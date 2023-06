Kahdeksi vuodeksi ilmaista ruokaa ja lippu kaupungin joukkoliikenteeseen? Asuntokaupassa houkutellaan ostajia uusilla kylkiäisillä

Asuntokaupan hiljentymisen takia uusia asuntoja myydään nyt lupaamalla esimerkiksi vapautusta hoitovastikkeista. Tuorein tempaus on tarjota asunnon kylkiäisenä kotiovelle toimitettuja ruoka-aineita.

Yhtiöt vauhdittavat hiipunutta asuntokauppaa nyt erilaisilla kylkiäistarjouksilla.

Tampereella kaupataan esimerkiksi uusia yksiöitä Pispalasta tarjoamalla ostajalle kaupan päälle kotiin kuljetettavat ruoka-aineet sekä Tampereen joukkoliikenteen bussi- ja ratikkamatkat kahdeksi vuodeksi. Ruokalaatikon saisi neljänä päivänä viikossa kotiovelle toimitettuna.

Kampanjan takana on Pajala Yhtiöt. Asiasta kertoi ensin Tamperelainen.

Aiemmin kiinteistöalan yhtiö Lehto Group kertoi tarjoavansa kuudessa kaupungissa valmistuviin kohteisiin vapautusta hoitovastikkeesta kahdeksi vuodeksi. Kampanja ei ole enää voimassa.

Uusia keinoja

Pajala Yhtiöiden myynti- ja markkinointijohtaja Petri Kuutti sanoo, että yksiöistä ovat olleet kiinnostuneita etenkin opiskelijat. Opiskelijoiden vanhemmat ovat kyselleet asuntoja, koska ne sijaitsevat ratikkalinjan varrella.

Asuntokauppa on hiljentynyt, minkä takia yritykset miettivät Kuutin mukaan uusia keinoja.

– On merkittävä rahallinen ja ajallinen säästö, että ruoka tulee kotiovelle, eikä liikkuminen maksa mitään. Se auttaa opiskelijoita ja parantaa kohteen profiilia, hän kertoo idean synnystä.

Tampereen vetovoima auttaa vielä asuntokauppaa, mutta asiakkaat ovat vaihtuneet.

– Selvästi nyt ostetaan tarpeeseen. Aiemmin asuntosijoittajat olivat varmaan isoin asiakasryhmä, nyt he ovat olleet passiivisia. Se johtuu korkeista koroista, yhtälö ei toimi samalla tavalla kuin ennen.

Miten kylkiäiset ovat onnistuneet vauhdittamaan kauppaa?

Pajala yhtiöiden tarjous on ollut voimassa kaksi viikkoa ja siitä on tullut Kuutin mukaan hyvää palautetta mahdollisilta ostajilta. Kauppoja ei ole vielä tullut, mutta yhteydenottoja pankkiin on jo tehty asuntojen ostamiseksi.

– Aika näyttää. Tällä hetkellä pankeissakin kestää useampi viikko. Asuntokauppa ei ole enää sellaista pikajuoksua kuin kuumimpina aikoina.

