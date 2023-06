Yhä useampi kunta tarkastaa asukkaiden epäselviä kiinteistöjä verotulot mielessään – Siilinjärvellä tavoitteena 150 000 euroa

Kunnat ovat ryhtyneet ajamaan eri rekistereitä ristiin ja tarkastamaan epäselvät kiinteistöt paikan päällä. Kiinteistöselvityksen tavoitteena on lisätä kunnan verotuottoa.

Siilinjärveläisen omakotitalon pihalla liikkuu nainen lasermittarin kanssa.

Kyseessä on kunnan projektityöntekijä Ella Lappi, jonka kiinnostuksen kohteena on pihalla oleva puutarhavaja.

Laser näyttää varaston mitoiksi 4,2 x 3,3 metriä.

– Aikamoista salapoliisityötä saa tehdä, kun selvittää, onko rakennuksille haettu luvat tai onko niistä tehty ilmoitus, Lappi sanoo.

Siilinjärven kunta on palkannut hänet tekemään kiinteistöselvitystä. Tehtävään kuuluu käydä paikan päällä tarkastamassa epäselvät kohteet.

Avaa kuvien katselu Ella Lapin mukaan yhden kohteen selvittäminen vie keskimäärin pari tuntia. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Työtä riittää, sillä selvitystarvetta on löytynyt vajaan tuhannen kiinteistön kohdalla.

– Osa kohteista on metsässä, jonne ei vie tietä. Siinä on sitten oma haasteensa lähteä niitä etsimään.

Tällä kertaa selvityskäynnin kohteena on luvallinen varastorakennus, jonka rakennustunnus ei jostain syystä näy kunnan kartoilla.

Rekistereitä yhteen ja kuvaa ilmasta

Siilinjärven rakennusvalvontapäällikön Kari Nuutisen mukaan epäselvyydet ovat löytyneet, kun eri rekistereiden tietoja on verrattu toisiinsa.

– Olemme vertailleet kiinteistörekisteriä, Digi- ja väestötietovirastorekisteriä ja kunnan rakennusrekisteriä sekä maanmittauslaitoksen vuonna 2021 tekemää 3D-mallinnusta, jossa on mallinnettu kunnan alueelta kaikki yli kymmenen neliön kokoiset rakennukset.

Kiinteiden rakennusten lisäksi kunnassa on kuutisensataa muuta tarkistettavaa kohdetta, kuten parakkeja ja asuntovaunuja. Nuutisen mukaan ainakin osa niistä on joko siirrettävä tai purettava.

Siilinjärvellä käytetään selvitystyössä tarvittaessa myös droonia, jonka avulla kiinteistöllä olevat rakennukset näkyvät lahjomattomasti.

Avaa kuvien katselu Siilinjärvellä on käytössä iso, ammattilaiskäyttöön tarkoitettu kuvauskopteri. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

”Köyhät eläkeläiset jeesaamaan”

Mitattavan varastorakennuksen omistaja on siilinjärveläinen Antti Lipponen, joka seuraa Ella Lapin työskentelyä myhäillen.

– Luvat on anottu aikanaan. Ei muuta kuin tervetuloa.

Lipponen uskoo, että kunnan into syynätä kiinteistöjä johtuu halusta saada lisää kiinteistöverotuottoa.

– Totta kai kunta tarvitsee rahaa. Köyhät eläkeläiset pystyvät siinä vähän jeesaamaan, hän virnistää.

Avaa kuvien katselu Antti Lipponen seurasi kiinteistöllään tehtyä selvitystä yhdessä rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutisen (oik.) kanssa. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Siilinjärvellä tulossa 150 000 euroa lisää

Siilinjärven rakennusvalvontapäällikkö Kari Nuutinen myöntää, että kyse on ainakin osittain rahasta.

– Ei tässä varmaan eurot edellä mennä, mutta karkea arvio on, että kiinteistöverokertymä tulee jatkossa olemaan sellaiset 150 000 euroa suurempi.

Vastaavanlainen tavoite on monella muullakin kunnalla. Esimerkiksi Pielavedellä kunnanvaltuusto on ottanut kiinteistöselvityksen osaksi kunnan talouden tasapainotussuunnitelmaa. Kunnan tavoitteena on saada 50 000 euroa lisää kiinteistöverotuloja.

Avaa kuvien katselu Mittojen dokumentoimisen lisäksi kaikki selvitettävät rakennukset myös kuvataan. Kuva: Antti-Petteri Karhunen / Yle

Nuutisen mukaan ainakaan Siilinjärvellä tavoitteena ei ole kiinteistönomistajien rankaiseminen.

– Ei tässä ole nyt tarkoitus ketään rangaista eikä sanktioita tai sakkoja lähetetä. Nyt on hyvä laittaa asiat kuntoon.

