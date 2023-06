Käsityöharrastajat janoavat aina uusia hittejä – kaksoset Kauhavalta keksivät niitä

Islantilainen villapaita oli megaluokan käsityöhitti, joka innosti vähän kömpelömmänkin puikonkäyttäjän neulonnan pariin.

Villapaitavillityksen ollessa kiivaimmillaan lankahyllyt ammottivat tyhjää ja käsityömyymälät pyrkivät vimmaisesti haalimaan oikeanlaista materiaalia.

Hitit ovat omiaan innostamaan ihmisiä uuden harrastuksen pariin tai verestämään vanhaa. Hittejä janotaan lisää, mutta niiden kaava on hankala hahmottaa.

Tekstiilitarvikkeisin erikoistunut kauhavalainen perheyritys Lankava on toiminut käsitöiden parissa jo vuosikymmenten ajan, nykyinen toimitusjohtaja Kirsti Karppinenkin jo 34 vuotta.

Trendejä etsitään messuilta Suomesta ja ulkomailta, mutta silti usein käy niin, että veikkaukset osuvat harhaan. Näin kävi islantilaispaitojen ja makramee-tarvikkeiden kanssa; kukaan ei osannut varautua hurjaan tarvikekysyntään ja Lankavan hyllyt tyhjenivät pitkäksi aikaa.

Lankavan toimitusjohtaja Kirsti Karppinen kertoo, että trendit tulevat yleensä yllätyksinä ja niihin on vaikea varautua. Mikään ei harmita enempää kuin myydä ei-oota, sanoo Karppinen.

Lankavassa tuotetaan vuosittain useita malleja erilaisiin käsitöihin ja veikkaillaan, mikä niistä osuu.

– Ajattelemme, että tämä on varmaan sellainen malli, joka ihmisiä innostaa. Mutta ei, se on yleensä joku ihan muu, nauraa Kirsti Karppinen.

Usein hitit syntyvätkin käsityöharrastajien somekanavilla, ja silloinkin tavallisesti yllätyksenä tekijälleen.

Kaksosflikat löysi yleisön instagramissa

Kauhavalaislähtöisten kaksosten Maaria ”Maatu” Anttooran ja Sanna Pyykösen Instagram-tili Kaksosflikat on yksi monista käsitöihin hurahtaneiden kanavista. Se syntyi omaksi iloksi koronapuristuksessa.

Sanna poti työuupumusta neljän seinän sisällä ja moni asia tuntui vaikealta.

– Neulomisesta tuli henkireikä. Sai käyttää luovuutta, muistelee Sanna Pyykönen.

Parissa vuodessa kaksoset ovat osuneet hitin kaavaan ainakin kahdesti. Ensin unikkopaita sai käsityökansan liikkeelle, ja viimeksi Käärijä-neuleen ohje tyhjensi lankahyllyt tietyn vihreän värin kohdalta. Äkkiä Kaksosflikkojen tilillä oli 12 500 seuraajaa.

Mahtaako heillä siis olla hallussa hitin kaava?

– Me ei koskaan tehdä mitään siksi, että siitä tulisi hitti, vaan siksi, että on innostuttu ja tykätty. Sitten on vaan käynyt niin, että joku muukin on innostunut – aika moni muu, nauraa Maaria Anttoora.

Siinä se lie. Aito innostus tarttuu. Paha vain, että sitä on vaikea mallintaa.

Vaikeina aikoina käsityöt olivat Sanna Pyykösen henkireikä.

Viisufanit osuivat ajan hermoon

Vaikka kaksoset jakavat kädentaitojen ilosanomaa lähtökohtaisesti rakkaudesta lajiin, ainakin jälkeenpäin voi nähdä tiettyjä käytännön asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten käsityökansa lähtee mukaan.

– Ainakin se, että ohje tehdään niin hyvin, että se on helppo toteuttaa, sanoo Sanna Pyykönen ja kertoo nykyään miettivänsä myös enemmän muodissa olevia värejä.

Ajoitus voi myös olla ratkaiseva. Näin kävi esimerkiksi Käärijä-neuleen kanssa.

28-vuotiaat kaksoset kertovat olleensa puolet elämästään vannoutuneita viisufaneja. Joka vuosi on tehty joku viisuaiheinen käsityö.

– Viime vuonna se oli ukrainalaisen voittajan pinkki hattu, joka oli hänen tavaramerkkinsä, kertoo Maaria Anttoora.

Vannoutuneet viisufanit ehtivät ensimmäisinä tekemään Käärijä-neuleen ohjeen.

Käärijä-neuleessa väri oli tietysti olennainen. Lisäksi langan vahvuutta piti pohtia käytännön syistä, kertoo Pyykönen.

– Sellainen paksu lanka, että hitaammatkin neulojat ehtivät sen tekemään.

Kaksosflikkojen Käärijä-neule ohjeineen oli siis valmis jakoon siinä vaiheessa, kun muu Suomi vasta virittäytyi viisuhuumaan.

– Ajateltiin, että on pieni viisufanien joukko joka innostuu, mutta kävi niin, että viisubuumi oli suurempi kuin koskaan muulloin, toteaa Anttoora.

Kesto vai kertakäyttö?

Kaksosflikat eivät ole käsityöalan ammattilaisia, mutta somehuomio on vähitellen tuonut mukanaan myös tilaustöitä.

Tällä hetkellä he ideoivat synnyinkunnalleen Kauhavalle omaa neulemallia. Kauhavan kädentaitoviikkojen aikaan myös kuntalaiset kutsuttiin mukaan ideatalkoisiin – ja ideoita riitti.

– Se on inspiroiva tapa suunnitella, iloitsee Sanna Pyykönen.

Tämäntyyppisistä tilauksista toivotaan hittiä pitkäksi aikaa. Parhaimmillaan sellaista, jonka voidaan palata sukupolvesta toiseen.

Osa hiteistä on kuitenkin vääjäämättä lyhytikäisiä. Mahtaako esimerkiksi limenvihreitä neulehihoja vielä parin vuoden kuluttua löytyä katukuvasta?

– Tuskin, vaikka ainahan mallin voi toteuttaa eri väreissä, aprikoi Anttoora.

Käsityöharrastuksen tuoma somejulkisuus on tuonut myös tilaustöitä. Kauhavan kädentaitoviikolla Kaksosflikat saivat Kauhava-neuleen suunnitteluun evästystä kuntalaisilta.

Ei ihme että hitin kaavaa on hankala löytää. Pelkästään Kauhava-neuleen ideoinnissa puukoista tunnetussa pitäjässä mielipiteet jakautuivat.

Hitit ovat hyväksi

Käsityöharrastajat janoavat uutta.

Kirsti Karppinen Lankavasta kertoo, että messuilla ensimmäinen kysymys on: Mitä uutta teillä on?

Myös Maaria Anttoora ja Sanna Pyykönen tietävät, että hitit tuovat uudet harrastajat lajin pariin.

– Kun jostain innostuu, ei haittaa, vaikka se olisi vähän hankalaakin, uskoo Pyykönen.

Villasukat ovat kestotrendi, makrameen suosio jatkuu, samoin villapaitojen neulonta. Kirsti Karppisen mukaan seuraavaa selkeää uutta trendiä ei vielä ole näkyvissä.

Karppinen jo tovin odotellut virkkaamisen uutta tulemista. Sen edellisistä suuren suosion hetkistä on toistakymmmentä vuotta.

– Myös skandinaavinen kudonta nostaa päätään, mutta se, missä vaiheessa ne lyövät läpi ja porukka alkaa tekemään, se on tuhannen taalan kysymys.