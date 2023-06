Mila Tanttu, 19, keksi itselleen poikaystävän saadakseen ilmaiset e-pillerit – oikeasti hän tarvitsee ne kuukautiskipuihin

19-vuotias Mila Tanttu on käyttänyt e-pillereitä lähes neljä vuotta.

Mikkeliläinen Mila Tanttu oli yhdeksännellä luokalla, kun hänelle määrättiin ehkäisypillerit ensimmäistä kertaa. Tantun kuukautiset olivat niin kivuliaat, että terveydenhoitaja katsoi parhaaksi hoitaa niitä hormonivalmisteella.

Tanttu joutui hakemaan pillerinsä apteekista ja äiti maksoi ne. Samaan aikaan moni kavereista sai samat lääkkeet ilmaiseksi terveydenhoitajalta.

Erona oli, että kavereille pillerit oli määrätty raskauden ehkäisyyn.

– Se tuntui kohtuuttomalta. Monilla kavereillakin oli kuukautisten kanssa ongelmia, joihin pillerit auttoivat. Mutta koska heillä oli myös poikaystävä, he saivat lääkkeet ilmaiseksi, Tanttu sanoo.

Avaa kuvien katselu Tanttu kokeili ensin yhtä e-pillerimerkkiä, mutta se ei sopinut hänelle. Seuraavaksi kokeiltu valmiste on toistaiseksi ollut hyvä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Ilmaiset e-pillerit juontavat juurensa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vetämään kokeiluun. Siinä alle 25-vuotiaat nuoret saavat ehkäisyn ilmaiseksi.

Tanttu ei ole ainoa nuori, joka on kokenut maksuttoman ehkäisyn asettavan nuoret eriarvoiseen asemaan.

Viestejä eriarvoisuudesta tulee ympäri Suomea

Kuukautishäiriöiden hoidon maksullisuus puhuttaa juuri nyt monilla hyvinvointialueilla ympäri Suomea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle saakka on kantautunut viestejä, joissa sekä nuoret että heidän vanhempansa kysyvät, miksi yksi saa pillerit ilmaiseksi ja toinen joutuu maksamaan ne itse.

THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetin mukaan kuukautisten hoitoon määrätyt e-pillerit ovat maksulliset, koska kuukautisten hoito ei ole ehkäisyä.

– Tässä hankkeessa päätettiin keskittyä ehkäisemään ei-toivottuja -raskauksia ja seksitauteja ja siksi kuukautisten hoito on rajattu ulkopuolelle. Tällaisissa hankkeissa on tehtävä linjauksia, Klemetti sanoo.

Klemetin mukaan nuoret ja heidän vanhempansa ovat ymmärtäneet hyvin, kun heille on selitetty, että raja on vedettävä johonkin. E-pillereillä hoidetaan myös esimerkiksi aknea, eikä senkään hoito ole ilmaista.

Avaa kuvien katselu Kun Tanttu oli yläasteella, e-pillereiden hyödyt ja haitat olivat tavallinen puheenaihe kavereiden kesken. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Mila Tanttu päätyi huijaamaan systeemiä. Kun seksielämä alkoi olla ajankohtainen asia, Tanttu kertoi terveydenhoitajalle, että hänellä on vakituinen poikaystävä. Hän halusi varmistaa, että saisi pillerit ilmaiseksi.

– Nyt kun aikuistun, minulla ei olisi ollut varaa maksaa niitä omilla rahoillani, Tanttu sanoo.

E-pillerit maksavat tavallisesti noin 30-40 euroa kuukaudessa. Niistä ei saa Kelalta lääkekorvausta.

Tantun kaveripiirissä on tavallista, että terveydenhoitajaa varten keksitään mielikuvituspoikaystävä, jotta pillerit saisi ilmaiseksi.

– En haluaisi valehdella ja tuntuu pahalta, että taloudellisen tilanteen takia täytyy huijata.

