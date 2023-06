Yle sai langettavan päätöksen Julkisen sanan neuvostolta – tiedotteeseen perustunut juttu oli piilomainontaa

Yle sai langettavan päätöksen Julkisen sanan neuvostolta. Päätös tuli julki torstaina 15. kesäkuuta 2023.

Langettava päätös 8362/YLE/23 koskee kevytyrittäjyyttä käsittelevää lyhyttä uutissähkettä. Uutisesta tammikuussa tehdyssä kantelussa todetaan, että juttu oli lähes täysin kopio yrityksen tiedotteesta. Kantelussa todetaan myös, että jutussa yrityksen näkemykset toistettiin sävyltään hyvin faktanomaisina ja jutussa jäi kantelijan mukaan epäselväksi, missä yrityksen oma näkemys loppui ja faktat alkoivat. Kantelun mukaan juttu lähenteli mainosta.

Julkisen sanan neuvosto (JSN) pitääkin päätöksessään juttua piilomainontana.

Vastaava päätoimittaja: toimitus on jo korjannut prosessia

Vastauksessaan kanteluun Ylen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen sanoo, että toimitus julkaisi epähuomiossa lyhyenä uutisena STT:n tiedotepalvelun kautta tullutta materiaalia vain vähäisillä muokkauksilla tiivistettynä.

Jokinen on todennut vastauksessaan, että toimitus on jo korjannut prosessiaan niin, ettei vastaavaa pääsisi tapahtumaan. Kevytyrittäjyyteen liittyvä uutinen oli Jokisen mukaan jatkumoa mediassa jo laajalti pyörineeseen keskusteluun, joka koski rakennusalan kevytyrittäjyyden epäkohtia.

Päätoimittaja kertoo vastauksessaan kanteluun lisäksi, että kantelija ei ollut lainkaan asiasta toimitukseen yhteydessä, vaan kanteli siitä vain Julkisen sanan neuvostoon. Jokisen mukaan toimituksen tietoon ei ole tullut, että uutisessa olisi asiavirheitä. Jokinen pitää uutisessa käsiteltyä asiaa yhteiskunnallisena puheenvuorona, johon ei voida katsoa liittyvän pelkästään kaupallisia intressejä.

Ratkaisun mukaan uutinen sisälsi piilomainontaa

JSN katsoo, että Yle on rikkonut Journalistin ohjeiden kohtaa 16: ”Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä. Piilomainonta on torjuttava.”

Ratkaisussaan JSN toteaa, että jutun julkaisulle on ollut journalistiset perusteet, sillä tiedote liittyi tuolloin käytyyn julkiseen keskusteluun kevytyrittäjyyden epäkohdista. JSN pitää tiedotteiden käyttämistä lähdemateriaalia vakiintuneena käytäntönä, kunhan ne noudattavat Journalistin ohjeita.

Neuvosto sanoo ratkaisussaan kuitenkin, että tässä tapauksessa juttu perustui lähes täysin yrityksen tiedotteesta kopioituihin sanamuotoihin ja jutussa toimituksellinen panos oli hyvin vähäinen. Ratkaisussa todetaan, että lukijalle jäi vaikutelma, että Yle olisi haastatellut yrityksen edustajaa. Epäsuorat lainaukset olivat kuitenkin peräisin yrityksen tiedotteesta.

Neuvosto muistuttaakin ratkaisussaan, että piilomainonnan kynnys voi ylittyä, vaikka siihen ei liittyisi osapuolten välistä sopimusta tai yhteistyötä.