Maanviljelijä Oleksandr Kryvtsun rakensi miinanraivauskoneen vanhasta traktorista – miinat pelloilla viivästyttivät kylvöjä Ukrainassa

Hrakove-maatilan isäntä rakensi miinanraivauskoneen, jonka avulla jo yli puolet tilan pelloista on puhdistettu miinoista.

HARKOVA Ukrainassa Harkovan alueella sijaitseva Husarivske-niminen maatila joutui keskelle sotaa.

Koko tila oli miehitettynä viime vuoden keväällä noin kuukauden. Pelloilla käytiin tulitaisteluja, ja venäläisjoukot tekivät tukikohdan tilan huoltorakennuksiin, joista suurin osa on nyt käyttökelvottomassa kunnossa.

– Kaikki koneemme ovat pirstaleina, 180 kuutiota dieseliä on tuhottu. Kaikki viljat olivat varastoissa, mutta tulitusten takia kaikki on tuhon omaa, maanviljelijä Anatoli Isitšenko luettelee.

Maaliskuun lopussa 2022 ukrainalaiset vapauttivat osan maatilasta, ja sen keskuksena toimiva Husarivkan kylä oli muutaman kuukauden rintamalinjalla. Kun Ukrainan joukot vapauttivat koko alueen syyskuussa 2022, venäläiset miinoittivat vetäytyessään hallussaan olleen osan pelloista.

Työt maatilalla alkoivat uudestaan vasta hiljattain. Toukokuussa päästiin kylvämään maissia ja viljoja, jotta eläimillä olisi ensi syksynä ja talvena rehua. Parista tuhannesta lehmästä ja lampaasta jäljellä on vain kymmenesosa.

Ennen kylvöjä tilan työntekijät kävivät keräämässä pelloilta pois niille jäänyttä sotaromua: kranaattien kappaleita, ammuslaatikoita, laskuvarjojen osia.

– Tiedämme, että Husarivkan eteläpuolella ei ole miinoja, joten kierrämme siellä peltoja keräämässä sodan merkit pois. Joskus heitämme romun peltojen reunaan, joskus jätämme ne pellolle ja merkkaamme lipuilla, jotta traktorit osaisivat kiertää ne, Isitšenko kertoo.

Avaa kuvien katselu Anatoli Isitšenkon mukaan Husarivske-maatilan pelloilla lojuu paljon sotaromua. Kuva: Jani Saikko / Yle

Silti kylvötöihin päästään vain murto-osalla maatilan 5 700 hehtaarista. Miinoitetut pellot jäänevät viljelemättä vielä pitkäksi aikaa, sillä resursseja niiden raivaamiseen ei ole valtiolla eikä maanviljelijöillä.

Suomalaisittain Husarivske-maatila on jättimäinen. Suomen maatilojen keskikoko oli viime vuonna 52 hehtaaria, ja kärkipaikkaa pitävä maatila on vain neljännes Husarivsken koosta.

Avaa kuvien katselu Husarivsken pelloilta löytyy kranaattien kappaleita, ammuslaatikoita ja laskuvarjojen osia. Kuvassa on Uragan-raketin moottori. Kuva: Jani Saikko / Yle

Kolmasosa Harkovan alueesta miinoitettua

Harkovan alue on tällä hetkellä Ukrainan tiheimmin miinoitettu osa. Noin kolmasosalla alueen pinta-alasta on sodan jäljiltä edelleen miinavaara.

Alueella työskentelee parisensataa asiantuntijaa kuudella miinanraivaukseen tarkoitetulla koneella, mutta Belgian kokoisella alueella se on pieni määrä. Ensimmäisenä vuorossa oli teiden ja sähkölinjojen raivaus.

Harkovan alueen maanteiden varsilla puihin on ripustettu valkoisia nauhoja. Ne ovat merkki siitä, että tie on tarkistettu miinojen varalta nauhaan asti. Nauhojen takana on yhä vaarallista.

Suuri osa pelloista on edelleen miinoitettuna. Peltojen ympärillä on miinavaarasta kertovat punaiset varoituskyltit.

Avaa kuvien katselu Kyltti varoittaa miinavaarasta pelloilla, tienreunoilla ja metsissä. Kuva: Jani Saikko / Yle

Harkovan ympärillä miinanraivaustöissä toimii myös kansainvälisen Halo Trust -järjestön kouluttamia vapaaehtoisia. Kansalaisjärjestö edistää miinanraivausta sodan runtelemissa maissa. Ukrainassa se on kouluttanut sodan aikana lähes 700 henkilöä, joista noin kolmannes on naisia.

Avaa kuvien katselu Monet pellot Harkovan alueella ovat nyt rikkaruohon peitossa, koska niitä ei voi kylvää miinojen takia. Kuva: Jani Saikko / Yle

Harkovan alueen vapautuksen jälkeen räjähteiden uhriksi on joutunut ainakin 192 henkilöä. 38 heistä kuoli, loput saivat vammoja.

Kaikilla miehityksestä vapautetuilla alueilla on sodan aikana tuhottu lähes 70 000 räjähtämätöntä ammusta. Raivaustyöt ovat vieneet kahdeksan asiantuntijan hengen.

