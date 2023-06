Satakunnan Journalistit ärähtää hyvinvointialueen viestinnän toiminnasta: ”Asia on mitä suurimmissa määrin sananvapauskysymys”

Satakunnan Journalistit on antanut perinteisen Huonon tiedottamisen suolasalkkarin Satakunnan hyvinvointialueen viestinnälle.

Satakunnan Journalistit jakaa suolasalkkarin vuosittain satakuntalaiselle taholle, jonka on katsottu epäonnistuvan tiedottamisessa. Vastaavasti hyvästä tiedottamisesta jaetaan hunajapurkki.

Perusteluissa hyvinvointialueen viestinnän toimintaan otetaan tiukasti kantaa sanomalla, että hyvinvointialueen mediaviestintään on luotu maakunnan mittakaavassa täysin poikkeuksellinen byrokratiaviidakko, joka ei palvele mediaa, mediaa kuluttavia hyvinvointialueen asiakkaita tai hyvinvointialuetta itseään.

Perusteluiden mukaan toimittajien yhteydenotot ohjataan pienimmissäkin asioissa viestintään ja viranhaltijat velvoitetaan hyväksyttämään kaikki sanomansa ylimmällä johdolla.

Satakunnan Journalistien jäsenistöltä saadun palautteen mukaan vastausten saaminen yksinkertaisiinkin kysymyksiin kestää jopa viikkoja ja tiedonvälitys uutistilanteissa on hidasta, koska viranhaltijat pallottelevat vastuuta toisilleen virheiden pelossa.

Perusteluissa mainitaan myös, että hyvinvointialueen viestinnässä on vääristynyt käsitys valmiiden juttujen oikolukemisesta.

– Journalistin ohjeissa linjataan haastateltavan oikeudesta tarkistaa, ei korjata, sanomansa, jos julkaisuaikataulu sen sallii. Kyse ei ole viestintäosaston oikeudesta oikolukea ja kirjoittaa uusiksi journalistisia julkaisuja. Pahimmillaan uutisisten näkökulmia on yritetty kääntää ja niissä käytettyä yleiskieltä on yritetty muuttaa hallintojargoniksi. Teksteihin on lisäilty sisältöjä, jotka kuuluisivat maksettuihin ilmoituksiin. Asia on mitä suurimmissa määrin sananvapauskysymys, sanotaan Satakunnan Journalistien tiedotteessa.

Satakunnan Journalistit pitää erittäin huolestuttavana sitä, että viestinnän käytäntöjä ollaan virallistamassa viemällä asiavirheitä sisältävä ohjeistus aluehallituksen hyväksyttäväksi.

Satakunnan Journalistit edellyttää suolasalkkarin jaon yhteydessä, että hyvinvointialue tarkastelee uudelleen viestintälinjaansa.