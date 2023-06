Kyösti Malinen, Esko Lounamaa ja Ritva Katajisto vastustivat Ilosjoen tuulivoimala-aluetta. Nyt he kokevat elävänsä sanan mukaisesti tuulimyllyjen varjossa. Video: Timo Hytönen / Yle

Tuulivoiman haitat jakavat edelleen jyrkästi mielipiteitä. Tilannetta kärjistää kuntien kasvanut into rakentaa uutta tuulivoimaa kuntatalouden kohentamiseksi.

Kun Pihtiputaan Ilosjoen kesäasukkaalta Esko Lounamaalta kysyy, miten hän on kokenut tuulivoimala-alueen tulon naapuriksi, ääneen tulee mukaan tunnetta.

– Kokemus on sitä luokkaa, että me ollaan 12 kertaa käyty oikeudessa tästä asiasta. Juuri siitä syystä, ettei meitä otettu millään tavalla huomioon. Ei kunnioitettu niitä pyyntöjä, että sijoitettaisiin voimalat vähän kauemmas, hän sanoo nyt jo taakse jääneestä kamppailusta tuulimyllyjä vastaan.

Tämän kamppailun Lounasmaa ja kaksi muuta tuulivoiman tuotantoaluetta vastustanutta Ilosjoen asukasta Ritva Katajisto ja Kyösti Malinen hävisivät. Takana on jo lähes kaksi vuotta toimivien tuulimyllyjen naapurina.

Kyösti Malinen kertoo kärsivänsä sekä maisemahaitasta ja melusta että pelkäävänsä tuulivoimalan roottorin siivistä irtoavaa mikropölyä. Malisen kotipihalle näkyy kolme tuulimyllyä.

Avaa kuvien katselu Kyösti Malinen kertoo kärsivänsä maisemahaitasta ja melusta sekä pelkäävänsä myllyistä irtoavaa mikropölyä. Mikropölyllä viitataan tuulivoimalan lavoista eroosion myötä irtoavaan hienojakoiseen mikromuoviin. Kuva: Timo Hytönen / Yle

– Minulla oli tapana juoda aamukahvit pihalla, ihailla maisemaa ja kuunnella linnun laulua. Se on nyt jäänyt, hän puuskahtaa.

Pahin ongelma on kuitenkin sisälle asti kuuluva melu. Se on vienyt Maliselta yöunet.

– Ei saa nukuttua, yöllä on kauhea jyrinä, joka muistuttaa auton ääntä. Kuulostaa aivan siltä, että auto tulisi pihaan. Sitä on mentävä katsomaan ja se valpastuttaa, Malinen huokaa.

Ritva Katajisto kertoo, että myllyn varjossa asuminen on hänelle ennen kaikkea menetetyn maiseman suremista. Häntä tuulimyllyistä kuuluva ääni ei häiritse jatkuvasti, vaan ainoastaan, kun tuulee tietystä suunnasta.

Avaa kuvien katselu Ritva Katajisto suree menetettyä rantamaisemaa. Tuulimyllyt muuttivat sen hänen mukaansa pysyvästi. Kuva: Timo Hytönen / Yle

– Jos istut olohuoneessa ja katsot ikkunasta, niin väkisinkin katse osuu tuulimyllyihin. Tämä meidän rantamaisema on täysin pilalla, hän huokaa.

Kolmikko korostaa, että he eivät sinänsä ole tuulivoimaa vastaan. Se on hyvää ja puhdasta energiaa, mutta päätöksenteosta he kokevat saaneensa lähtemättömän ikävän muiston.

– Vähän sellainen petetty olo oli, että meitä ei kuunneltu, ja että oltiin tavallaan altavastaajia ja meitä väheksyttiin, Katajisto kertoo.

Avaa kuvien katselu Esko Lounamaa kertoo pitkästä kamppailusta tuulivoimaa vastaan. Hän kokee, ettei hankkeen vastustajia haluttu kuunnella. Kuva: Timo Hytönen / Yle

Esko Lounamaa antaakin lopuksi kuntapäättäjille koko Suomeen ohjeen.

– Puhuttaisiin niiden ihmisten kanssa, jotka joutuvat tuulivoiman haittatekijöiden vaikutuspiiriin, hän toteaa painokkaasti.

Tuulivoimahankkeiden määrä on kasvussa

Kunnissa vireille pantujen tuulivoimahankkeiden määrä on kasvussa. Joissakin asiantuntijalausunnoissa Suomesta kaavaillaan Norjan kaltaista energian viejää.

Pihtiputaalla tuulivoima jakaa mielipiteitä edelleen. Osa kuntalaisista näkee tuulivoiman myös kuntatalouden pelastajana, jopa eräänlaisena kultakaivoksena pienelle kunnalle.

Suurta tuulivoima-aluetta suunnitellaan myös aivan Pihtiputaan naapurustossa Kannonkoskella. Vuorijärvien tuulivoima-alueelle kaavaillaan 42:n tai 47 tuulimyllyn kokonaisuutta. Kolmen järven alueelle suunnitellut myllyt nousisivat 300 metrin korkeuteen.

Tehtyjä suunnitelmia, selvityksiä ja kyselyjä on esitelty kuntalaisille kesäkuussa. Keskustelu on ollut vilkasta, mutta kaikkia huolia se ei ole poistanut.

Maisemahaitan, melun ja mikropölyn lisäksi osallistujia ovat huolettaneet sähkölinjojen alta lunastettavista maista saatava korvaus ja alueen linnusto.

Kannonkoskelle suunniteltu tuulivoimala-alue on kuulemisasteella ja siitä voi ilmaista mielipiteensä vielä elokuun alkuun saakka. Video: Timo Hytönen / Yle

Osa Kannonkosken kuntalaisista pitää jo tehtyjä selvityksiä riittävinä ja uskoo Vuorijärvien alueelle suunnitellun tuulivoima-alueen toteutumiseen.

Tuulivoiman rakentamiselle on useita hyviä perusteita: se tuo päästötöntä energiaa, työtä ja verotuloja. Suomessa puhutaan vetytaloudesta, jonka pohjalle haluttaisiin tulevaisuudessa rakentaa kasvua.

Sen pohjaksi tarvitaan vakaata yhteiskuntaa, hyviä energian siirtoverkkoja ja ennen kaikkea halpaa hiilineutraalia energiaa.

Toinen vahva veturi tuulivoimalarakentamiselle on myös kuntatalous, joidenkin laskelmien mukaan kunnat voisivat tuulivoimahankkeiden avulla pudottaa veroprosenttinsa jopa nollaan.

Nämä vahvat voimat näkyvät nyt Suomen Tuulivoimayhdistyksen kartoilla: Tuulivoima-alueet ovat lisääntymässä länsirannikolta ja Pohjanmaalta kohti itää.

Tuulivoimaa haluttaisiin rakentaa myös itäisimpään Suomeen, jossa Puolustusvoimat on toistaiseksi vastustanut sen rakentamista.

Tuulivoimaloita koskevalta keskustelulta eivät siis voi nykyiset tai tulevatkaan kuntapäättäjät välttyä.

