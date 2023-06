Henkilöautoja, skoottereita, lahjakortteja – harrastuksista saatavat palkinnot kiinnostavat myös verottajaa

Harrastuksista saatavien palkintojen arvo voi nousta tuhansiin euroihin. Myös verottaja on kiinnostunut yhteenlasketulta arvoltaan yli sadan euron arvoisista palkinnoista.

Autourheiluvarikoilla on tänä vuonna puhuttu erityisen paljon palkintojen verotuksesta.

Esimerkiksi jokamiehenluokan suurimmassa kilpailussa Asfalttikunkussa jaettiin tänä keväänä noin 54 000 euron edestä lahjakortteja menestyneille. Menestystä oli tavoittelemassa yli 700 kilpailijaa viidessä eri luokassa.

Kilpailun järjestäjä Vetelin Urheiluautoilijat kysyi palkintojenjaon yhteydessä lahjakorttien saajien nimet ja henkilötunnukset, jonka jälkeen se ilmoitti tulorekisteriin kunkin kuljettajan voittaman summan.

Seuraavaksi on palkintojen saajien aika kantaa kortensa kekoon: jos palkintojen yhteenlaskettu arvo vuoden aikana on yli sata euroa, on palkinnot, myös esinepalkinnot, ilmoitettava verottajalle. Palkinnon saajan täytyy ilmoittaa palkinto verottajalle, jos se ei näy esitäytetyssä veroilmoituksessa valmiiksi.

Palkinnon antajan täytyy ilmoittaa tulorekisteriin vain yli 100 euron arvoinen palkinto. Ennakonpidätystä palkinnon antajan ei tarvitse toimittaa.

Kahvipaketteja ei tarvitse ilmoittaa

Suomessa on valtavasti tapahtumia, kilpailuja ja arvontoja, joista voi voittaa. Jos vaikkapa tieto- tai pilkkikilpailun palkinto on saatu sijoituksen perusteella, se on veronalaista ansiotuloa. Myös julkisista arvonnoista saadut erilaiset palkinnot ovat palkinnon saajan veronalaista ansiotuloa.

Tulonsaajan saamat kilpailupalkinnot ovat verovapaita, jos palkintojen yhteismäärä vuoden aikana ei ylitä 100 euroa. Arvoltaan merkityksettömät palkintoesineet ja tavarapalkinnot kuten pokaalit, mitalit, lippikset, karkkipussit ja kahvipaketit eivät ole veronalaista tuloa.

Palkintojen verotus pähkinänkuoressa

Kysyimme Verohallinnon johtavalta veroasiantuntija Kirsi Tuunalalta, miten tulee toimia, jos voittaa arvokkaan palkinnon harrastuksesta.

1. Miksi yli 100 euron arvoiset palkinnot on ilmoitettava?

– Muusta kuin työsuhteesta saadut palkinnot ovat verotuksessa joko työkorvausta tai muuta ansiotuloa. Työkorvauksesta on kyse silloin, kun palkinto on työstä, tehtävästä tai palvelusta saatavaa vastiketta. Jos erilaisista kilpailuista, arvonnoista tai tapahtumista saatu palkinto ei ole ennakkoperintälaissa tarkoitettua palkkaa tai työkorvausta, se on muuta tuloverolain mukaista veronalaista ansiotuloa.

2. Jos kyseessä on esinepalkinto, jonka arvo on yli 100€, pitääkö siitä ilmoittaa verottajalle?

– Myös rahanarvoisena tavarana saadut veronalaiset kilpailupalkinnot ovat veronalaista tuloa eli ne tulee ilmoittaa veroilmoituksella.

3. Kun kilpailunjärjestäjä ilmoittaa verottajalle rahapalkintojen saajat, lisääkö verottaja automaattisesti tiedon tästä kyseisten henkilöiden tietoihin?

– Lähtökohtaisesti tiedot tulevat esitäytetylle veroilmoitukselle. Jos tiedot puuttuvat, tulee asiakkaan ilmoittaa tulot itse.

4. Kun on voittanut yli 100€ edestä palkintoja, minkälaisia kuluja saa vähentää verotuksessa?

– Verotuksessa voi vähentää kilpailutoimintaan kohdistuvat menot eli esimerkiksi kilpailujen osallistumismaksut, matkakulut kilpailupaikoille ja majoituskulut. Muut harrastukseen liittyvät menot, kuten harjoittelusta aiheutuvat menot, ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia elantomenoja.

5. Jos voittaa vuoden aikana esimerkiksi 800€ arvosta rahapalkintoja, saako saman summan vähentää harrastukseen liittyviä kuluja verotuksessa?

– Jos harrastusmielessä harjoitetusta toiminnasta aiheutuu menoja tuloja enemmän, ei toimintaa katsota harjoitetun vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa eikä kuluja voi vähentää enempää, mitä on tuloja. Tuloilla ja kuluilla käsitetään tässä nimenomaan kilpailutoiminnan tuloja ja kuluja. Muut harrastustoimintaan liittyvät kulut ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia elantomenoja. Verotuksessa tappiota ei harrastustoiminnasta vahvisteta. Automaattisesti tulot ja kulut eivät ole verotuksessa saman suuruisia.

6. Jos ei voita verotettavia palkintoja, saako silti vähentää kuluja, sillä ne pysyvät samoina, tulee menestystä tai ei?

– Harrastukseen liittyvät menot ovat lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia elantomenoja. Kun kyse on harrastustoiminnasta ja jos ei ole tuloja, ei menojakaan voi verotuksessa vähentää.

