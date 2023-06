Turussa rakennettava maailman suurin loistoristeilijä suuntaa viikonloppuna merelle ensimmäistä kertaa

Icon of the Seas lähtee noin viikon kestävälle merikoematkalle. Laiva on 365 metriä pitkä, lähes 50 metriä leveä ja sinne mahtuu jopa 7 600 matkustajaa.

Iconin keulaan nostettiin valtava lasikupu viime vuoden marraskuussa.