Autoilijoilta paloi pinna, mutta työn laatu parani ja tekoaika puolittui – Valtatien asfaltointia kokeiltiin päiväsaikaan

Teiden päällystäminen päiväsaikaan on tavanomaisempaa kaikkialla muualla kuin pääkaupunkiseudulla, jossa liikenne on vilkasta.

Uudenmaan Ely-keskuksen alueella on toteutettu touko-kesäkuun aikana kokeilu, jossa osa pääkaupunkiseudulla toteutettavista päällystystöistä on toteutettu yön sijasta päiväsaikaan.

Kokeilun aikana liikenne siirrettiin kiertoreitille, jolloin oli mahdollista päällystää kahta kaistaa samanaikaisesti.

– Yksi merkittävä ero yöaikaan toteutettavaan päällystystyöhön on se, että päivällä tehtävä päällystystyö tulee valmiiksi liki puolet nopeammin kuin yöllä tehtävä. Esimerkiksi neljä viikkoa kestävä, yöllä tehtävä päällystystyö onnistuu päiväsaikaan kahdessa viikossa, kertoo Ely-keskuksen kunnossapitoyksikön päällikkö Tuomas Vasama.

Ely-keskus kerää vielä tuoreen kokeilun tuloksia, mutta Vasama kommentoi kokeilun ainakin tehostaneen päällystystöiden tekemistä paitsi ajallisesti että myös laadullisesti.

Päivällä tehtävän päällysteen laatu on kestävämpää, kertoo Vasama. Saumat jäävät pois, kun päällystystä voi päivällä tehdä vierekkäin samanaikaisesti.

– Rahan säästämisestä kokeilussa ei ole kyse, mutta totta kai rahaa säästyy, kun päällyste on laadukkaampaa. Silloin sitä ei tarvitse uusia niin usein. Toisaalta päiväsaikaan tehtävä työ vaatii kuitenkin enemmän resursseja liikennejärjestelyihin.

Alkusysäys kokeiluun syntyi sekä asfalttityöntekijöiden palautteesta että tutkimustiedosta.

– On tutkittua, että yötyö on kuormittavaa. Lisäksi yöaikaan tehtävä päällystystyö on vaarallisempaa, sillä työntekijät joutuvat tekemään päällystystä aivan liikenteen vieressä. Päivällä tehtävä työ on turvallisempaa ja aiheuttaa vähemmän stressiä, arvioi Vasama.

Autoilijat ovat antaneet Ely-keskukselle palautetta kokeilun aikana liikenteen ruuhkautumisesta.

– Kokeilu on aiheuttanut paikoitellen kohtuuttomia odotusaikoja.

Jatkossakin osa pääkaupunkiseudulla toteutettavista päällystystöistä on liikenteen takia tehtävä yöaikaan.

Tietyöt kuuluvat kesälomaliikenteeseen

Kesälomalla liikenne on aina vilkasta, muistuttaa myös Fintraffic tiedotteessaan. Erilaiset tapahtumat vetävät teille lisää autoilijoita.

– Tietyömaan kohdatessasi varaudu aina poikkeusjärjestelyihin. Turvaat oikealla ajokäyttäytymiselläsi myös työmaalla työskenteleviä ihmisiä, joten älä ota mitään riskejä työmaata ohittaessasi, vaikka siellä ei jonoja esiintyisikään. Alennetut nopeudet ovat työmaa-alueilla syystä, muistuttaa liikennekeskuspäällikkö Eero Sauramäki.

Voit keskustella asiasta la 17. kesäkuuta 2023 klo 23 asti.