Pariskunta jätti hoidotta yli sata eläintä - 12 eläintä löytyi kuolleena, kilpikonna asui muovikorissa ja jyrsijät autonkorjausmontussa

Syyttäjä vaatii pysyviä eläintenpitokieltoja ja ehdollista vankeusrangaistuksia törkeistä eläinsuojelurikoksista kahdelle ihmiselle.

Yli sata erilaista eläintä ja 20 erilaista eläinlajia on haastehakemuksen mukaan jätetty heitteille. Huonokuntoiset eläimet tulivat ilmi valvontaeläinlääkärin tarkastuskäynnillä joulukuussa 2020 Salossa.

Tarkastuskäynnillä 12 eläintä löytyi kuolleena. Haastehakemuksen mukaan useat eläimet ovat tarvinneet välitöntä eläinlääkärin hoitoa ja osa on kuollut myöhemmin.

Kiinteistössä oli useita kanoja, kyyhkyjä, lampaita, hevosia, poneja, vuohia ja minipossu, jotka oli jätetty ilman hoitoa, asianmukaisia tiloja ja eläimiä ei ollut ruokittu tai tuotu vettä tarpeeksi. Esimerkiksi syyttäjän mukaan kanojen pitopaikassa oli ollut kymmenen kanaa, joista yhdeksän oli löytynyt kuolleena. Kymmenes kana oli ollut laiha ja kuollut matkalla hoitoon.

Elämiä pidettiin rasioissa

Lisäksi useita lemmikkieläimiä oli jätetty heitteille. Esimerkiksi kilpikonna löytyi ilman ruokaa ja vettä muovikorista. Neljä degua, eli pieniä jyrsijöitä, oli jätetty ilman ruokaa ja vettä autonkorjausmonttuun, toisia jyrsijöitä, kuten hamstereita, rottia ja chinchilloja, oli pidetty pahvilaatikoissa tai pienissä rasioissa. Kanit olivat likaisissa tiloissa ja niistä löytyi kaksi kuolleena. Myös liskoja ja käärmeitä pidettiin pimeissä, siivottomissa olosuhteissa. Akvaariossa todettiin olevan liian paljon kaloja kokoon nähden. Kissat ja koirat, joita oli yli 20, olivat hyvin laihoja.

Eläinten vammat oli jätetty hoitamatta. Esimerkiksi hevosten kaviot olivat liian pitkiä, liskolla oli kuolio, lampaiden villa oli keritsemättä ja huovuttunut nahkaan asti ja yksi koirista ontui jalkaansa. Eläinten turkit olivat likaisia ja hoitamatta.

Haastehakemuksen mukaan vastaajien menettely on ollut omiaan aiheuttamaan eläimille kärsimystä, kipua ja tuskaa. Tekoa on pidettävä törkeänä, koska rikos on tehtyerityisen julmalla ja raa'alla tavalla, teon kohteena on ollut huomattavan suuri määrä eläimiä ja teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Syyttäjän mukaan kaksikko pitääkin tuomita pysyviin kaikkia eläinlajeja koskevaan eläintenpitokieltoon ja ehdolliseen vankeusrangaistukseen tai ainakin tuntuvaan sakkorangaistukseen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus käsitteli syytteitä tänään perjantaina.