Anime- ja mangafanit täyttävät Sibeliustalon – loppuunmyyty Desucon osoittaa harrastajien uskollisuuden

Desucon kokoaa tänä viikonloppuna Lahteen suuren joukon japanilaisen sarjakuvan ja animaation harrastajia. Animea ja mangaa on harrastettu Suomessa jo yli 30 vuotta.

Lahden Sibeliustalon metsähalli kuhisee toimintaa. 14. kerran järjestettävä Desucon aukeaa muutaman tunnin kuluttua. Tapahtuma on loppuunmyyty, 2 900 lippua meni kaupaksi yhdessä hujauksessa.

– Lipunmyynti todistaa, että anime- ja mangaharrastajat ovat uskollista väkeä. Koronan jälkeen hieman hirvitti, että uskaltavatko harrastajat tulla tapahtumaan. Patoutunut kysyntä kuitenkin purkautui loppuunmyytyinä tapahtumina, iloitsee Desuconin tiedotusvastaava Santtu Pajukanta.

Animea ja mangaa sekä niihin liittyvää cosplayta eli pukuilua on harrastettu Suomessa 80-luvun lopusta, jolloin se oli pienen piirin oma juttu.

Harrastajien määrä kasvoi, kun suomennetut mangasarjakuvat tulivat lehtipisteisiin 2000-luvun alussa ja internet toi animen kaikkien ulottuville.

– Anime ja manga ovat siitä mielenkiintoisia, että niiden aiheet voivat olla mitä vain sci-fi-fantasioista satuihin ja ihmissuhdedraamoista maatalousoppilaitoksen arkeen, kertoo Pajukanta.

Japanilainen kulttuuri kiehtoo harrastajia niin paljon, että moni harrastaja on opiskellut japanin kieltä ja auttaa tapahtumajärjestäjiä esimerkiksi toimimalla tulkkeina Suomeen saapuville japanilaisille vieraille.

– Harrastus on vienyt suomalaisia muun muassa opiskelijavaihtoon Japaniin. Tästä on ollut tapahtumia järjestäville paljon apua, sillä löydämme harrastajien joukosta animea ja mangaa tuntevia ihmisiä, joilla on asiantuntemus ja motivaatio olla mukana tapahtumissa.

Avaa kuvien katselu Eläimellistä väriloistoa viime vuoden Desuconissa. Kuva: Emilia Korpela / Yle

Cosplay eli pukuilu on osa harrastusta

Desuconin kaltaisissa tapahtumissa näkee myös sarjakuvissa ja animaatioissa esiintyviksi hahmoiksi pukeutuneita harrastajia. Pajukannan mukaan kaikki anime- ja mangaharrastajat eivät harrasta cosplayta.

– Cosplay on oma, tavattoman laaja-alainen juttu. Se kattaa kaiken rautakaudesta sci-fiin ja saduista eroottisiin hahmoihin, selostaa Pajukanta.

Suomessa on tyypillistä, että harrastajat tekevät pukunsa itse. Kyse on samalla kädentaidoista ja fanittamisesta.

Hahmoihin eläytyminen ja näytteleminen eivät innosta kaikkia pukuilijoita. Monet pukeutuvat vain hauskanpidon vuoksi.

– Tiettyä sarjakuvaa fanittavat pukeutuvat sarjan hahmoiksi. On myös cosplay-harrastajia, jotka luovat itse omat hahmonsa alusta loppuun pukeutumisesta maneereihin ja eläytyvät niiden esittämiseen.

– Tärkeintä näissä tapahtumissa on kuitenkin toisten harrastajien tapaaminen ja hauskanpito, muistuttaa Pajukanta.