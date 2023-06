Mika Moring vei uhrinsa mökilleen metsän keskelle, piti heitä vankeina ja raiskasi – käräjäoikeus tuomitsi kaksi vuotta vankeutta

Kanta-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi Mika Moringille kaksi vuotta ehdotonta vankeutta kahdesta raiskauksesta, kahdesta vapaudenriistosta ja pahoinpitelystä.

51-vuotiasta Moringia syytettiin kahteen naiseen kohdistuneista rikoksista. Toisessa tapauksessa syytteet koskivat raiskausta ja vapaudenriistoa. Toisen uhrin kohdalla rikosnimikkeet olivat raiskaus, pahoinpitely, vapaudenriisto ja vahingonteko. Ainoastaan syyte vahingonteosta hylättiin, sillä teon syyteoikeus ehti vanhentua.

Rikokset tapahtuivat Moringin mökillä, metsän keskellä Tammelassa. Mökin läheisyydessä ei ole muuta asutusta. Teot tapahtuivat 6. ja 11.–12. joulukuuta 2020.

Oikeuden mukaan tuomittu raiskasi uhrinsa hyväksikäyttäen heidän avutonta tilaansa. Uhrit olivat päihtyneitä, ja Moring tarjosi heille alkoholia. Sukupuoliyhteydet olivat suojaamattomia.

Moring kuljetti uhrit mökilleen autolla ja piti heitä siellä väkisin. Hän ei suostunut viemään heitä pois tai soittamaan naisille taksia. Uhrit olivat useaan kertaan pyytäneet päästä pois. Moring rikkoi toisen uhrin matkapuhelimen. Oikeuden mukaan hän myös fyysisesti esti naisten poispääsyn.

Käräjäoikeus tuomitsi Mika Moringin maksamaan toiselle uhrille kivusta, särystä ja kärsimyksestä yhteensä 6 500 euroa korvauksia. Toinen uhreista menehtyi ennen oikeudenkäyntiä.

Moring kiisti syytteet raiskauksista ja vapaudenriistoista.

Käräjäoikeus käsitteli syytteitä suljetuin ovin.

Tuomiossa on otettu huomioon, että Moring sai toukokuussa kuuden vuoden vankeusrangaistuksen Helsingin käräjäoikeudessa.

Tuomiosta voi valittaa Turun hovioikeuteen.

Epäillään kahden kadonneen naisen taposta

Toukokuussa Moring tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa kuuden vuoden vankeuteen seitsemään eri naiseen kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista, jotka tapahtuivat vuosina 2018–2022. Hän sai tuomion kaikkiaan 14 rikoksesta, muun muassa raiskauksista ja törkeistä vapaudenriistoista. Hän kiisti kaikki syytteet.

Helsingin käräjäoikeuden mukaan Moring oli ajellut esimerkiksi päihdeasuntolan liepeillä etsimässä päihtyneitä tai päihteillä houkuteltavissa olevia naisia kyytiinsä.

Moringia epäillään myös kahden kadonneen naisen taposta. Henkirikosepäilyt koskevat Varsinais-Suomessa elokuussa 2022 kadonnutta 28-vuotiasta Katja Miinalaista ja syksyllä 2019 Pohjois-Savossa Vesannolla kadonnutta 35-vuotiasta Saara Arvaa.

Katja Miinalainen nähtiin poliisin mukaan viimeksi Salon Kiikalassa 14. elokuuta. Poliisin mukaan Moring otti tällöin naisen kyytiin, minkä jälkeen he liikkuivat syrjäisillä paikoilla eri puolilla Suomea.

Viimeisin havainto Arvasta on tehty Neiturin kanavalla Konnevedellä 31. elokuuta 2019 kello 19–20.

Joulukuussa poliisi julkisti Moringin nimen ja kuvan tietojen saamiseksi sekä mahdollisten lisäuhrien tavoittamiseksi. Myös Yle on julkaissut Moringin nimen ja kuvan epäiltyjen rikosten poikkeuksellisuuden takia, ja koska poliisi arvioi julkaisusta olevan hyötyä tapausten selvittämisessä.

Moring on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään.