yleinen ilmapiiri on kiristynyt. Kuva: Joel Karppanen / Helsinki Pride -yhteisö

Helsinki Pride -tapahtuma ei tarjonnut kumppaninäkyvyyttä kokoomukselle eikä Helsingin keskustalle translain käsittelyn jälkimainingeissa. Tapahtumaan on kuitenkin kutsuttu samojen puolueiden alaisia nuorten järjestöjä.

Muitakin yhteistyökumppaneita riittää yllin kyllin.

– Yritykset ja organisaatiot osoittavat arvojaan nykyään julkisesti myös Suomessa. Se ohjaa kuluttajia ja myös työnhakijoita, eli onko tämä paikka sellainen, johon haluan kantaa rahani tai mennä töihin.

Koko Helsinki Pride -yhteisö odottaa riemumielistä ja iloista Pride-viikkoa kulkueineen. Kulkue on yleensä sujunut Helsingissä hyvin rauhallisesti runsaasta osanottajamäärästä huolimatta.

Tapahtumassa on omat järjestyksenvalvojat. Lisäksi poliisi turvaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta varautuen myös mahdolliseen häiriökäyttäytymiseen.

Ainakin Annu Kemppainen luottaa tapahtuman turvallisuuteen myös tänä vuonna.

– Pride-viikon teema on riemu ja kapina. Me olemme olemassa, me olemme kaikki ihania ja meillä on oikeus riemuita siitä!

Viime vuonna Pride-kulkueeseen osallistui etunenässä Helsingin pormestari Juhana Vartiainen ja tänä vuonna tapahtuman suojelija on presidentti Tarja Halonen.

