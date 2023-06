Talvisodasta innoituksen saanut yhdysvaltalaisjoukko harjoitteli itärajan tuntumassa – kapteeni Hill: "Ensimmäinen oppimani suomen sana oli poro"

“Check your battle buddy.”

Jalkaväen taistelijalle tarkoitettua lausetta ei ole aikaisemmin kuultu yhdysvaltalaisjoukkojen sotaharjoituksessa Kuhmon Vuosangassa. Taistelukaverista on toki pidetty huolta jo ennen Suomen liittymistä Natoon.

Kesäkuun alussa suomen kieli sai väistyä, kun Kainuuseen saapui niin kutsuttu “Chaos company”, joka on virallisesti kutsuttuna 10. vuoristodivisioonan 2. pataljoonan 22. jalkaväkirykmentin c-komppania.

Eri kielestä ja maanosasta huolimatta yksikön historia on hätkähdyttävän lähellä Suomea ja erityisesti itärajaa.

Kuhmon Vuosangassa Northern Belt 23 -harjoituksessa 160-henkinen yksikkö on historiansa puolesta melkein synnyinjuurillaan.

Avaa kuvien katselu Everstiluutnantti Arto Hirvelän mukaan englannin kielitaidon merkitys korostuu varusmies- ja reserviläiskoulutuksessa. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

10. vuoristodivisioona (10th Mountain Division) perustettiin aikoinaan talvisodan innoittamana, kun suomalaiset onnistuivat torjumaan Neuvostoliiton hyökkäyksiä vaikeakulkuisessa maastossa liikkumalla ketterästi suksilla.

Kainuu oli yksi niistä alueista, jossa käytiin talvisodan aikana merkittäviä taisteluita. Näistä tunnetuin on Raatteen tien taistelu.

– Koko 10. vuoristodivisioonan olemassaolo pohjautuu tähän Raatteen tien sotakokemuksiin, jolloin he huomasivat, että hekin tarvitsevat arktisiin ja vuoristo-olosuhteisiin kykenevän joukon, jolla pystytään yllättämään vihollinen, toteaa harjoituksen johtaja everstiluutnantti Arto Hirvelä.

Vuosangan maasto muistuttaa maisemia lähellä Kanadan rajaa

Eivätkä yhtäläisyydet tähän lopu. Chaos companyn, eli 22. jalkaväkirykmentin komentaja, kapteeni Maximilian Hillin mukaan Vuosangan maasto ja puut muistuttavat hyvin paljon New Yorkin osavaltion maisemia Yhdysvalloissa. Olosuhteet vain ovat karummat.

10. vuoristodivisioona on sijoitettuna Fort Drumiin New Yorkin osavaltiossa, lähellä Yhdysvaltojen ja Kanadan rajaa.

Avaa kuvien katselu Viimeiset kaksi viikkoa Kainuussa harjoitelleille yhdysvaltalaissotilaille maistuu kainuulainen lohikeitto talvisotamuseo Raatteen Portissa Suomussalmella. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

10. vuoristodivisioona on ottanut mallia muun muassa suomalaisista hiihtojoukoista.

Sen perimmäisenä tarkoituksena on olla joukko, joka voi siirtyä ja aloittaa toimintansa nopeasti esimerkiksi toisessa maassa, tai toisella mantereella.

Avaa kuvien katselu 10. vuoristodivisioonan viestintäupseeri Rachel Jeffcoat vieraili ensimmäistä kertaa Suomessa. Kuva: Antti Valtteri Tauriainen / Yle

– Osa sotilaistamme on ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen ulkopuolella, viestintäupseeri Rachel Jeffcoat toteaa.

Yhdysvaltalaisosasto saapui Kainuuseen Rovajärveltä, jossa se harjoitteli toukokuussa osana Maasotakoulun johtamia harjoituksia Lightning Strike 23 ja Northern Forest 23.

Yhteinen kieli ei ole itsestäänselvyys

Kajaanissa ja Vuosangassa harjoitustapahtumien tavoitteena on ollut perehdyttää Kainuun prikaatin henkilöstöä liittolaismaan koulutuksen toteuttamiseen, kehittää kykyä toteuttaa yhteisiä koulutustapahtumia ja harjoituttaa isäntämaatuen toteuttamista.

Kainuun prikaatilta harjoitukseen osallistui 180-henkinen osasto, joka koostui henkilökunnasta ja varusmiehistä.

Tällaiset harjoitukset ovat divisioonalaisille tuttuja, koska samoja asioita harjoitellaan Yhdysvalloissa omilla harjoitusalueilla.

Olennaista tässä harjoituksessa on nopea komppanian siirtäminen ja toiminnan aloittaminen Suomessa.

Avaa kuvien katselu USAn 10. vuoristodivisioonan sotilaat seurasivat tarkasti tietopakettia siitä, mitä Talvisodan Raatteentien taisteluissa oikein tapahtui. Divisioona perustettiin Talvisodan ja Raatteentien taisteluiden innoittamana. Kuva: Jarmo Nuotio / Yle

Harjoituksen tavoitteena on ollut myös kehittää palkatun henkilöstön ja varusmiesten kielitaitoa.

Komppanian komentaja Hill kertoo, että yhteisen kielen löytyminen ei ole itsestäänselvyys.

– Työskentelin viime vuonna Irakissa suomalaisen turvaryhmän kanssa, joiden kanssa oli jonkinlaista kielimuuria. Odotin nyt samaa Northern forest -harjoituksen alussa, mutta olen ymmärtänyt lähes kaiken.

Hänen mukaansa kielimuuria ei ole juurikaan ollut. Kaikissa tilanteissa on löytynyt joku, joka on osannut selventää asian. Hän on oppinut myös vähän suomea.

– Ensimmäinen oppimani sana oli poro. Muiden sanojen kanssa tarvitsen apua ääntämisessä, koska amerikkalaisesta aksentistani ei ole paljon hyötyä, sanoo komppanian komentaja Maximilian Hill.