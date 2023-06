Kokenut laamanni kyllästyi ontuvaan järjestelmään – poistaisi lautamiehet käräjäoikeudesta ja korvaisi heidät ammattituomareilla

Pohjanmaan käräjäoikeuden eläköityvän laamannin eli päällikön Daniel Allénin mukaan on jo korkea aika lakkauttaa lautamiesjärjestelmä.

Hän sanoo suhtautumisensa siihen muuttuneen yhä kielteisemmäksi.

Lautamiehet ovat maallikoita, jotka osallistuvat käräjäoikeudessa rikosasioiden ja maaoikeusasioiden käsittelyyn. Lautamieskokoonpanossa on yleensä yksi lainoppinut puheenjohtaja ja kaksi lautamiestä.

Vastikään Pohjanmaan käräjäoikeudessa toinen lautamiehistä nuokkui ja torkahteli murhaoikeudenkäynnin aikana. Hänet siirrettiin pois jutusta. Allén pitää tuota tapausta vain pienenä yksityiskohtana; ongelma on itse ontuva järjestelmä.

– Lautamiehet ovat käytössä liian harvoin, jotta voisivat kerätä edes jonkinlaista kokemusta. He ovat vain isommissa jutuissa, jotka ovat sitten aika monimutkaisiakin.

Allén korvaisi lautamiehet ammattituomareilla, vaikka ymmärtää monen vierastavan ajatusta siitä, että niin sanotut teoreetikot ratkaisevat asiat.

– Me tuomaritkin olemme ihmisiä, ja meillä on jopa maalaisjärki.

Hän uskoo, että vallan kolmijako-oppi takaa kyllä tasapainon yhteiskunnassa. Lautamiehet hän näkee jonkinlaisena välimaastona:

– Poliittisesti valitut ihmiset tulevat oikeuden palvelukseen. Kyllä monet heistä ovat todella hyviä, mutta järjestelmä ei toimi. Se vie liikaa hallinnollista resurssia, aikaa ja tuo vaivaa.

Toisaalta tuomariresurssit ovat rajalliset. Siksi viime aikoina on puhuttu siitä, mihin resursseja suunnataan. Allénin mukaan yhteinen käsitys on, että tuomarit tekevät liikaa muuta kuin ydintoimintaa eli viilaavat juttuja pitkään ja toimivat ylivarovasti.

– Tästä on käyty avoin keskustelu, ja varsinkin käräjäoikeustasolla pitäisi löytää keinot päästä nopeasti suoraan ytimeen. Ei tehdä turhia perusteluja arkistoja varten, jos päätös saavuttaa lainvoiman ja osapuolet ovat tyytyväisiä.

Tehostamisella voitaisiin saada myös lyhennettyä käsittelyaikoja.

Ei edes jumalasta seuraava

Siinä missä Daniel Allén muistuttaa, että tuomarit ovat ihmisiä, hän haluaa muistuttaa uusia alalle tulijoita siitä, mitä tuomari ei ole.

– Sinä et ole jumala, et edes hänestä seuraava. Olet vain tuomari ja jaat maallista oikeutta etkä taivaallista. Aina kun tuomari tekee päätöksen, on pieni mahdollisuus, että se menee väärin. Ja sitä pitää kunnioittaa. Me ollaan vain ihmisiä kaikki.

Allénin mielestä ajatus kaikkitietävyydestä on tuomarille katastrofi. Hän tunnistaa, että siihen on pieni houkutus, koska tuomari usein tekee lopullisen päätöksen ja jakaa oikeutta.

Ihmisyyteen kuuluvat tunteet, ja niiden erottaminen työstä on Allénin mielestä jossain määrin vaikeaa, vaikka koulutus ohjaa toimimaan asiapohjalta.

Hän pitää kuitenkin siitä, että tuomari osoittaa myös inhimillisyyttä: kuulee, näkee ja osoittaa ymmärtävänsä ihmistä.

– Koettu oikeudenmukaisuus on tärkein, monessa tapauksessa. Jos olet tullut kuulluksi, tuomari on katsonut silmiin ja olet päässyt hyvään kommunikaatioon, voit tyytyä tuomioon, vaikka se on sinua vastaan.

Mieleenjääneitä tapauksia uralta löytyy paljon. Ensimmäinen niin sanottu kettutyttö oli Allénin asiakas; sittemmin eläimiin ja luontoon liittyvä juridiikka on lisääntynyt kovasti.

Mieleen on painunut myös 10 000 linnunmunaa laittomasti keränneen miehen tapaus, johon liittyi monimutkaista EU-lainsäädäntöä.

Toisaalta Allén sanoo tykästyneensä sovittelumenettelyihin, joissa on ollut mukana paljon. Niistä on kertynyt sekä hyvää palautetta että fiilistä, kun sovittelun kautta on ratkottu isojakin riitoja.

”Yhdistämiset yhä välttämättömiä”

Allén on ollut 40 vuoden työurastaan 20 viimeistä vuotta käräjäoikeuden tuomarina ja päällikkönä. Tuona aikana Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistettiin Pohjanmaan käräjäoikeuteen.

Pitkällä aikavälillä Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden yhdistäminen samaan kokonaisuuteen on Allénin mielestä jopa välttämätöntä sekä kielipoliittisista syistä että tehokkuuden lisäämiseksi. Kolmen kanslian sijaan pitäisi olla yksi kanslia ja muut istuntupaikkoja.

– Oikeuden toiminta on muuttunut niin radikaalisti, etteivät kylätuomioistuimet ole enää tarpeen. Ihmisillä ei enää asiaa oikeuteen useinkaan, ja jos on, asiat voi usein hoitaa digitaalisesti.

Päällimmäisenä eläköityvän Allénin mieleen jääkin nykyisen käräjäoikeuden rakentaminen ja kehittäminen lähes nollasta. Muutoksen ovat kokeneet niin yhteiskunta, oikeudellinen toiminta, alueet kuin tapa, jolla työtä tehdään.

– Kaikki keskittämiset ja yhdistämiset ovat tehneet ihan uudenlaisen yksikön, mutta ei voi sanoa, onko se mennyt parempaan vai huonompaan.