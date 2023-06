Hans Niittyvuopio, 90, aikoo viimein luopua elämäntyöstään – Lapissa moni perinteikäs matkailuyritys etsii uutta omistajaa

Kuuntele, mitä pitkän uran tehnyt yrittäjä aikoo tehdä lisääntyvällä vapaa-ajallaan. Toimittajana on Jarmo Siivikko.

Lapin pitkäikäisimpiä matkailuyrityksiä on ollut kaupan viimeisen vuoden sisällä runsaasti. Pystyvätkö perinteikkäät paikat nykymenossa enää mukana, kun asiakkaiden vaatimustaso on kasvanut?

Vaikka Lapin matkailu elää juuri nyt suurta murrosta, on perinteisemmällekin toiminnalle tilaa. Kaikki eivät kaipaa viiden tähden hotelleja ja kullattuja kylpyhuoneen hanoja kokeakseen luksusta. Monille luksusta on ainutlaatuisten kokemusten, hiljaisuuden ja puhtaan luonnon summa.

Lapissa olemassa oleva rakennuskanta on myös hyvä hyödyntää jo matkailun hiilijalanjäljen pitämiseksi kurissa.

Meneillään on matkailupaikkojen myyntibuumi: Kaamasen Kievari, Sevetin Baari, Muotkan Ruoktu, Näverniemen Lomakylä sekä Hetan majatalo ovat kaupan tai juuri myyty. Syynä on poikkeuksetta omistajien eläköityminen.

Edellä mainittujen matkailuyritysten yhteenlaskettu ikä hipoo jo kolmeasataa vuotta, joten paikoille on kertynyt perinteitä ja vakiintunutta asiakaskuntaa. Samalla asiakkaiden vaatimustaso on kasvanut ja herää kysymys pysyvätkö perinnepaikat kyydissä mukana.

Tunturikylä Muotkan Ruoktu Karigasniementien varressa on yksi monista juuri nyt myynnissä olevista perinteisistä Lapin matkailupaikoista. Nyt on meneillään matkailupaikkojen uusjako, eräänlaiset Lapin matkailun hullut päivät.

Tunturikylä Muotkan Ruoktun isäntä Hans Niittyvuopio on viimein virallisesti myymässä elämäntyötään. Viisikymmentä vuotta tiskin takana saa riittää, itse hän täytti vasta 90 vuotta. Niittyvuopio laittoi myynti-ilmoituksen lehteen. Aikaisemmin paikkaa myytiin tiskin alta, mutta Niittyvuopio kyllästyi kyselijöihin, ostajia ei ollut.

– Ikä teki minulle tepposet liikkumisen kannalta. Voin suoraan sanoa, että en enää pysty niinkuin pitäisi. Haikeilla mielillä ollaan ja kun olisi ollut omasta takaa jatkajakin, mutta ei luoja suonut minulle sitä mahdollisuutta, kertoo Hans Niittyvuopio.

Hänellä oli jo suunnitelmat valmiina tulevaisuuden suhteen, mutta kohtalo puuttui peliin ankaralla kädellä. Työn jatkajaksi alkanut oma poika menehtyi yllättäen. Iäkäs isä joutui palaamaan tiskin ääreen.

Hans Niittyvuopio toivoo, että paikan ottaisivat haltuunsa sellaiset henkilöt, jotka osaavat liikkua luonnossa, nauttivat siitä ja pystyvät kertomaan siitä myös asiakkaille.

– Suomalaiset ovat eräkansaa ja täällä he pystyvät toteuttamaa eräharrastustaan. Jos ostaja tulee nyt etuovesta hän saa alkaa välittömästi toimeen, takaovi on jo auki minua varten, naurahtaa “Muotkan Hanssi”.

