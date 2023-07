El Niño -ilmiö on taas alkanut ja se voi johtaa maapallon lämpötilaennätyksen rikkoutumiseen

Kuva: Western Australia's Department of Fire and Emergency Services

Kesäkuun alkuviikolla Yhdysvaltain sääpalvelulla oli uutinen: El Niño on alkanut.

Uutinen ei tullut aivan puun takaa, sillä El Niñon oli odotettu käynnistyvän kesän tai viimeistään alkusyksyn aikana. Sitä oli edeltänyt poikkeuksellisen pitkään eli noin kolmen vuoden ajan kestänyt päinvastainen ilmiö, La Niña.

Kyse on planeetan suurimmista luonnollisista säävaihteluista. Nyrkkisääntönä voi sanoa, että La Niña viilentää ja El Niño lämmittää Tyynenmeren aluetta ja sitä kautta koko maapalloa. Ilmiöt vaihtelevat 2–7 vuoden jaksoissa.

Tämänkertaista El Niñoa seurataan huolestuneina, koska ilmastonmuutos antaa sille lisävauhtia.

– Ennustemallit näyttävät, että tästä El Niñosta on tulossa vielä keskimääräistä voimakkaampi, mutta sitä ei vielä tiedetä miten voimakas. On arvioitu, että seuraavan viiden vuoden aikana erittäin suurella todennäköisyydellä rikotaan globaalin keskilämpötilan ennätys ja on myös mahdollista, että 1,5 asteen lämpötilaraja rikkoutuisi ensimmäistä kertaa vuoden keskilämpötiloissa, Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen sanoo.

Tutkija Mika Rantasen mukaan on todennäköistä, että lähivuosina maapallon teollisen ajan keskilämpöennätys rikkoutuu. Kuva: Tanja Heino / Yle

Ilmastonmuutoksen torjunnassa tavoitteena pidetään korkeintaan 1,5 asteen nousua suhteessa teollisen ajan alkuun. Maapallon mittaushistorian lämpimin vuosi oli 2016 – silloinkin lämpöä nosti El Niño.

Nimi viittaa Jeesus-lapseen

El Niño on tunnettu jo vuosisatojen ajan. Perun ja Ecuadorin kalastajat huomasivat muutaman vuoden välein tuulien tyyntyvän ja meren pintavesien lämpenevän. Se tapahtui joulun aikaan ja ilmiö sai nimekseen El Niño, poikalapsi.

El Niño voimistaa monia sään ääri-ilmiöitä. Kuivuus lisääntyy Tyynenmeren länsiosissa eli turistien suosimassa Kaakkois-Aasiassa. Australiassa pahimmat kuivuus- ja metsäpalokaudet ovat osuneet nimenomaan El Niño -talviin.

Kuva: Jyrki Lyytikkä / Yle

Tyynenmeren toisella laidalla Etelä- ja Pohjois-Amerikassa sateet ja niiden myötä tulvat lisääntyvät. Toisaalta esimerkiksi Yhdysvaltain länsirannikolla on viime aikoina kärsitty kuivuudesta, joten sateet ovat tervetulleita.

Korallien kuolemia odotettavissa

Merien pintavesien lämpenemisellä on useita ikäviä seuraamuksia. Syvemmistä kerroksista ravinteikas vesi ei pääse nousemaan pintaan ja sen ketjumaisena seuraamuksena kalasto kärsii. Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori Markku Viitasalo mainitsee ulapalla syövistä kaloista tonnikalan.

Merien pintavesien keskilämpötilat ovat jo nyt viime vuosia korkeammalla. Kuva: Yle, Simo Siiriä / Ilmatieteen laitos

Vuoden 2015-16 aikaan nähtiin paljon korallien kuolemia esimerkiksi Australian Isolla valliriutalla. Viitasalon mukaan niitä voi olla edessä nytkin.

Myös pohjoispuolisen Atlantin lämpötilat ovat olleet poikkeuksellisen korkealla maaliskuusta lähtien, mikä hämmentää ilmastotutkijoita. Yleensä El Niño vaimentaa hurrikaanien syntyä Atlantilla, mutta poikkeuksellisen lämpimät vedet tekevät tästä vaikeasti ennustettavaa.

Pohjoisen puoleisella Atlantilla pintavesien lämpötilat lähtivät selvään nousuun maaliskuussa. Kuva: Yle, Simo Siiriä / Ilmatieteen laitos

Tavallisesti El Niño kestää 1-1,5 vuotta. Sen odotetaan huipentuvan syksyllä tai alkutalvesta.

Ilmastonmuutos on tutkijoiden mukaan vaikuttanut El Niñoon ja La Niñaan. Se on tehnyt niistä entistä rajumpia ja tiheätahtisempia.