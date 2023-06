Festareilla tehdään muistoja – suora lähetys Kesärauha-etkoilta Turusta kello 18.00

Unohtuiko festarilippu jääkaapin oveen? Löysitkö elämäsi tärkeimmän ihmisen festareilta? Vai missasitko hartaasti odotetun keikan, kun niin väsytti?

Suomen kesä on täynnä festareita, ja niistä on kertynyt paljon muistoja – hyviä ja huonoja, musikaalisia ja ulkomusiikillisia.

Esimerkiksi ysikymppisenä ruisrokkaamassa käynyt Eila Siimes kohtasi yllättäen fanittamansa Samu Haberin ja pääsi yhteispotrettiin. Lue tarina vähän alempaa.

Turun Linnanpuistossa juhlittavan Kesärauhan aattona järjestetään Panimoravintola Koulun terassilla etkotapahtuma, johon kuuluu yhteistyössä Yle Turun kanssa toteutettava, osallistava Festarimuistoja-päiväkirjaklubi.

Yle Areenan suorassa tapahtumalähetyksessä omia festarimuistojaan kertovat muun muassa DJ Jori Hulkkonen ja kirjailija-vaikuttaja Mona Bling.

Festarimuistoja-päiväkirjaklubin juontavat Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen ja Yle Turun aamujuontaja Kalle Talonen. He toivottavat lavalle tervetulleeksi ihmisiä jakamaan omia ikimuistoisia festivaalikokemuksiaan.

YleX välittää tunnelmia muun muassa Areenassa itse Kesärauha-festivaalien käynnistyttyä.

Eilan ikimuistoinen kohtaaminen Samun kanssa

Ysikymppisen Eila Siimeksen ikimuistoinen festivaalikokemus ajoittuu viiden vuoden taakse.

Vuoden 2018 Ruisrockissa vietetty festaripäivä venyi kymmentuntiseksi. Kuten parhaassa tapauksessa voi käydä, uusia ystäviä löytyi.

Tähän joukkoon lukeutui kaksi 25-vuotiasta naista, joiden piti mennä katsomaan keikkoja. Eilan mukaan nuorten naisten kaksikko ei malttanut lähteä lavoja kohti, koska he halusivat keskustella hänen kanssaan.

– Nykypäivän nuoriso on aika järkevää. He ovat kehittyneempiä kuin me aikanamme. Me olimme aika lailla mistään mitään tietämättömiä, Eila Siimes sanoo.

Festarikokemuksen kohokohta oli kuitenkin vierailu VIP-tiloissa. Siellä Eila toivoi täyttävänsä haaveensa yhteiskuvasta Sunrise Avenuen nokkamiehen Samu Haberin kanssa.

Siimes asteli sisään ja ihmetteli pitkänhuiskeaa miestä, joka seisoi selkä häneen päin.

– Samu se oli. Hämmästyin, että herranjumala, onko hän niin pitkä! Varmaan yli 190-senttinen. Tuollainen poika kun olisi kotonakin – vaikka kyllä mulla on kiva poika, en minä sitä sano, Eila toteaa hymyillen.

Kotiin päästyään Eilan jalat vispasivat niin paljon, että hän tiesi rokanneensa Sunrise Avenuen keikalla.