Lapin vanhin matkailuyritys myös myynnissä

Lapin vanhinta matkailuyritystä, Hetan Majataloa, jo neljän sukupolven ajan pyörittänyt Vuontisjärven perhe päätyi pitkän harkinnan jälkeen laittamaan paikan myyntiin. Toimitusjohtaja Tuula Vuontisjärvi kertoo olevansa jo väsynyt touhuttuaan majatalon jokapaikan höylänä pitkään. Hän on ollut paikan henkenä ja sieluna jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Hänen tyttärensä kaipaa myös pois oravanpyörästä

– Se on nykypäivän yrittäminen rohki hektistä puuhaa. Nyt kun äitikin on jo vähän vihjaillut haluavansa vaihtaa vapaalle katsottiin, että on oikea aika alkaa myymään tätä paikkaa, sanoo Tiina Vuontisjärvi Hetan Majatalosta.

Satavuotias Hetan majatalo on Tiina Vuontisjärven mukaan jo sen mittaluokan laitos, ettei sen pyörittäminen ihan oman perheen voimin enää heille ole mahdollista. Väkisin Vuontisjärvet eivät ole majataloaan kuitenkaan myymässä.

– Katsomme tässä rauhassa, jos sopiva ostajaehdokas löytyy. Ei meillä varsinaista kiirettä ole vielä myydä, toteaa Tiina Vuontisjärvi.

Sevetin Baari on taas auki

Ostajilla on kova usko Lapin matkailun kehitykseen. Mutta välittääkö uusi ostajakaarti paikkojen perinteistä?

Sevetin Baarin uusi omistajapariskunta lupaa kuunnella herkällä korvalla paikallista väkeä toimintoja suunnitellessan. Perinteitä ei heitetä roskakoppaan.

– Tottakai me olemme paikallisilta kysyneet, miten täällä on aikojen saatossa eletty ja pyrimme niiden mukaan menemään. Kyllähän se meidän peruspilari ovat nämä paikalliset ihmiset. Olemme laajentaneet palvelua ruokapalveluihin, matkailuvaunuparkki on käytössä ja tapahtumia alkaa olla joka lähtöön, toteaa yrittäjä Annukka Kuusimäki-Räsänen Sevetin Baarista.

Sevetin Baarissa on käynyt turbulenssi viime vuosina. Milloin se on ollut auki, milloin kiinni. Yrittäjät ovat vaihtuneet, mutta nyt tuore yrittäjäpariskunta Lieksasta kertoo tulleensa jäädäkseen. Siitä kertoo jo halu laajentaa toimintaa majoituspuolelle. Talon yläkertaan saa kuulemma vaivatta tehtyä muutaman huoneen näin aluksi.

– Meillä on ollut mökki ja tukikohta tuossa jonkin matkan päässä Partakossa ja ajattelimme, että olisi kiva viettää aikaa enemmänkin täällä. Jonkin aikaa etsittyämme löysimme tämän paikan ja se oli siinä, kertoo Annukka Koskimäki-Räsänen

Näverniemi on nykyään Arctic River Resort

Ivalon Näverniemessä on ollut matkailutoimintaa vuodesta 1973 alkaen. Paikka on ollut erityisesti karavaanareiden ja telttamatkailjoiden suosiossa. Siihen on alueella ollut luonnon luomat edellytykset.

– Kyllä me aiomme edelleenkin hyödyntää Näverniemen loistavaa sijaintia Ivalojoen mutkassa lähellä kylää. Joki ja sen ympärillä oleva luonto on yksi vetonauloista. Karavaanarit ovat kesällä pääasiallinen asiakaskunta ja talvella keskitymme ulkomaisiin matkailijaryhmiin ja saavat karavaanarit talvellakin tulla, kertoo yrittäjä Mika Siivikko Arctic River Resortista

Kaamasen Kievari on jälleen kerran myynnissä. Alunperin kesäkuun vaihteeseen suunniteltu yrityskauppa peruuntui viime metreillä ja kaupat jäivät tekemättä. Nyt ollaan taas lähtöruudussa Kaamasessa.