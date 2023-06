Suomalainen kesäloma minuutissa: katso millainen lomastasi on tulossa tilastojen valossa

Kuinka monta hellepäivää on tulossa, jos tilastot pitävät kutinsa? Entä millaisen rahasumman kotitaloudet aikovat kesälomallaan laittaa sileäksi?

Vilkkain kesälomakausi on pian käsillä. Puoli seitsemän toimittaja Marko Pulkkinen ennustaa sinulle, mitä lähiviikkoina on odotettavissa.

Viime vuonna noin kolmasosa (34 %) työssäkäyvistä oli heinäkuussa vähintään yhden viikon lomalla.

Vuodet eivät ole veljiä keskenään, mutta millainen kesälomastasi on tilastojen mukaan tulossa?

On paljon mahdollista, että pääset kesähäihin. Avioliitoista nimittäin 43 prosenttia on solmittu kesäkuukausina.

Ja saatatpa suunnata myös festivaaleille. Vuosi sitten heinäkuun kolmantena lauantaina oli käynnissä peräti 39 festivaalit.

Varmaan tulee käytyä mökilläkin, jos ei omalla, ehkä kaverin tai sukulaisen. Suomessa oli tilastojen mukaan viime vuonna kaikkiaan 509 652 kesämökkiä.

Mutta jos et halua eksyä mökkitielle sinun on oltava tarkkana, sillä Suomessa on keskimäärin 1,7 kesämökkiä neliökilometrillä.

Jos mökkeily ei kiinnosta, kannattaa suunnata Kauniaisiin. Kauniainen on Suomen ainoa kunta, jossa ei ole yhtään kesämökkiä.

Suomalainen ei juuri auringossa köllöttele

On todennäköisempää, että matkustat kesälomallasi vain Suomessa. Nordean tekemään kyselyhaastatteluun vastanneista suomalaisista yli puolet (53 %) aikoo matkustaa tänä kesänä vain kotimaassa. Reilu neljännes (27 %) aikoo matkustaa kesällä ulkomailla.

Samaisen kyselyn mukaan rahaa kotitalous kuluttaa lomailuun tänä kesänä keskimäärin noin 1200 euroa. Se on enemmän kuin viime vuonna, mutta suuremmalla summalla saa ostettua vähemmän kuin viime vuonna. Siitä pitää huolen hintojen nousu.

Kesälomasi ei ainakaan tilastojen valossa tule kulumaan auringossa köllötellessä, sillä moni suomalainen kesänviettäjä puuhastelee kaikenlaista.

Vain 29 prosenttia suomalaisista malttaa ottaa aurinkoa oikosenaan. Tulet siis mitä todennäköisemmin hankkimaan kesärusketuksesi pystyasennossa.

Kyselyn mukaan suomalaiset altistuvat auringon valolle myös piha- ja puutarhatöissä ja muussa vapaa-ajan toiminnassa (48 %), ulkoliikunnassa (40 %) ja luonnossa liikkuessa (38 %).

Säteilyturvakeskuksen tekemän kyselyn mukaan useimmat suomalaiset (67 %) altistuvat eniten auringolle viettäessään aikaa ulkona terasseilla ja puistoissa.

Lähteet: Tilastokeskus (Kesä tilastojen valossa), Nordea (kyselytutkimus kesälomasuunnitelmista)