”Tämä on arpapeliä”

Kaikki viljelijät eivät jaksa odottaa virallista miinanraivausta. Moni turvautuu raivauksessa omiin konsteihin.

Yksi heistä on Hrakove-tilan maanviljelijä Oleksandr Kryvtsun. Hän on rakentanut yhdessä poikansa ja tilan työntekijöiden kanssa vanhasta traktorista etäohjattavan miinanraivauskoneen.

Koneen perustana toimii vuonna 1988 Harkovan traktoritehtaalta valmistunut T150-mallinen traktori. Siihen vaihdettiin nykyaikaisempi moottori ja asennettiin osia muista maatalouskoneista ja venäläisten tilalle jättämistä sotakoneista.

– Meillä ei ollut samanlaista hydraulista telaa kuin valtion pelastuslaitoksen miinanraivaajissa, joten otimme telan auringonkukkaleikkurista. Koneessa on osia venäläisestä rynnäkköpanssarivaunusta ja taistelupanssarista. Hitsasimme vain kaikki osat yhteen.

Miinanraivaus tapahtuu niin, että kone muokkaa maata edessään telallaan ja näin etsii sinne jätettyjä miinoja. Etäohjaus toimii jopa kahden kilometrin päästä. Konetta käyttävät mekaanikot ovat kuitenkin todenneet, että paras etäisyys on 300 metriä. Näyttö ja ohjaimet mahtuvat pienen matkalaukun kokoiseen laatikkoon.

Avaa kuvien katselu Miinanraivaustraktorin etäohjaus toimii parhaiten 300 metrin säteellä. Kuva: Jani Saikko / Yle

Kone on osunut kolmesti telamiinaan ja kerran jalkaväkimiinaan. Joka kerta se jouduttiin korjaamaan ja sen rakennetta päivittämään.

– Sanon kaikille, että tämä on vaarallista, tämä on arpapeliä. Lähdimme tähän vain siksi, että meillä ei ollut muita vaihtoehtoja, Kryvtsun sanoo.

Yhteensä raivauskoneprojekti maksoi Kryvtsunille lähes miljoona hryvniaa eli noin 25 000 euroa. Muutamassa viikossa tilan kahdestatuhannesta hehtaarista raivattiin 1 300 hehtaaria.

Avaa kuvien katselu Koneensa ansiosta maatilallinen Oleksandr Kryvtsun pääsee tänä vuonna raivaamaan kaikki miinoitetut peltonsa. Kuva: Jani Saikko / Yle

Kun ensimmäinen kylvöurakka on ohi, tarkoituksena on raivata loput pellot. Mutta miinat eivät ole maatilallisen ainoa ongelma.

Hrakove oli tulilinjalla muutaman kuukauden. Venäläiset säilyttivät viljavarastoissa ammuksia ja sotakoneita. Kaikki ulkomaiset maatalouskoneet he polttivat vetäytyessään.

– Olemme laskeneet, että pelkästään koneille aiheutuneet tuhot ovat puolentoista miljoonan dollarin luokkaa.

Harkovan alueen viljelijöiden riesana ovat myös työntekijöiden puute, yleinen hintatason nousu ja se, etteivät pankit myönnä lainoja.

– Olemme niin sanotulla punaisella alueella eli liian lähellä tulitaisteluja. Tästä johtuen pankit eivät halua ottaa riskejä ja antaa meille lainarahaa, Kryvtsun summaa.

Valtion resurssit menevät ensin sotaan

Kaikki nämä ongelmat ovat tuttuja myös Husarivskessa. Aiemmasta kahdestasadasta työntekijästä jäljellä on enää kolmasosa.

Avaa kuvien katselu Hrakoven ja Husarivkan välillä on noin 50 kilometriä. Kuva: Leena Luotio / Yle, ©Mapcreator.io | OSM.org

Rahatilanne on tiukka, sillä maatilan varat olivat kiinni varastoissa. Viime vuoden viljelykausi jäi välistä, ja tämän vuoden kausi on myöhässä. Kun normaalisti heinäkuussa kerätään jo ensimmäistä viljasatoa, toukokuussa päästiin vasta kylvämään.

Vaikka tilanne on hankala, sekä Hrakovessa että Husarivskessa ymmärretään hyvin, miksi valtiolta ei heru nopeampaa apua.

– Olemme kiitollisia, että meidät ylipäätään vapautettiin miehityksestä. On ymmärrettävää, että kun maassa on sota, kaikki resurssit menevät siihen eikä meihin, Husarivsken Anatoli Isitšenko sanoo.

Oleksandr Kryvtsun kertoo, että valtion koneet raivaavat miinoja niin perusteellisesti, että niiden tahti on erittäin hidas.

– Meidän peltomme vierestä raivattiin sähkölinjan alta tällaisella ulkomaalaisvalmisteisella koneella. Kahden ja puolen kilometrin raivaamiseen meni neljä päivää.

Avaa kuvien katselu Tuhotut varastot ja poltetut koneet ovat yleinen näky Harkovan alueen maatiloilla miehityksen jäljiltä. Kuva: Jani Saikko / Yle

Aiheesta voi keskustella 22.6.2023 klo 23 saakka.