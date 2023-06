Perjantai on viikon kuumin päivä: etelässä rikkoutunee 30 astetta – viikonloppuna lämpenee Lapissakin

Tänään perjantaina rikkoutunee 30 asteen hellelukemat, ennustaa Ylen meteorologi Nina Karusto.

Kuluvan vuoden lämpöennätys rikottiin eilen torstaina, kun Espoon Nuuksiossa mitattiin 28,8 asteen lämpötila.

Yli 30 asteen ei siis menty vielä torstaina virallisilla mittausasemilla.

Tuo raja rikkoutunee kuitenkin jo tänään perjantaina, Karusto arvioi. Perjantaista onkin Karuston mukaan tulossa viikon lämpimin päivä.

Koko Suomessa viikonloppua vietetään hikisissä tunnelmissa. Lapissa on perjantaina vielä hiukan matalammat lämpötilat, mutta viikonloppuna sielläkin lämpötila nousee.

– Viikonlopuksi tulee hieman viileämpää, mutta helle pysyy silti. Ero on varsin pieni, kuvailee Karusto.

Avaa kuvien katselu Suomen kartta hehkuu punaisena, kun päivän ylimmät lämpötilat perjantaista sunnuntaihin ovat korkealla. Kuva: Nina Karusto/Yle

Pitkäkestoinen helle lisää metsäpaloriskiä

Maasto on kuivaa ja metsäpalovaroitus on voimassa lähes koko maassa. Avotulen teko on täten näillä alueilla kiellettyä.

Nina Karusto kertoo, että ensi viikolla sateen todennäköisyys kasvaa, mutta luvassa on kuitenkin vain paikallisia kuuroja.

Pitkäkestoinen helle lisääkin metsäpalojen riskiä, joka on jo valmiiksi korkea, kun sateita on ollut vain vähän. Hellejakson vuoksi näyttääkin nyt siltä, että juhannuskokkojen polttaminen on laajassa osassa Suomea kielletty metsäpalovaroitusten vuoksi.

