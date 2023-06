"Luulen löytäneeni sisäisen suomalaisuuteni" – 150 000:n joukosta valitut onnellisuuskurssilaiset retkeilevät ja paistavat poroa Etelä-Savossa

Innostunut tohina käy Kuru Resortin terassilla Rantasalmella, kun ulkomaiset onnellisuuskurssin osallistujat kokkaavat auringon paisteessa.

On meneillään nelipäiväisen Visit Finlandin järjestämän kurssin viimeinen päivä, ja ohjelmassa on poron fileen sekä kasvisten valmistusta huippukokin opastuksella juhannusteeman mukaisesti.

Kurssin suosio löi ällikällä järjestäjät.

Hakemuksia ilmaiselle kurssille tuli eri puolilta maailmaa 150 000. Yllättäen jopa Kourtney Kardashian jakoi kampanjaa yli 200 miljoonalle Instagram -seuraajalleen. Yllätysjaon markkinointiarvoksi Visit Finland arvioi 600 000 dollaria.

Hakijoiden joukosta 14 onnekasta osallistujaa tuli valituksi kurssille.

Find your inner Finn, master in happiness -kurssilla on nyt johdatettu osallistujia suomalaisten onnellisuustaitoihin ja etsimään sisäistä suomalaistaan.

Kurssilaiset ovat tavallisia matkaajia Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta. Onnellisuus on kurssilla käsin kosketeltavissa.

– Varmasti olen löytämässä sisäistä suomalaisuuttani. Alan avautua enemmän, ja se on lisännyt onnellisuuttani. Minulla on myös tunne, että yhteyteni luontoon on kasvanut. Olen nyt rentoutuneempi ja paremmin yhteydessä itseeni, sanoo yhdysvaltalainen Orlando Dobbin.

Avaa kuvien katselu Mary Goh kokee oppineensa paljon neljän päivänä aikana onnellisuudesta Suomessa. Myös sää sattui suosimaan kurssia. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Mary Goh on kotoisin alun perin Malesiasta, mutta on asunut jo pitkään Lontoossa.

– Todellakin olen löytänyt sisäisen suomalaisuuteni! Olen oppinut niin paljon ja saanut niin paljon työkaluja, jotka voin viedä kotiin ja reflektoida elämääni. Tärkeintä on olla onnellinen, etkä tarvitse muiden ihmisten hyväksyntää siihen. Kaikki onni on jo sisälläsi.

Luontoa ja hyvinvointia

Kurssilaiset napsivat itsestään sekä toisistaan kuvia järvimaisemissa ja jakavat niitä somessa.

Onnellisuuskurssi on Visit Finlandin markkinointikampanja koko Suomen tunnettuuden kasvattamiselle. Kurssin toteutuspaikaksi valikoitui Järvi-Suomi. Alueelle on noussut viime vuosina monta uutta matkailuyritystä.

Ongelmana on ollut erottua muista Pohjoismaista ja saada ulkomaisia matkailijoita.

– Kurssille haettiin somehaasteessa, jossa hakijan piti kuvailla kuinka löytää itsestään suomalaisuutta. Haimme heittäytyjiä, jotka satsasivat sisältöön hakemusvideossaan, kertoo Visit Finlandin markkinointipäällikkö Virva Katajala.

Avaa kuvien katselu Kurssilaiset ovat saaneet majoittua Rantasalmella luksusvilloissa. Visit Finlandin ajatuksena on, että kurssilaiset jakaisivat ilosanomaa Suomesta upena matkailumaana. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Jokaiselle päivälle kurssilla on ollut oma teemansa, jota on ollut ohjaamassa aina alan huippuammattilainen.

Maanantaina kurssi käynnistettiin luonto ja elämäntapa -teemalla veneilemällä sekä retkeilemällä saaressa. Ohjelmassa oli luonnossa vaeltamisen lisäksi järvessä uimista ja savukalan syöntiä.

Kurssin aikana on myös tutustuttu suomalaiseen muotoiluun ja kokeiltu erilaisia ulkoilma-aktiviteetteja sekä esimerkiksi hiljennytty metsäjoogaan.

– Kurssi on onnistunut yli odotusten. Sauna ja palju ovat olleet kovassa käytössä. Osallistujilla on paljon kotiin viemistä. On tapahtunut henkisen pääoman kasvua ja ajattelun laajentumista, sanoo Katajala.

Rantasalmen kokemuksista on tulossa syksyllä kaikille avoin onnellisuuden verkkokurssi. Kuru Resort on myös jo tuotteistanut Löydä sisäinen suomalaisesi -kurssin matkailijoille.

Selfieitä hyttysten kanssa

Nauru on herkässä onnellisuuskurssin osallistujilla. Heitä eivät ole häirinneet Etelä-Savon sydämessä edes hyttyset, vaan niiden kanssa on otettu kuvia.

Kurssilaiset ovat mykistyneitä Suomen luonnosta ja vakuuttavat olevansa onnellisempia kuin ennen kurssille tuloa.

Ranskalainen Romain Castillo uskoo onnellisuuden löytyvän luonnosta.

– Luulen löytäneeni sisäisen suomalaisuuteni, koska olen ollut enemmän yhteydessä luontoon. Esimerkiksi eilen illalla menin järveen uimaan ja nautin yöttömästä yöstä. Kotiin palattuani aion viettää enemmän aikaa luonnossa ja tuntea yhteyden siihen.

Avaa kuvien katselu Tuoreet ja puhtaat raaka-aineet ovat johdattaneet kurssilaisia suomalaisen ruuan saloihin. Kuva: Isto Janhunen / Yle

Suomi on valittu kuudesti peräkkäin maailman onnellisemmaksi maaksi ja myös Claytonista Suomeen lentänyt Dobbin uskoo löytäneensä suomalaisten onnellisuuden lähteen.

– Aikaisemmin ajattelin, että suomalaiset ovat vain tyytyväisiä, koska ovat joutuneet kärsimään niin paljon. Nyt ymmärrän, että kyse on paljon siitä, miten suomalainen yhteiskunta on järjestetty niin, että kaikki voivat kokea onnellisuutta.

Dobbinilla on kurssilta tärkeää kotiinviemistä.

– Aion jatkossa välittää enemmän muidenkin onnellisuudesta, enkä vain omastani. Aion viedä onnellisuuden kokemusta amerikkalaisille yhteisööni, kouluuni, kaupunkiini ja koko maahamme.

Voit keskustella aiheesta maananaihin kello 23.00 saakka.