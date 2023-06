Boikotit pudottivat Bud Lightin Yhdysvaltojen myydyimmän oluen paikalta

Bud Light -olut on menettänyt paikkansa Yhdysvaltain myydyimpänä oluena, kertovat muun muassa CNBC ja The Guardian.

Bud Lightin myynti laski toukokuun aikana lähes neljänneksen. Bud Lightin tilalle suosituimmaksi olueksi nousi kilpailevan yhtiön Modelo Especial -olut.

Takkuavan myynnin taustalla ovat laajat boikotit, jotka saivat alkunsa, kun Bud Light teki keväällä yhteistyötä sosiaalisen median vaikuttajan ja näyttelijän Dylan Mulvaneyn kanssa. 26-vuotias Mulvaney on transnainen, joka on dokumentoinut sosiaalisessa mediassa transitiotaan. Hänellä on yhteensä useita miljoonia seuraajia Tiktokissa ja Instagramissa.

Avaa kuvien katselu Ruutukaappaus TikTok-persoona Dylan Mulvaneyn instagram-videolta. Videollaan Mulvaney esittelee yhteistyökampanjaa olutbrändi Bud Lightin kanssa. Kuva: Aurora Ferm / Yle

Mulvaney esitteli sosiaalisessa mediassa Bud Light -tölkkiä, johon olutvalmistaja oli lisännyt hänen kuvansa. Konservatiivit raivostuivat mainoksesta. Monet oikeistoon kallellaan olevat tunnetut henkilöt kehottivat sosiaalisessa mediassa ihmisiä välttämään Bud Lightin ostamista ja juomista. Esimerkiksi laulaja Kid Rock julkaisi videon, jossa hän ampui sarjatuliaseella Bud Light -olutlaatikoita mäsäksi.

Bud Lightia valmistaa maailman suurimpiin panimoyhtiöihin lukeutuva Anheuser-Busch InBev. Bud Lightin myynti laski kesäkuun 3. päivää edeltäneiden neljän viikon aikana 24,6 prosenttia ja yhtiön toisen oluen Budweiserin myynti 9,2 prosenttia, kertoo konsulttiyhtiö Bump Williams NielsenIQ:n datan pohjalta.