Punkkikausi on vasta alussa, mutta rokotteista on jo nyt pulaa – lääkkeen voi myös vaihtaa

Rokotteiden saatavuudessa on ollut ongelmia. Kuvituskuva.

Puutiaisaivokuumerokotteesta on Suomessa pulaa. Lääketuotantoketjut ovat kapeita ja herkkiä.

Punkkikauden alkaessa on Suomessa ilmennyt puutiaisaivokuumerokotteiden saatavuusongelmia. Erityisesti Encepur-nimisen aikuisille tarkoitetun rokotteen vahvuus on loppunut apteekeista. Suomessa käytössä olevat Encepur ja Ticovac rokotteet annetaan kolmen sarjana.

Lääketukku ei pysty antamaan edes arviota siitä, milloin rokotteita saadaan Suomeen seuraavan kerran.

– Tilanteessa on kuitenkin positiivista se, että kesken jäänyttä Encepur-rokotesarjaa voi jatkaa Ticovac rokotteella. Apteekissa lääkettä ei kuitenkaan voi automaattisesti vaihtaa, vaan on pyydettävä uusi resepti, kertoo Apteekkariliiton viestintähenkilö Taru Vanhala.

Tarkkaa syytä lääkkeiden loppumiseen ei tiedetä. Esimerkiksi naapurimaassa Ruotsissa on ollut heikko puutiaisaivokuumerokotetilanne, mikä voi vaikuttaa rokotteen kysyntään myös Suomessa.

Ruotsissa on esiintynyt runsaasti puutiaisaivokuumetta ja sitä vastaan on annettu paljon rokotuksia, mikä on puolestaan johtanut rokotteiden loppumiseen.

– Veikkaan, että Suomessakin rokotteen kysyntä on ollut suurempaa kuin tarjonta.

Lääkkeiden loppumisen syitä on vaikea selvittää

Vahalan mukaan lääketuotantoketju on pitkä ja herkkä, ja jos jossakin vaiheessa tuotantoprosessia ilmenee häiriöitä, se voi vaikuttaa kaikkien samaa lääkeainetta sisältävien lääkkeiden saatavuuteen maailmanlaajuisesti.

Puutiaisaivokuumerokotteen voi saada punkkibussista tai reseptillä terveydenhuollosta ja noutaa sen jälkeen apteekista. Puutiaisaivokuumerokote kuuluu kansalliseen rokotusohjelmaan Suomessa alueilla, joilla on todettu paljon puutiaisaivokuumetta.

– Mitä enemmän luonnossa liikkuu, sitä hyödyllisempi rokote on, vaikkei riskialueilla asuisikaan, Vanhala huomauttaa.