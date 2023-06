Katso suoraa lähetystä Sodankylän elokuvajuhlilta – Länsimaiden olisi pitänyt reagoida hälytysmerkkeihin, sanoo ukrainalaisohjaaja Losnitza

Palkittu ohjaaja työstää dokumenttielokuvaa Ukrainan sodasta ja työn alla on myös fiktioelokuva Stalinin ajoista.

Sodankylän elokuvajuhlien vieraista ohjaaja Sergei Loznitsa on maailmalla tunnetuin. Nykyelokuvan kärkinimiin kuuluvan ukrainalaisen elokuvia on esitetty viime vuosina niin Cannesin kuin Venetsiankin elokuvajuhlilla.

Nyky-Ukrainan tilaa Loznitsa on käsitellyt Donbassin lisäksi Ukrainan vuosien 2013 ja 2014 kansannousua käsitelleessä dokumenttielokuvassa Maidan (2014).

Myös seuraavat hänen elokuvansa jatkavat samoilla aiheilla. Loppuvuonna on ilmestymässä dokumentti Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan ja sodan vaikutuksista ihmisten elämään. Kenties ensi vuonna valmistuu fiktioelokuva, joka kertoo Stalinin ajoista.

Venäjälle olisi pitänyt näyttää rajat

Sergei Loznitsa syyttää Venäjää hyökkäyssodasta, mutta samalla hän muistuttaa, että länsimaiden olisi pitänyt reagoida hälytysmerkkeihin jo kauan aikaa sitten: Venäjän hyökkäys Georgiaan, Tshetshenian sodat ja vihreät miehet Krimin valtauksessa.

– Venäjä on rikkonut kansainvälisiä sopimuksia. Maan hallitsija ymmärtää sangen hyvin, ettei siitä seuraa mitään ja hänen annettiin ymmärtää, ettei siitä seuraa mitään. Tämän jälkeen alkoi painajainen, Loznitsa kuvailee.

Hänen mukaansa Venäjän hyökkäyssota olisi voitu ehkä välttää.

– Emme olisi voineet välttää Venäjän historiallista halua vallata mahdollisimman paljon alueita itselleen, mutta olisimme voineet näyttää rajat, pohtii Loznitsa.

Loznitsa kertoo muuttaneensa pois Venäjältä Saksaan, kun Putinista, entisestä turvallisuuspalvelu KGB:n upseerista tuli maan presidentti. Nykyään hän asuu Liettuassa, Vilnassa.

Sota ja niiden kauheudet eivät ole jättäneet ohjaajaa rauhaan

Viime vuosina Loznitsa on keskittynyt historiaa ja etenkin sen kauheuksia käsitteleviin dokumenttielokuviin.

Omaleimaiset dokumenttielokuvat on koottu kokonaan kuvatusta arkistomateriaalista. Niissä ei käytetä selittävää ääniraitaa, vaan tulkitseminen jätetään kokonaan katsojan harteille.

Dokumenttien aiheina ovat olleet niin Stalinin hautajaiset elokuvassa State Funeral (2019) kuin Saksan kaupungit maan tasalle tuhonneet ilmapommitukset (The Natural History of Destruction, 2022) ja Kiovan toisen maailmansodan jälkeiset natsioikeudenkäynnit (The Kiev Trial, 2022).

Loznitsan kaikki neljä draamaelokuvaa on esitetty Cannesissa, kolme peräti festivaalin kilpasarjassa. Hänen toistaiseksi viimeinen fiktio-ohjauksensa on Venäjän miehittämään Itä-Ukrainaan sijoittuva draama Donbass (2018). Se voitti Cannesin kakkossarjassa Un certain regardissa parhaan ohjaajan palkinnon.

Avaa kuvien katselu Yleisö kokoontui kuuntelemaan ukrainalaisohjaajaa torstain aamukeskusteluun. Kuva: Juuso Stoor / Yle

Venäläisiä elokuvia ja niiden ohjaajia ei nähdä Sodankylässä

Sodankylän elokuvajuhlien perustaja, ohjaaja Mika Kaurismäki sanoo, että perusajatuksena on edelleen tuoda esille vanhoja mestareita, uusia elokuvantekijöitä, ajankohtaisia aiheita ja olla hyvän tuulen festivaali.

– Emme halua esittää pelkästään ahdistavia sotaelokuvia. Mutta Loznitsa on ajankohtainen ohjaaja ja halusimme erityisesti juuri hänet mukaan. Olemme kutsuneet häntä toki jo aiemmin.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutus näkyy ohjelmistossa myös siten, ettei mukana ole yhtään venäläisiä ohjaajia.

– Se on ainakin toistaiseksi jumissa, ennen kuin asiat selvenevät joskus, Mika Kaurismäki pohtii.