Tampereen teatterin laajennus vaatii uuden asemakaavan – merkittävä kulttuuriympäristö on turvattava

Havainnekuva esittää, miltä Tampereen teatterin pohjoispään laajennus voisi näyttää. Näkymä on kuvattu Keskustorin suunnasta.

Remontin aikaiselle laajennukselle on tarve, sillä nykykunnossa talo ei läpäise turva- tai saavutettavuusmääräyksiä.

Tampereen teatterin pitkään kaavaillun laajennuksen asemakaavoitus on alkanut. Asemakaavamuutoksen suunnitelmat ja selvitykset ovat nähtävillä Tampereen kaupungin palvelupisteessä sekä verkkosivuilla elokuun puoliväliin saakka.

Suunnitelmista on esittelyvideo kaupungin verkkosivuilla. Palautetta voi antaa kaupungin kirjaamoon nähtävillä olon aikana. Kun asemakaavan valmistelu etenee luonnosvaiheeseen, on tarkoitus järjestää myös yleisötilaisuus kaavatyöstä.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena tutkia, miten teatterin nykyistä rakennusta voitaisiin laajentaa pohjoissuuntaan niin, että erittäin merkittävä kulttuuriympäristökokonaisuus saadaan turvattua.

Teatteritaloa on muuteltu ennenkin

Tampereen teatteri valmistui vuonna 1912. Rakennukseen on kohdistunut lukuisia muutoksia, sitä on muun muassa korotettu ja laajennettu eri vuosikymmenillä. Pikkuteatteri rakennettiin 1930-luvulla ja esimerkiksi alakerran ravintolatilat on rakennettu 1980-luvulla.

Nähtävänä on myös tiivistelmä aivan tuoreesta teatterin rakennushistoriaselvityksestä, jonka kokonaisuus tulee valmisteluvaiheessa nähtäville.

Teatteritaloa korjataan lattiasta kattoon

Keväällä 2024 päänäyttämön esirippu laskeutuu – ainakin vuodeksi. Teatterinjohtaja Mikko Kanninen kertoi aiemmin, että peruskorjauksen aikana yleisötiloihin tai julkisivuun ei tarvitse koskea, mutta kaikkialla muualla rakennusta korjataan katosta maahan asti. Päänäyttämön koko näyttämökoneisto, näyttämötorni, näyttämön takana olevat tilat, kaikki täytyy uusia.

Tiloja on viimeksi korjattu 80-luvulla ja sen jälkeen siellä ei ole käytännössä tehty mitään.

– Nykykunnossa talo ei läpäise minkäänlaisia turva- tai saavutettavuusmääräyksiä. Puutteiden korjaaminen tarkoittaa, että taloon rakennetaan vähintään kaksi hissiä. Ruoat, lavasteet, vaatteet ja muu rekvisiitta on jouduttu kuljettamaan käsipelillä ahtaita käytäviä ja kiemuraisia portaita pitkin, Kanninen kertoi keväällä.

Avaa kuvien katselu Tältä Tampereen teatterin pohjoispään laajennus näyttäisi kuvattuna Tammerkosken suunnasta. Kuva: Arkkitehtitoimisto Forssi

Lisärakennus tuo teatteritalon nykyaikaan

Hissin rakentaminen vaatii lisärakennuksen, sillä rappukäytävät ovat museoviraston suojelemia. Pirkanmaan maakuntamuseon kanssa on tehty laaja rakennushistoriallinen selvitys, jossa kaikki asiat on käyty läpi. Laajennusosaan rakentuu nykyaikainen, turvallinen ja säädösten mukainen työpaikka pukuhuoneineen ja saniteettitiloineen.

Teatterin remontoiminen tarkoittaa esitystoiminnan siirtämistä urakan ajaksi muualle. Teatteri ei vuokraa väistötiloja, vaan rakentaa remonttivuoden ohjelmistonsa yhteistyössä muiden tamperelaisten tapahtumajärjestäjien kanssa. Lisäksi Frenckell-näyttämö Satakunnansillan vieressä on koko remontin ajan käytössä.

110-vuotiaan rakennuksen omistaa Tampereen Teatteritalo -säätiö.