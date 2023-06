Tiesitkö, että Suomessakin on yritetty kieltää videopeli? Peliyhtiöt rajoittavat loukkaaviksi arvioituja pelejä joissakin maissa

Videopeli Tell me why kertoo kaksosista, jotka palaavat lapsuudenkotiinsa äitinsä kuoleman jälkeen.

Vuonna 2020 julkaistu videopeli Tell me why on sosiaalisessa mediassa kirvoittanut jälleen keskustelua. Peli on vuosittain Pride-kuukauden kunniaksi ilmainen. Se ei kuitenkaan ole saatavilla yli kymmenessä eri maassa, mihin lukeutuvat muun muassa Kiina, Venäjä, Turkki ja Ukraina.

Tell me why -videopelin päähenkilö Tyler Ronan on transsukupuolinen. Pride taas on maailmanlaajuinen liike, jonka tarkoituksena on juhlia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvoa ja oikeuksia, ja toimia niiden puolesta.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistörepresentaatioita voidaan joissain maissa karttaa, kertoo nykykulttuurin lehtori Jonne Arjoranta Jyväskylän yliopistosta.

Kyse ei Tell me why:n kohdalla kuitenkaan ole siitä, että maat olisivat itse kieltäneet sen markkinoiltaan. Peliyritykset ovat huomanneet, että tietyt maat kieltäisivät pelit joka tapauksessa.

Pelien rajoitukset riippuvat Arjorannan mukaan paljon siitä, millä puolella maailmaa ollaan. Kieltämisen syyt liittyvät usein väkivallan tai seksuaalisuuden kuvaukseen.

Muun muassa Lähi-idän maissa monet pelit kielletään sen vuoksi, miten ne kuvaavat seksuaalisuutta.

Myös esimerkiksi Kiinassa julkaistavia videopelejä kontrolloidaan vahvalla kädellä. Huumeiden käyttö, seksuaalisuuden esittäminen sekä järjestäytynyt rikollisuus ovat rajoittamisen piirissä. Sen lisäksi sellaiset pelit, jotka esittävät kritiikkiä Kiinan hallintoa vastaan, saatetaan kieltää.

– Pelifirmat eivät ole lähteneet kyseisten maiden markkinoille. Se on riskinhallintaa tai sijoitusten arviointia, että peli ei mene muutenkaan myyntiin. Pelifirmat ovat kuvanneet sitä esimerkiksi niin, että peli voisi loukata paikallisia pelaajia, Arjoranta kertoo.

Pelejä versioidaan eri maihin

Jotkin maat nähdään pelin sisällöistä eroavista normeistaan huolimatta arvokkaina markkinoina. Arjorannan mukaan ratkaisuna voi olla esimerkiksi se, että peleistä tehdään eri maihin erilaisia versioita. Esimerkiksi Saksassa natsisymbolit ovat olleet pitkään kieltolistalla, mikä on Arjorannan mukaan peleille haastavaa.

– Natsit ovat suosittu vihollinen peleissä, ja niitä on myös paljon kuvattu. Peliyritykset ovat oppineet ongelman ja julkaisevat versioita, joissa natsisymboleita ei ole, Arjoranta kertoo.

Sen sijaan esimerkiksi Iranin kohdalla peliyritys voi nähdä, että vaadittavat muutokset peleissä olisivat liian isoja, minkä vuoksi versiointia ei lähdetä tekemään.

Avaa kuvien katselu Ammuntapeli Counter-Striken turnauksia seurataan ympäri maailmaa. Kuva: Renaud Khanh / AOP

Monet ovat myös ihmetelleet, miksi peliyhtiö Valve ei ole vielä lähtenyt Venäjän markkinoilta. Arjoranta arvelee, että Valve tahtoo olla mahdollisimman neutraali peliyhtiö, minkä vuoksi vaikkapa ammuntapeli Counter-Striken tai strategiapeli Dota 2:n peliservereillä edelleen törmää venäläispelaajiin.

Joskus pelien sisältöihin liittyvät kohut nostavat pelit julkiseen keskusteluun, minkä vuoksi se voi olla myös osa pelin markkinastrategiaa.

– Jo 70-luvulla hyödynnettiin julkisesta keskustelusta nousevaa keskustelua siihen, että pelit saavat enemmän huomiota, Arjoranta kertoo.