Avaa kuvien katselu Tanttu ihmettelee, ettei e-pillereiden maksullisuus menkkojen hoidossa ole puhuttanut aiemmin, kun kuukautissuojien hinta kuitenkin herättää kritiikkiä. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Terveydenhoitaja soisi pillerit ilmaiseksi menkkoihinkin

Etelä-Savon hyvinvointialueella ammattioppilaitos Esedun terveydenhoitajana toimiva Pirjo Keurulainen törmää muutaman kerran lukukaudessa työssään tilanteeseen, jossa nuori hämmästelee, miksi joutuu maksamaan kuukautisten hoitoon määrätyt e-pillerit itse. Silloin asiasta keskustellaan.

Keurulaisen mukaan Mila Tantun ei olisi tarvinnut huijata olevansa parisuhteessa saadakseen ilmaisen ehkäisyn.

– Meille riittää, että nuori arvelee seksielämän olevan pian ajankohtainen. Mieluummin annetaan pillerit jo ensimmäiselle seksikerralle kuin liian myöhään, Keurulainen sanoo.

Avaa kuvien katselu Terveydenhoitaja Pirjo Keurulainen kertoo lääkärin päättävän, hoidetaanko nuoren kuukautishäiriöitä ehkäisypillereillä vai muilla keinoilla. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Terveydenhoitajan näkökulmasta kuukautishäiriöiden ja aknen hoito voisi olla ilmaista. Nuoren rahatilanne ei muuksi muutu, olipa kyseessä raskauden ehkäisy tai menkat.

– En usko tämän olevan liikaa hyvinvointialueen taloudelle, Keurulainen sanoo.

Ilmaiset pillerit ovat jo luvassa joillekin alueille

THL:n vetämä maksuttoman ehkäisyn kokeilu päättyy tämän vuoden lopussa. Hyvinvointialueilla pohditaan nyt, tehdäänkö kokeilusta osa pysyvää toimintaa.

Samalla keskusteluun on noussut, pitäisikö kuukautishäiriöidenkin hoidon olla maksutonta. Joillakin alueilla niin on ollut tähänkin saakka.

Ainakin Lapin, Keski-Uudenmaan ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueilla on jo päätetty, että kuukautishäiriöiden hoitaminen ehkäisyvalmisteilla on jatkossa nuorille ilmaista. Näin on myös Kanta-Hämeessa, Itä-Uudellamaalla ja Pirkanmaalla, mikäli rahoitus järjestyy.

Toisaalta esimerkiksi Kymenlaaksossa maksuttomaksi on rajattu vain ehkäisyyn tarkoitetut valmisteet. Syynä on pelko siitä, että nuori voisi päätyä kuukautishäiriöiden hoidossa e-pillereihin säästääkseen rahaa, vaikka jokin toinen, maksullinen lääke sopisi hänelle paremmin.

Avaa kuvien katselu Tanttu kokee ehkäispillereiden auttaneen häntä hyvin kuukautiskipujen hallinnassa. Kuva: Simo Pitkänen / Yle

Tantun kotimaakunnassa Etelä-Savossa asiaa pohditaan vielä, kuten suurimmassa osassa Suomea. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimuspäällikkö Reija Klemetin mielestä nuorten kokemusta eriarvoisuudesta on syytä kuunnella.

– Nuoret saavat kokea niin kuin he kokevat ja se on otettava jatkossa huomioon. Meillä on asiakaspalautekyselyjä eri alueilla menossa ja niistä otetaan oppia.

Klemetti soisi, että nuorten palvelut olisivat yhdenvertaiset kautta maan. Jokainen hyvinvointialue päättää kuitenkin itse, miten sen alueella jatkossa toimitaan.

Mila Tanttu toivoo, että muut alueet seuraisivat Lapin, Keski-Uudenmaan ja Keski-Pohjanmaan mallia.

– Ihan samalla lailla muillakin alueilla on ihmisiä, jotka kärsivät näistä ongelmista. Jos toisilla alueilla kuukautisten hoito on ilmaista ja toisilla ei, se ei ole oikein.