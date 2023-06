Koltansaamenkielinen fiktioelokuva Je'vida hurmasi yleisönsä, mutta ei voittanut Tribecan elokuvafestivaaleilla

Elokuvaohjaaja Katja Gauriloffin tuorein elokuva on maailman ensimmäinen koltansaamenkielinen fiktioelokuva.

New Yorkissa järjestettävissä Tribecan elokuvajuhlilla nähtiin myös Je'vida -elokuvan näyttelijäkaartia ja tuotantoryhmää.

Kolttasaamelainen elokuvaohjaaja Katja Gauriloffin pitkäaikainen unelma koltansaamenkielisestä elokuvasta sai ensi-iltansa suurelle yleisölle. Jo ensi-illan jälkeen Je'vida nousi maailman elokuvaväen huulille. Je'vida oli mukana kisaamassa Tribecan kansainvälisestä elokuvapalkinnosta, mutta tällä kertaa voiton nappasi brasialainen elokuva A Strange Path.

– Minusta on tärkeää, että me olemme täällä Tribecassa ja elokuva on nyt esillä ja saanut todella hyvän vastaanoton, kertoo Gauriloff.

Je'vidan yksi pääosan näyttelijöistä Heidi U'lljan Gauriloff ensi-illassa New Yorkissa.

Ensi-illan jälkeen elokuvateatterin katsojien joukossa ei näkynyt montaa kuivaa silmäkulmaa, kuvailee Gauriloff elokuvan jälkeisiä tunnelmia.

Elokuvasta käydyissä keskusteluissa ja palautteissa tuli yllätyksenä, kuinka saamelaisia on Pohjoismaissa kaltoinkohdeltu.

– Sen lisäksi, että ihmiset ovat maininneet elokuvan olevan kaunis ja koskettava, ovat monet ihmetelleet minulle sitä, miten hyvinvointivaltioiksi lukeutuvissa Pohjoismaissa voi saamelaisilla olla tällainen tilanne, sanoo Gauriloff.

Kokemattomat saamelaisnäyttelijät saavat ylistystä

Elokuvana Je'vida on otettu Tribecan elokuvajuhlilla hyvin vastaan. Elokuvan kuvakerrontaa on kehuttu ja juoni on saanut tähän mennessä hyvää palautetta.

Je'vidan näyttelijäkaartiin kuuluu sekä suomalaisia ammattinäyttelijöitä, kuin myös ensimmäistä kertaa kameran edessä näytteleviä kolttasaamelaisia. Erityisesti elokuvan nuorin näyttelijä, sevettijärveläinen Agafia Niemenmaa on kiinnittänyt huomiota maailman elokuva-alan ammattilaisten keskuudessa.

– Meidän pieni Je'vida eli Agafia on saanut ylistystä täällä todella paljon! Ihmiset ovat kehuneet, kuinka herkästi ja hienosti hän esittää oman roolinsa, kehuu Gauriloff.

Suomen ensi-ilta tulossa syksyllä

Elokuvassa Je'vidaa esittävät Niemenmaan lisäksi Heidi Uʹlljan Gauriloff ja Sanna-Kaisa Palo. Jevidan äitiä esittää Heini Wesslin, ukkia Erkki Gauriloff ja mummoa Matleena Fofonoff.

Elokuvan ohjaajalle oli iso pettymys, kun lopulta Je'vidaa ei päästy näyttämään ensimmäisenä omalle kansalleen eli kolttasaamelaisille. Elokuva näki päivänvalonsa kaukana kotoaan.

– On harmi, ettei itse meidän kolttasaamelaiset näyttelijätkään päässeet näkemään elokuvaa ennen muuta maailmaa. Mutta tällä kertaa se meni näin, harmittelee Gauriloff.

Tarkoituksena on, että Je'vida nähdään Suomen elokuvateattereissa tulevana syksynä. Tarkempi ensi-illan ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Elokuva piirtää karun kuvan kolttasaamelaisten historiasta

Elokuva kuvaa kolttasaamelaisnaisen elämää suomalaistamisen ajanjaksona, jolloin koltansaamen kielen käyttöä paheksuttiin ja kuinka suomalaistaminen on vaikuttanut kokonaiseen kansaan. Elokuva seuraa päähenkilö Je'vidan elämää kolmessa eri ajanjaksossa: 10-vuotiaana vuonna 1952, nuorena aikuisena 1960-luvulla ja 76-vuotiaana nykypäivänä.

Ohjaajan mukaan elokuvan teema ja tyylit eivät ole kevyimmästä päästä.

– Luulen, että elokuvaa ei ole helppo katsoa eikä päästä katsojaansa helpolla. Eikä se varmasti sovi kaikille. Kuitenkin täytyy sanoa, että ensimmäiset arvostelut ovat olleet positiivisia, pohtii Gauriloff.