Lääkäriseura veti kehitysvammaisista kertoneen kirjan pois markkinoilta kohun takia – kirjassa käytetty kieli koettiin loukkaavana

Suomalainen lääkäriseura Duodecim veti markkinoilta pois Kehitysvammainen potilaana -kirjan, sen sisällöstä syntyneen kohun takia. Kirjassa käytetty kieli on aiheuttanut närää ja se on koettu loukkaavana kehitysvammaisia kohtaan.

Kirjan sisältö on herännyt sosiaalisessa mediassa laajasti keskustelua.

Keskusteluun osallistui muun muassa entinen kansanedustaja Noora Koponen.

Hänen mukaansa tapa, jolla kehitysvammaisia kirjassa käsiteltiin, oli vanhentunutta ja ala-arvoista.

- Kun näin tekstejä, piti hetki hieraista silmiään, kun niinkin arvostettu lähde kuin Duodecim julkaisee tällaista. Itse kirjan julkaisseena ihmettelen, miten tällainen teksti on läpäissyt julkaisuprosessin, hän sanoo.

Koposen mukaan myös lainatun tekstin asianmukaisuus tulisi tarkistaa ennen julkaisua läpi.

– Lääketieteellinen taho ei mielestäni voi esimerkiksi todeta, että kehitysvammaisuus ikäänkuin suojaisi mielenterveyden haasteilta, kuten tekstissä todetaan. Että ymmärtämättömyys asioista olisi suojaava asia mielenterveyden kannalta.

Koposen mukaan kehitysvammaisilla on yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet elää sellaista elämää jossa parisuhde tai jopa seksuaalinen kanssakäyminen tuli olla mahdollista.

– Eikä siihen pidä liittää ennakkoluuloja, ja tapa käsitellä asioita tulisi olla yhdenvertainen, eikä se mielestäni tässä testissä sitä ollut.

Koponen painottaa asenteinen arvioimisen tärkeyttä.

– Kun tuotetaan materiaalia, joka ohjaa ammattihenkilöiden työtä, niin tämän tyylinen teksti on omiaan synnyttämään ennakkoluuloja vähempiosaisista.

Lääkäriseura yhtyy keskustelun näkemykseen siitä, että kun puhutaan haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä, on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, millä tavalla heistä puhutaan.

– Olemme samaa mieltä, että haavoittuvassa asemassa olevista ihmisistä puhuttaessa on tärkeää kiinnittää erityisen paljon huomiota siihen, miten heistä puhutaan. Olemme epäonnistuneet niissä kirjan kohdissa, jotka on keskustelussa nostettu esiin. Meille on tärkeää puhua kunnioittavasti ja arvostavasti ihmisistä, joilla on kehitysvamma, tiedotteessa kerrotaan.

Lääkäriseura pyysi anteeksi

Yhdistys pahoittelee kirjassa esiintynyttä puhetapaa.

Kustannus Oy Duodecimin toimitusjohtaja Pekka Mustonen joutui kohun keskelle suoraan palattuaan lomalta. Hän myöntää, ettei ole itse nähnyt kyseistä teosta.

– Kirja vedettiin eilen varotoimenpiteenä pois markkinoilta siltä osin kuin se oli mahdollista. Tämä päätös tehtiin alan asiantuntijoiden ja professorien mahdollista tekstikorjausta varten, Mustonen kertoo.

Hänen mukaansa kustantaja ei yleensä kyseenalaista alan huippuasiantuntijoiden laatimaa tekstiä. Jos tekstissä kuitenkin paljastuu virheitä, kustantajan on toimittava.

– Tekstiä luetaan kustannustoimittajien toimesta, mutta harvoin siihen puututaan muuten kuin ymmärrettävyyden parantamiseksi. Valitettava episodi, olemme pahoillamme, jos siellä on sellaista lukenut, joka jonkun arvoa loukkaa.

Duodecim tviittasi aiheesta.

Mustosen mukaan on tärkeää kuulla myös lääketieteen asiantuntijoita, jotka ovat olleet kirjassa kirjoittajina.

– Me lääkärit tapaamme kehitysvammaisia henkilöitä, joilla on liitännäissairauksia ja -oireita. Kirja on kirjoitettu tästä näkökulmasta. Se ei ole yleisteos kehitysvammaisuuteen. Kehitysvammaiset ja läheiset kertovat myös itse elämästään kuvin ja sanoin, kirjan päätoimittaja, kehitysvammalääketieteen professori, LKT Maria Arvio tiedotteessa.