Suomessakin on ollut yritys kieltää videopeli

Vuonna 1985 julkaistusta videopelistä Raid over Moscowista kirjoitettu peliarvostelu nosti pelin poliittisen keskustelun keskelle. Peli on amerikkalainen sotapeli, jossa lennetään Amerikasta Neuvostoliittoon tuhoamaan venäläisten ohjussiiloja ja lopuksi hyökätään Moskovaan.

Peli liitettiin julkaisunsa jälkeen Suomessa neuvostovastaisuuteen, ja kansanedustaja Ensio Laine (skdl) tekikin aiheesta eduskuntakyselyn. Peli vahingoitti kyselyn allekirjoittaneiden mielestä naapuriystävyyttä ja lasten rauhankasvatustavoitteita. Myös Neuvostoliitto uhkasi Suomea seuraamuksilla, mikäli pelin markkinointia ja myyntiä Suomessa ei estettäisi.

Katso videolta, kuinka Raid over Moscow -pelistä puhuttiin vuonna 1985.

Lopulta pelin kieltämisyritys kaatui siihen, että Suomessa ei siihen aikaan ollut lainsäädäntöä, joka olisi mahdollistanut Valtion elokuvatarkastamolle videopelien kieltämisen. Sen sijaan pelistä tuli kohun myötä myyntitilastojen ykkönen kuukausiksi.

– Kyseessä on varmaankin ensimmäinen videopeli, joka on vaikuttanut myös suurvaltapolitiikkaan, Arjoranta kertoo.

Arjorannan mukaan peleistä nousee Suomessa aika ajoin esimerkiksi uuteen teknologiaan tai mediaan kohdistuvia huolia, mutta muihin kieltämisyrityksiin ei ole ryhdytty.

Itsesääntelyelimet arvioivat pelejä

Ensimmäisiä pelien sääntelemiseen vaikuttaneita pelejä oli vuonna 1992 julkaistu tappelupeli Mortal Kombat. Peli oli Arjorannan mukaan poikkeuksellisen väkivaltainen, minkä vuoksi sen rajoittamisesta alettiin keskustella. Yhdysvalloissa peli nousi vahvasti julkiseen keskusteluun, aina parlamenttiin asti. Lopulta valtio esitti, että pelialalla on mahdollisuus itse muodostaa itsesääntelyorganisaatio pelien hallinnointiin.

Jos itsesääntelyorganisaatiota ei olisi perustettu, olisi valtio tehnyt sen yhtiöiden puolesta. Tämä johti Yhdysvalloissa Entertainment Software Ratings Boardin eli ESBR:n muodostumiseen vuonna 1994. ESBR muutti merkittävästi sitä, miten pelejä Yhdysvalloissa säädellään.

ESBR vaikutti muun muassa Grand Theft Auto: San Andreas -videopelin rajoittamiseen. Peli oli alun perin 15-vuotiaille sopivaksi arvioitu. Se sisälsi kuitenkin julkaisematonta sisältöä, jonka pelimodaajat löysivät. Kyseessä oli seksuaalista sisältöä sisältävä minipeli. Sen vuoksi peli valittiin uudelleen arvioitavaksi, ja se vedettiin hetkeksi pois myynnistä.

Avaa kuvien katselu Tappelupelisarja Mortal Kombat tuli tunnetuksi 1990-luvun puolivälissä. Sen väkivaltaisuus herätti keskustelua. Kuva: Courtesy Everett Collection / AOP

Suomessa sääntely perustuu yleiseurooppalaiseen vuonna 2003 perustettuun PEGI-järjestelmään (Pan-European game information). PEGI-luokitukset esimerkiksi asettavat peleille ikärajoja sen mukaan, minkä ikäiselle soveltuvaa sisältöä peli sisältää.

– Jokin peli voitaisiin PEGI-luokittelun sijaan periaatteessa kieltää, Arjoranta sanoo.

Arjorannan mukaan pelipiratismin vuoksi pelaajat silti saavat halutessaan kielletyt pelit käsiinsä. Piratismi tarkoittaa lainvastaisesti sisältöjen lataamisesta netistä. Piratismisivustot voivat kuitenkin olla vaikeita tavoittaa, jos internet on maassa hyvin säännelty.